YELLOWKNIFE, NT, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'accès à des formations en santé et sécurité au travail (SST) protège les travailleurs et dynamise les communautés dans tout le Nord. Investir dans des formations de qualité permet de rendre les lieux de travail plus sécuritaires et plus fiables dans de nombreux secteurs.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 600 000 $ à la Northern Safety Association pour l'aider à mettre en ligne 30 cours en SST, ce qui améliorera l'expérience des apprenants, l'accessibilité et la pertinence de ces cours pour les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Les nouvelles offres de formation virtuelle aborderont des thèmes clés en matière de santé et de sécurité sur différents lieux de travail, allant de formation propre à une tâche précise (p. ex., le travail à proximité d'équipements lourds) à des formations générales sur le bien-être (p. ex., le bien-être mental).

La formation en SST contribue à protéger les travailleurs et à réduire le risque d'accidents graves dans les lieux de travail. En appuyant des projets qui améliorent l'accès à de la formation en SST, CanNor investit dans le bien-être des travailleurs tout en aidant les entreprises des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut à mener leurs activités efficacement et en toute sécurité.

Citations

« Lorsque nous protégeons et valorisons les travailleurs en assurant des milieux de travail sûrs et sains, les personnes comme les entreprises prospèrent. Une formation de grande qualité -- offerte par des gens du Nord, pour les gens du Nord -- vise à améliorer la qualité de vie au travail des employés, tout en réduisant les coûts pour les employeurs. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir la sécurité dans le Nord, la productivité et la croissance économique. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La Northern Safety Association joue un rôle inestimable en aidant les entreprises des Territoires du Nord-Ouest à respecter les normes élevées en matière de santé et de sécurité au travail. Je suis heureuse de voir cet important travail se poursuivre grâce à des formations en ligne qui contribueront à la sécurité des travailleurs et au succès des entreprises. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Ce projet est une étape importante vers la multiplication des débouchés pour les Nunavummiut. Grâce à un meilleur accès à des formations de qualité, les employés pourront travailler en toute sécurité, acquérir de nouvelles compétences et poursuivre leur carrière avec assurance. »

Lori Idlout, députée du Nunavut

« La Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs a toujours œuvré à l'élimination des accidents, des blessures et des maladies liés au travail au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Alors que l'accès à la formation peut être un défi pour les employeurs et les travailleurs des deux territoires, cette initiative permettra d'améliorer la qualité et l'accès à la formation essentielle en santé et sécurité au travail. Notre soutien collectif aura un impact positif sur les travailleurs du Nord. »

Jenni Bruce, présidente du conseil de gouvernance de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs

« Nous nous réjouissons de cet investissement, qui nous permet de continuer à améliorer les méthodes de prestation de formations en sécurité dans le Nord. En adaptant nos cours à la diffusion en ligne et en mettant à jour certains contenus, nous pourrons rejoindre les travailleurs là où ils vivent et travaillent, tout en continuant à mettre l'accent sur une formation en sécurité pratique et pertinente pour les industries nordiques ».

Scott Falshaw, président du conseil d'administration de la Northern Safety Association

Faits en bref

Par l'entremise du programme IDEENord, CanNor investit jusqu'à 600 000 $ sur une période de trois ans dans le projet. IDEENord réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer parti des débouchés de l'économie de l'innovation au Canada.

Au cours de l'exercice 2024-2025, CanNor a également investi, par l'intermédiaire d'IDEENord, 95 000 $ pour soutenir la Northern Safety Association dans la numérisation de six cours en SST.

La Northern Safety Association est une organisation à but non lucratif qui propose des formations en SST aux travailleurs et aux employeurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Elle est l'un des prestataires de formation financés par le Programme de financement de la SST de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs. La Northern Safety Association offre des cours adaptés et conformes aux lois et règlements du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Nunavut.

Le projet est financé par des contributions supplémentaires de la Northern Safety Association et de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs. En outre, la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs offre une contribution de 420 000 $ sur trois ans dans le cadre de son nouveau Programme de financement de la SST.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, Territoires du Nord-Ouest, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Chris Johnston, Directeur administratif, Northern Safety Association, [email protected]; Maggie Collins, Gestionnaire, Communications stratégiques et Affaires publiques, Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs, [email protected]