OTTAWA, ON, le 18 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la santé et la sécurité des personnes au Canada et à réduire la propagation de la COVID-19 et de ses variants. L'isolement demeure l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risque de propagation de la COVID-19. Cependant, il peut être dangereux ou impossible pour certaines personnes au Canada de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou du prix élevé, ce qui augmente le risque pour celles-ci, leur famille et leur collectivité.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi d'une somme supplémentaire de 4,8 millions de dollars à la ville de Windsor pour l'exploitation de deux sites sûrs d'isolement volontaire destinés aux travailleurs agricoles étrangers temporaires à Windsor-Essex, en raison d'une hausse de la demande dans la région cette année. Ces travailleurs ont tendance à vivre dans des logements contigus et à travailler dans des lieux collectifs, ce qui rend difficile l'isolement en cas de besoin.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire (PSSIV) aide directement les villes, municipalités et régions sanitaires du Canada où il y a un risque de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites choisis dans le cadre du programme offrent un lieu accessible où les personnes peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période requise. L'accès à ces sites est entièrement volontaire, et les responsables locaux de la santé publique décident des personnes admissibles et gèrent tous les aspects des sites.

Citations

« La protection des travailleurs agricoles, en particulier ceux qui soutiennent la chaîne alimentaire et l'économie du Canada, est une priorité pour notre gouvernement. Le financement supplémentaire visant à soutenir l'exploitation de ces sites sûrs d'isolement à Windsor-Essex continuera d'aider à protéger les travailleurs étrangers temporaires et la collectivité contre la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les 4,8 millions de dollars supplémentaires permettront à la ville de Windsor d'exploiter environ 400 chambres sur deux sites pour accueillir les travailleurs agricoles étrangers temporaires de Windsor et du comté d' Essex . Le financement du gouvernement du Canada permettra de poursuivre les activités dans les sites de Windsor et du comté d' Essex jusqu'au 30 juin 2022.

d'exploiter environ 400 chambres sur deux sites pour accueillir les travailleurs agricoles étrangers temporaires de et du comté d' . Le financement du gouvernement du permettra de poursuivre les activités dans les sites de et du comté d' jusqu'au 30 juin 2022. Par l'intermédiaire du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire (PSSIV), le gouvernement du Canada a consacré plus de 181 millions de dollars sur trois ans à des municipalités et à des régions sanitaires, et il a établi des projets en Nouvelle-Écosse, en Ontario , au Manitoba , en Saskatchewan , en Colombie-Britannique et au Yukon .

a consacré plus de 181 millions de dollars sur trois ans à des municipalités et à des régions sanitaires, et il a établi des projets en Nouvelle-Écosse, en , au , en , en Colombie-Britannique et au . Le PSSIV est l'un des outils d'intervention rapide du gouvernement du Canada mis en place pour freiner la propagation de la COVID-19, et il peut être déployé dans les collectivités qui font face à des éclosions.

mis en place pour freiner la propagation de la COVID-19, et il peut être déployé dans les collectivités qui font face à des éclosions. Depuis sa création en 2020, le PSSIV a soutenu plus de 60 sites dans 47 collectivités.

À ce jour, plus de 17 000 personnes ont été soutenues par l'un des sites sûrs d'isolement volontaire financés par le gouvernement fédéral à l'échelle du pays.

La mise en commun des pratiques exemplaires est encouragée parmi les collectivités financées afin d'améliorer l'exploitation des sites et la manière dont les services sont fournis aux personnes qui y ont accès.

aux personnes qui y ont accès. Afin de prévenir la propagation de la COVID-19, on recommande à tous les Canadiens de suivre les mesures de santé publique locales, d'éviter les endroits où il n'y a pas de mesures de contrôle en place pour réduire la propagation de la COVID-19 et de rester à la maison s'ils présentent des symptômes.

Liens connexes

Soutien aux provinces et aux territoires

Canada.ca/coronavirus

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Demandes de renseignements du public sur la COVID-19 1-833-784-4397; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]