OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables de la sécurité civile se sont réunis en ligne pour discuter des priorités communes, des mesures de préparation et des mesures d'intervention en pleine période d'inondations printanières partout au Canada et en prévision de la saison des feux de forêt de 2026. Ils ont réaffirmé leur engagement à travailler en étroite collaboration dans les mois à venir.

La réunion était coprésidée par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre fédérale de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et par l'honorable Robert Gauvin, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick.

Les ministres ont examiné l'évaluation des risques de feux de forêt et d'inondations pour 2026. Les risques de feux de forêt devraient être répartis de manière inégale dans l'ensemble du pays. Les ministres ont souligné l'importance de la préparation et de l'entraide, et continueront à partager les ressources et les équipements de lutte contre les incendies pour soutenir les régions les plus touchées. Tout comme en 2025, des facteurs comme le changement des conditions de chaleur et d'humidité auront une incidence sur le déclenchement des feux de forêt au printemps et en été.

Pour ce qui est des inondations, l'évaluation préliminaire des risques indique que les inondations dans de nombreuses régions sont susceptibles d'être dans la moyenne cette année. Cependant, les conditions locales seront influencées par des températures variables et des précipitations supérieures à la normale pour le nord et l'est de la Colombie-Britannique, le nord et le centre des Prairies, notamment le Manitoba, le sud et le centre du Yukon, l'Ontario, ainsi que l'ouest et le centre du Québec.

Les ministres ont discuté du renouvellement du Système national d'alertes au public et de l'importance de la collaboration continue à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale dans le cadre de cette initiative à mesure que les travaux progressent. Grâce au renouvellement du Système national d'alertes au public, les Canadiens et les Canadiennes continueront de recevoir des alertes concernant des catastrophes naturelles imminentes, des phénomènes météorologiques extrêmes et des menaces à la sécurité pour qu'ils puissent agir afin de se protéger, de protéger leur famille et leur communauté. Cette initiative tiendra compte des recommandations de la Commission des pertes massives de la Nouvelle-Écosse, notamment un appel en faveur de la mise en place d'un cadre d'alertes au public visant à assurer une utilisation cohérente et efficace des alertes dans le respect des compétences des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Les ministres ont examiné les progrès réalisés dans le cadre du renouvellement de la Stratégie de sécurité civile, notamment les consultations avec les partenaires menées à ce jour et les prochaines étapes. Sur instruction des ministres, le renouvellement de la Stratégie est axé sur trois thèmes : la préparation, les capacités d'intervention et la réduction des risques et le rétablissement. Les ministres ont convenu que la stratégie renouvelée doit être pragmatique, axée sur les partenaires et adaptée à la complexité croissante des risques. Le renouvellement de la stratégie devrait être terminé d'ici la fin de 2026.

Les ministres ont conclu la réunion en s'engageant à se réunir à nouveau en personne en novembre 2026. Ils tiendront en même temps une réunion distincte avec les dirigeants des organisations autochtones nationales.

Citations

« L'histoire récente nous montre que les conditions météorologiques extrêmes, les feux de forêt et les inondations deviennent plus fréquents au Canada. Le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires collaborent plus étroitement que jamais pour renforcer notre résilience collective d'un océan à l'autre. Nous avons tiré des leçons du passé et trouvons de nouvelles manières de collaborer et d'échanger de l'information afin que chaque communauté dans l'ensemble du pays soit prête quand une catastrophe survient. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre fédérale de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Alors que les Canadiens et les Canadiennes se tournent vers notre nation résiliente et souveraine dans un monde qui évolue rapidement, nous sommes confrontés à des situations d'urgence de plus en plus fréquentes et complexes, qu'il s'agisse d'orages, de feux de forêt, de cyberincidents, de déversements de produits chimiques, de risques au sein de la chaîne d'approvisionnement ou d'actes de violence grave. Cette réalité souligne l'importance d'être prêts à toutes ces éventualités et de bien intervenir en réponse à celles-ci en assurant une coordination solide entre les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et tous leurs organismes. En 2026, notre priorité sera de renforcer notre état de préparation, d'améliorer le système d'alerte au public et de collaborer pour veiller à ce que nos communautés soient prêtes et reçoivent le soutien dont elles ont besoin dans les moments critiques. »

L'honorable Robert Gauvin, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

En termes de superficie brûlée, la saison des feux de forêt de 2025 a été la deuxième pire saison de l'histoire du Canada. Plus de 6 100 incendies sont survenus et ont détruit 8,92 millions d'hectares, soit plus de deux fois la moyenne sur dix ans. 76 000 personnes ont été évacuées de leur domicile et, malheureusement, deux civils ont perdu la vie.

La Stratégie de sécurité civile est renouvelée tous les cinq ans pour qu'elle tienne compte des risques actuels et des leçons apprises. Depuis sa publication, le Canada a été confronté à une pandémie mondiale, a vécu sa pire saison des feux de forêt en 2023 et a connu des situations d'urgence qui continuent d'atteindre des records historiques dans les provinces et les territoires.

La Semaine de la sécurité civile se déroulera du 3 au 9 mai 2026. Elle encourage les membres des communautés à l'échelle du Canada à mieux comprendre les risques dans leur région et à se renseigner sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger ainsi que leur domicile.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Paul Bradley, Directeur des communications, Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]