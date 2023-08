Ce financement permettra d'aider les personnes qui sont plus susceptibles de subir les risques liés aux substances ou de faire une surdose dans la région de Scarborough.

SCARBOROUGH, ON, le 29 août 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de partout au Canada perdent des êtres chers à la suite de surdoses causées par l'approvisionnement illégal en drogues de plus en plus toxiques. Nous répondons à cette crise en soutenant une gamme complète de mesures de soutien et de services et de santé et sociaux, visant notamment la prévention, le traitement, la réduction des risques et le rétablissement. Nous avons adopté une approche collaborative, bienveillante et fondée sur des données probantes pour améliorer l'accès aux services, et ainsi promouvoir le bien-être et la résilience, réduire la stigmatisation et les préjudices, et sauver des vies.

Aujourd'hui, Shaun Chen, député de Scarborough-Nord, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 81 000 $ à L'Espoir de la Femme Immigrante, un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour but de soutenir les jeunes filles et les femmes de la ville de Toronto en leur offrant des services sociaux, économiques, éducatifs et culturels.

Grâce à cette campagne, l'organisme aidera les jeunes femmes noires francophones et les mères d'origine africaine vivant à Scarborough en leur donnant les connaissances, les outils et les compétences nécessaires pour réduire les conséquences et les risques associés à la consommation de substances.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec tous les niveaux de gouvernement, les partenaires, les communautés Autochtones, les intervenants, les personnes avec une expérience vécue ou présente et les organisations communautaires de tout le pays pour soutenir une gamme complète de services et améliorer les résultats en matière de santé pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, pour sauver des vies et pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

« De Scarborough jusqu’à l’ensemble du Canada, nous investissons dans les outils qui permettront d’éduquer et de protéger nos jeunes contre les méfaits liés à la consommation de substances. Les organisations telles que L’Espoir de la Femme Immigrante font un travail remarquable dans la communauté en éduquant les mères et les jeunes femmes noires francophones. Grâce à l’investissement d’aujourd’hui, nous nous assurons qu’elles seront en mesure de continuer de fournir à Scarborough les connaissances, les outils et les compétences nécessaires pour réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances et aider les personnes qui consomment des drogues à rester en sécurité. Merci pour tout ce que vous faites pour favoriser le développement personnel, la sensibilisation par les pairs et pour un réseau de soutien pour les jeunes femmes et les jeunes filles de notre communauté. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Trop de vies ont été perdues à cause des surdoses et de l'approvisionnement illégal en drogues toxiques au Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer à la crise des opioïdes, tout en assurant la sécurité des habitants de Scarborough qui consomment des substances. Je suis fier de soutenir l'organisme L'Espoir de la Femme Immigrante dans l'élimination des tabous et la lutte contre la stigmatisation qui entoure la dépendance aux substances. Ensemble, nous pouvons rompre le silence et l'isolement, réduire les méfaits liés à l'usage de substances, sauver des vies et promouvoir la meilleure santé possible pour tous. »

Shaun Chen

Député de Scarborough-Nord

« Grâce au financement accordé aujourd'hui par Santé Canada, notre organisme est en mesure d'aider la communauté en prévenant les problèmes de consommation de substances. La campagne La dépendance aux substances, la santé mentale et la stigmatisation, nous en parlons nous a permis de renforcer notre capacité afin de réduire les méfaits liés à la consommation de substances. Nous avons pu former d'excellents bénévoles qui renseignent la communauté sur les moyens de faire face aux problèmes de consommation de substances, de rompre la solitude, de favoriser la santé mentale et de lutter contre la stigmatisation - des sujets qui sont malheureusement considérés comme tabous dans notre communauté. Grâce à ce projet, notre communauté est plus ouverte et les gens sont plus enclins à parler de ces enjeux sans craindre la stigmatisation ou le jugement. »

Valvisse Rossi, directrice et coordonnatrice des programmes, L'Espoir de la Femme Immigrante

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Par l'entremise du PUDS , le gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au Canada .

. Par l'entremise du , le gouvernement du accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au . Le financement supplémentaire de ce projet annoncé aujourd'hui à Scarborough a été accordé dans le cadre du budget de 2022 du gouvernement fédéral.

a été accordé dans le cadre du budget de 2022 du gouvernement fédéral. Ce nouveau financement vient s'ajouter aux plus de 177 000 $ que ce projet a reçus en 2022 par le biais du PUDS.

Depuis 2017, plus de 500 millions de dollars ont été engagés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépenses aux substances de Santé Canada pour plus de 380 projets.

pour plus de 380 projets. La dépendance est une maladie qui peut être traitée, ce n'est pas un choix. Pourtant, de nombreuses personnes touchées par la dépendance sont confrontées à la stigmatisation et éprouvent de la honte. Le langage que nous utilisons a un effet direct et profond sur les personnes qui nous entourent. Les Canadiens et les Canadiennes, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour désigner l'usage de substances et les personnes qui consomment des drogues.

