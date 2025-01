Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide afin d'aider la Fédération des Métis du Manitoba à revitaliser le michif pour les Métis de la rivière Rouge

WINNIPEG, MB, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Territoire visé par le Traité no 1 et patrie des Métis de la rivière Rouge

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis qui s'efforcent de se réapproprier, de revitaliser, de maintenir et de renforcer leurs langues.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de plus de 15,3 millions de dollars sur 5 ans, versé à compter de 2023-2024, à la Fédération des Métis du Manitoba pour l'aider à revitaliser la langue michif. Taleeb Noormohamed a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Cette aide découle des nouveaux modèles de financement élaborés conjointement et déployés en 2023-2024. Elle s'inscrit dans l'effort de collaboration du gouvernement avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin de mettre pleinement en œuvre la Loi sur les langues autochtones. Le nouveau modèle de financement des langues autochtones vise précisément à accorder aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis un plus grand pouvoir de décision quant au financement; à conclure des ententes de financement à long terme; et à mieux répondre aux besoins uniques de leurs communautés. Cette approche respecte le principe enchâssé dans la Loi sur les langues autochtones selon lequel les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues.

Selon cette nouvelle approche, les fonds sont directement versés à la Fédération des Métis du Manitoba. Celle-ci peut mettre en œuvre une stratégie en matière de langue qui soit axée sur les priorités particulières et répartir les ressources entre les organismes et les groupes communautaires voués aux Métis de la rivière Rouge.

Ces investissements et ce modèle de financement représentent une avancée importante dans l'appui accordé à la Fédération des Métis du Manitoba, laquelle s'est engagée à soutenir les efforts de revitalisation linguistique en vue d'honorer et de préserver son riche patrimoine.

Citations

« Combiné au nouveau modèle de financement, cet investissement visant à revitaliser le michif est une étape déterminante dans notre approche pour appuyer la revitalisation des langues autochtones au Canada. Il témoigne de notre engagement à donner aux communautés autochtones l'autonomie dont elles ont besoin pour jouer un rôle de premier plan et mettre en œuvre leurs propres stratégies en matière de langues, conformément à la Loi sur les langues autochtones. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La Fédération des Métis du Manitoba est au premier plan des efforts qui sont déployés afin de préserver et de promouvoir le michif. Cette aide financière permettra de mener des initiatives stratégiques et des projets communautaires qui sont essentiels pour revitaliser et rehausser le riche patrimoine linguistique des Métis de la rivière Rouge. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Le michif est gravement menacé, et il nous incombe, en qualité de gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, de le préserver et de le revitaliser. Dans le passé, le système scolaire a dissuadé nos Aînés de s'exprimer dans leur langue, ceux-ci ont perdu l'envie de la parler, donc leur capacité à l'employer et le désir de la transmettre aux générations suivantes. Les torts causés à la transmission de la langue se sont fait sentir pendant plusieurs générations, et la revitalisation du michif sera un processus tout aussi long. Le michif est la langue de nos ancêtres et de notre Nation. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que les Métis de la rivière Rouge sont déterminés à lui redonner sa place. »

- Andrew Carrier, ministre responsable des services en français et de la protection du michif, Fédération des Métis du Manitoba

Les faits en bref

Les Métis de la rivière Rouge forment une Nation et un peuple distincts, et ils sont des partenaires de négociation du Canada au sein de la Confédération et les fondateurs de la province du Manitoba. La Fédération des Métis du Manitoba a signé avec le Canada l'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba à Upper Fort Garry, le 6 juillet 2021. L'Entente prévoit la reconnaissance immédiate de la Fédération en tant que gouvernement démocratiquement élu des Métis de la rivière Rouge.

Pour la Fédération des Métis du Manitoba, les investissements qui découlent de ce nouveau modèle de financement permettront de mettre en œuvre une stratégie en matière de langues dans le but de mobiliser davantage la communauté et de renforcer ses capacités ainsi que d'élaborer des ressources linguistiques et des programmes pédagogiques essentiels. D'abord, les efforts seront axés sur la sensibilisation en collaboration avec les établissements d'enseignement et sur l'élaboration d'un cadre de gouvernance sous l'égide d'un ministère responsable de la supervision du portefeuille des langues autochtones. De plus, la Fédération distribuera une partie des fonds à des organismes locaux voués aux Métis de la rivière Rouge de sorte qu'ils pourront participer activement à la revitalisation et au renforcement du michif.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le gouvernement travaille en collaboration avec les peuples autochtones à la mettre en œuvre pleinement.

Afin d'assurer la vitalité des cultures et des langues autochtones pour les générations à venir, le budget de 2024 propose un financement de 225 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2024-2025, et de 45 millions de dollars par année par la suite, pour Patrimoine canadien, afin de continuer à mettre en œuvre la Loi sur les langues autochtones.

