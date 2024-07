KINGSTON, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Le soja est l'une des plus importantes cultures de grande production au Canada, générant des retombées économiques de 14 milliards de dollars par année. La recherche et l'innovation au sein de l'industrie du soja aident les producteurs à évoluer en améliorant la résistance et le rendement des cultures en réponse à l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et à la nécessité de réduire l'empreinte environnementale des exploitations agricoles, tout en nourrissant une population croissante.

Pour soutenir les producteurs de soja, Mark Gerretsen, député de Kingston et des Îles, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'octroi d'une somme pouvant atteindre 2 325 361 $ sur quatre ans à l'entreprise Performance Plants Inc. (PPI) par l'entremise du volet projets du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement permettra à PPI de mettre au point des cultures de soja à haut rendement et résistantes aux changements climatiques grâce à la sélection de lignées génétiques, ainsi que de réaliser des essais sur le terrain. L'objectif est de créer des variétés de soja plus tolérantes à la chaleur et à la sécheresse, résistantes aux herbicides et qui utilisent l'eau de manière efficace et séquestrent le carbone dans le sol. PPI poursuit la mise au point de nouveaux caractères et génomes de soja afin de s'assurer qu'ils présentent les meilleures caractéristiques pour résister aux climats rigoureux.

« La culture du soja est l'un des piliers de l'agriculture ici au Canada. Ce financement est essentiel pour aider les vaillants producteurs agricoles à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à continuer de produire les cultures de grande qualité qui font la réputation du Canada. Ensemble, nous ouvrons la voie à un avenir plus durable et plus prospère pour nos producteurs de soja. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le soutien à l'innovation est essentiel pour l'avenir de nos agriculteurs. Ce financement aidera Performance Plants Inc. à mettre au point des cultures de soja plus résistantes aux changements climatiques et à assurer des rendements de haute qualité. Cet investissement témoigne de notre engagement en faveur de l'adoption de pratiques agricoles durables et de la réussite de nos agriculteurs. »

- Mark Gerretsen, député, Kingston et les Îles

« Le soja est la troisième culture de grande production en importance au Canada, et l'amélioration génétique des semences constitue le fondement de l'augmentation des surfaces cultivées et de la productivité. Nous remercions AAC de nous fournir un soutien supplémentaire par l'intermédiaire de son programme Agri-science pour nous permettre d'achever la mise au point de cultures de soja à haut rendement et résistantes au climat permettant une meilleure séquestration du carbone. L'adoption des technologies validées de Performance Plants pour le soja contribuera à protéger et à faire croître cette importante industrie canadienne dans des conditions climatiques de plus en plus difficiles. »

- Yafan Huang (Ph. D.), chef de la direction, Performance Plants Inc.

Les faits en bref

Le projet soutient les domaines prioritaires du programme, soit la croissance et le développement économiques, les changements climatiques et l'environnement, ainsi que la résilience du secteur et les défis sociétaux.

PPI a reçu plus de deux millions de dollars de financement au titre du cadre précédent, le Partenariat canadien pour l'agriculture.

Performance Plants Inc. est une société de biotechnologie agricole constituée en 1995. Elle a développé des technologies clés permettant d'obtenir des rendements plus élevés et plus réguliers grâce à la mise au point de cultures plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse et ayant des besoins en eau moins importants.

Le programme Agri‑science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la pré-commercialisation et la recherche au profit du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la population canadienne.

Les demandes sont actuellement acceptées dans le cadre du volet projets du programme Agri-science.

