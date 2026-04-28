TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, accompagné de l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, et de Son Honneur Olivia Chow, mairesse de Toronto, qui annoncera l'octroi d'un financement fédéral pour l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Toronto et à Vancouver.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le mercredi 29 avril 2026

Heure : 12 h HAE

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]