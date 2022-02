OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada continue à travailler avec les communautés LGBTQ2 et tous nos partenaires pour protéger les droits des personnes LGBTQ2 et bâtir un Canada encore plus sécuritaire, plus équitable et consciemment plus inclusif.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé une prolongation du financement pouvant atteindre 7,5 millions de dollars pour le renforcement des capacités communautaires. La ministre Ien a également annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 800 000 $ pour deux projets LGBTQ2.

Après avoir lancé le tout premier Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 en 2020, le gouvernement du Canada prolonge le financement pour une période d'un an. Ce financement permettra aux organismes LGBTQ2 de bâtir une infrastructure et des réseaux d'organismes communautaires plus solides afin de promouvoir le droit des personnes LGBTQ2 à l'égalité partout au Canada.

En outre, le financement de projet accordé à l'organisme Rainbow Faith and Freedom et à la Imprint Youth Association soutiendra l'élaboration de projets éclairés par la communauté visant à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les personnes LGBTQ2. Dans le cadre du Fonds de projets LGBTQ2 de 15 millions de dollars, annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a l'intention de lancer un appel de propositions au printemps pour d'autres possibilités de financement de projets.

Depuis que le premier ministre a présenté des excuses inédites aux communautés LGBTQ2 en 2017, le gouvernement du Canada a travaillé avec les communautés LGBTQ2 pour faire progresser des priorités clés. De plus, le gouvernement du Canada a tenu une vaste consultation publique pour mieux comprendre les réalités et les expériences quotidiennes des personnes LGBTQ2 au Canada afin d'éclairer le tout premier Plan d'action LGBTQ2 fédéral. Il a notamment adopté récemment des modifications au Code criminel du Canada, le projet de loi C-4, pour criminaliser la pratique honteuse, non scientifique et destructrice de la thérapie de conversion.

Le gouvernement du Canada continuera à aider les communautés et les organismes LGBTQ2 à construire une société dans laquelle tout le monde peut participer pleinement et être authentiquement soi-même.

« J'ai entendu et vu de mes propres yeux que les organismes LGBTQ2 forment un réseau vital, et ils ont besoin d'un soutien financier et de partenariats durables pour continuer à offrir des services à leurs communautés. L'annonce d'aujourd'hui répond à ces préoccupations et réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada à veiller à ce que ces organismes et les personnes qui y travaillent puissent continuer à offrir des programmes, à fournir des services éducatifs et à aider les personnes qui en ont le plus besoin. Je me réjouis à la perspective de continuer à travailler avec des leaders, des défenseuses et défenseurs des droits des personnes LGBTQ2 ainsi que leurs alliées et alliés afin de bâtir un Canada où tout le monde peut être pleinement et authentiquement soi-même. »

L'honorable Marci Ien, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Notre réseau, qui compte des membres dans chaque province et territoire, est le plus grand réseau d'organismes 2ELGBTQI+ au Canada. Nous comprenons donc l'impact national qu'un financement fédéral a sur les programmes et le renforcement des capacités : il permet de maintenir des services de santé mentale et de prévention du suicide ainsi que l'accès à des soins d'affirmation de genre, à l'orientation dans les différents systèmes, à des services de logement et aux services de soutien aux personnes migrantes. Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada de continuer à fournir les ressources nécessaires pour bâtir un Canada où chaque Canadienne et Canadien peut prospérer. »

Tyler Boyce, Directeur exécutif, The réseau Enchanté

« À Imprint Youth Association, nous nous réjouissons d'apprendre que nous recevrons un financement de Femmes et Égalité des genres Canada pour renforcer notre capacité à offrir des soins de santé de transition au Nouveau-Brunswick. Cette initiative est absolument nécessaire vu la fermeture de l'unique clinique de santé spécialisée 2SLGBTQ+ de la province en septembre 2020. Cette fermeture a fait en sorte que des personnes bispirituelles, trans et queer se retrouvent isolées et sans possibilité d'obtenir des soins de santé près de chez elles pendant la pandémie de COVID-19. Le financement que nous recevons nous permettra de nous regrouper et de poursuivre sur notre lancée en vue de lutter contre l'oppression systémique des personnes bispirituelles, trans et queer du Nouveau-Brunswick en offrant aux prestataires de soins primaires des programmes éducatifs qui répondent aux besoins de ces communautés. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos partenaires de la région de l'Atlantique pour créer un réseau de prestataires de soins éclairés qui aidera à combler les lacunes dans les systèmes de soins actuellement fragmentés du Nouveau-Brunswick.

