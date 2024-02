WINNIPEG, MB, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le Canada est le plus grand exportateur de légumineuses au monde, expédiant une quantité importante de pois secs, de lentilles, de haricots et de pois chiches dans plus de 120 pays chaque année. Cela fait de l'industrie des légumineuses un moteur clé de l'économie canadienne.

Afin de renforcer davantage l'industrie canadienne des légumineuses, Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'octroi d'une contribution pouvant aller jusqu'à 11 017 979 $ à Pulse Canada. Ce financement est accordé dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Grâce à la recherche, la grappe aidera à relever les défis en matière de production afin de réduire la consommation d'engrais azotés dans les rotations de cultures, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la séquestration du carbone, de diminuer les risques de maladie et d'augmenter les profits des agriculteurs.

Parmi les résultats attendus de la recherche de la grappe, notons les suivants :

Appuyer les objectifs climatiques du gouvernement du Canada pour 2030 et 2050 en élaborant de nouvelles pratiques de gestion pour réduire les applications d'engrais ou de fongicides.

2050 en élaborant de nouvelles pratiques de gestion pour réduire les applications d'engrais ou de fongicides. Contribuer à un avenir durable et rentable pour les producteurs de légumineuses en développant de nouvelles variétés pour améliorer l'efficacité de la production, le rendement en protéines et la rentabilité.

Aider l'industrie à atteindre les objectifs associés au développement de variétés de légumineuses résistantes aux maladies et aux stress environnementaux.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a établi un partenariat avec Développement économique Canada pour les Prairies ainsi que d'autres ministères afin de soutenir l'économie verte dans les Prairies. L'investissement annoncé est un exemple de l'engagement à appuyer les entreprises et les collectivités dans les provinces des Prairies et à saisir de nouvelles occasions de faire croître de façon durable l'économie concurrentielle du Canada à l'échelle mondiale.

Citations

« Les producteurs canadiens de légumineuses sont d'une importance vitale pour notre économie. Cet investissement permettra de réunir les plus grands experts de la culture de légumineuses et de la recherche des Prairies afin d'accroître la compétitivité et la durabilité du secteur pour les générations à venir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les gens qui vivent dans les Prairies ont une longue histoire de collaboration et savent qu'il sera possible d'atteindre la carboneutralité lorsque les partenaires se réuniront dans un but commun et mettront à profit les atouts et les forces de la région. Aucun gouvernement, secteur ou organisme ne peut y arriver seul. Des investissements comme celui-ci, qui soutiennent l'économie verte dans les Prairies, sont une étape vers notre objectif visant à créer ensemble un avenir économique plus fort et durable. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

« Ici au Manitoba et partout au Canada, l'industrie des légumineuses est forte et en croissance grâce à la demande accrue de protéines végétales partout dans le monde. Cette nouvelle grappe de recherche réunit l'industrie et nos communautés scientifiques dans le cadre de projets qui feront avancer l'industrie des légumineuses et aideront les producteurs de légumineuses à maintenir leurs activités durables et prospères. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre, conseiller spécial sur l'eau et député de Winnipeg-Sud

« Je suis heureux d'annoncer l'investissement important que fait notre gouvernement pour appuyer la recherche et le développement dans l'industrie des légumineuses. Ce soutien aidera les agriculteurs à améliorer leurs cultures de légumineuses, à mieux se positionner pour s'adapter à l'évolution de l'industrie et à relever les défis de production. »

- Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Le Canada est un chef de file mondial en matière de production durable et d'exportation de légumineuses. Cet investissement du gouvernement du Canada dans la recherche, auquel s'ajoute un financement de contrepartie de notre secteur, nous aidera à accroître notre résilience pour répondre à la demande mondiale croissante de légumineuses et d'ingrédients de grande qualité cultivés de façon durable, tout en ayant un effet positif sur notre environnement et notre économie. »

- Kevin Auch, président de Pulse Canada

Les faits en bref

Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche qui profite au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le programme abordera les défis et les possibilités dans trois domaines prioritaires : les changements climatiques et l'environnement, la croissance et le développement économiques, et la résilience du secteur et les défis sociétaux.

Le programme comprend deux volets : Grappes et Projets. Les grappes sont des ensembles d'activités de recherche harmonisées à une stratégie sectorielle et dirigées par un organisme sans but lucratif du secteur. Les projets sont des activités de recherche indépendantes menées par des organisations à but lucratif ou non lucratif.

La période de réception des demandes du volet Grappes est maintenant terminée, mais celle du volet Projets est en cours.