Nikki Lyons-MacFarlane, présidente du conseil d'administration, Imprint Youth Association

« Nous sommes très reconnaissants de recevoir ce financement de Femmes et Égalité des genres Canada. Grâce à ce financement, Rainbow Faith and Freedom aidera les organismes à devenir plus inclusifs en travaillant avec eux au niveau systémique en vue de réduire l'isolement social des personnes 2SLGBTQ+ et les soutenir. En fin de compte, ces efforts favoriseront la sensibilisation et l'engagement communautaires, ce qui permettra réduire la discrimination envers la communauté 2SLGBTQ+ fondée sur la religion dans le secteur confessionnel de la société en Ontario. »

Révérend docteur Brent Hawkes, directeur général, Rainbow Faith and Freedom

Le 7 février 2022, le projet de loi C-4, projet de loi fédéral modifiant le Code criminel du Canada en créant de nouvelles infractions criminelles liées à la thérapie de conversion, est entré en vigueur. Ce projet de loi a été adopté sans amendement et a reçu la sanction royale le 8 décembre 2021.

en créant de nouvelles infractions criminelles liées à la thérapie de conversion, est entré en vigueur. Ce projet de loi a été adopté sans amendement et a reçu la sanction royale le 8 décembre 2021. Le budget de 2021 prévoyait 15 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, remis à Femmes et Égalité des genres Canada , pour la création d'un nouveau fonds de projets LGBTQ2 destiné à soutenir des initiatives communautaires qui permettront de surmonter les principaux problèmes auxquels font face les communautés LGBTQ2, comme l'accès aux services de santé mentale et le soutien à l'emploi.

, pour la création d'un nouveau fonds de projets LGBTQ2 destiné à soutenir des initiatives communautaires qui permettront de surmonter les principaux problèmes auxquels font face les communautés LGBTQ2, comme l'accès aux services de santé mentale et le soutien à l'emploi. Le budget de 2021 a également proposé de fournir 7,1 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, en vue de continuer à soutenir le travail du Secrétariat LGBTQ2 - lequel coordonne le travail à l'échelle du gouvernement - et de permettre l'élaboration continue d'un plan d'action LGBTQ2.

Financement de projet destiné à deux organismes LGBTQ2

Le 2 février 2022, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) a annoncé un financement atteignant 800 000 dollars pour deux projets LGBTQ2, dans le cadre du Fonds de projets LGBTQ2 de 15 millions de dollars prévu dans le budget de 2021.

Fonds de projets LGBTQ2

Le Fonds de projets aide des organismes LGBTQ2 sans but lucratif à élaborer des projets communautaires qui visent à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les communautés LGBTQ2. Le financement appuie également les efforts déployés pour éliminer les obstacles intersectionnels, y compris les collectivités noires, autochtones, racialisées, et les communautés LGBTQ2 rurales ou éloignées.

Détails du financement des projets

Rainbow Faith and Freedom (jusqu'à 400 000 dollars)

Ce projet d'une durée de 24 mois vise à mettre fin à la discrimination fondée sur la religion dans le secteur confessionnel en Ontario. Pour ce faire, Rainbow Faith and Freedom mènera des recherches en collaboration avec des communautés 2ELGBTQ+ et des institutions confessionnelles et élaborera notamment un sondage pour évaluer le degré d'inclusion dans le secteur confessionnel. L'organisme mettra sur pied une campagne de sensibilisation sur la discrimination envers les personnes 2ELGBTQ+ fondée sur la religion et diffusera des renseignements par le biais de partenariats avec des organismes communautaires et des organisations religieuses. Des programmes éducatifs et une formation seront également dispensés afin d'accroître la sensibilisation communautaire, d'aider à préparer les institutions et organisations religieuses à apporter des changements, et de stimuler la mobilisation pour mettre fin à la discrimination envers les personnes 2ELGBTQ+ fondée sur la religion dans le secteur confessionnel de l'Ontario.

Imprint Youth Association (jusqu'à 400 000 dollars)

Ce projet d'une durée de 25 mois permettra de développer et de renforcer la capacité à accéder à des soins de réassignation de genre au Nouveau‑Brunswick par l'élaboration d'une formation et d'un programme de mentorat à l'intention des prestataires de soins primaires. Pour y parvenir, Imprint Youth Association inc. s'associera à des cliniques de santé et à des organismes de défense des droits des personnes LGBTQ2 de la province afin de faciliter le recrutement, la formation et l'échange d'information dans l'ensemble des réseaux existants au Nouveau‑Brunswick, créera un annuaire à jour des prestataires de services pour guider les personnes trans en quête de soins, et élaborera du matériel didactique et de formation dans des régions urbaines et rurales du Nouveau‑Brunswick pour assurer une continuité une fois le projet achevé.

