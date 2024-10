PORT WILLIAMS, NS, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans la recherche sur l'agriculture biologique afin de faire progresser les pratiques durables, de résoudre les problèmes uniques du secteur et de soutenir la croissance continue et la compétitivité des produits biologiques canadiens.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement allant jusqu'à 6 828 349 $ sur cinq ans à la Fédération biologique du Canada (FBC) dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ce financement permettra à la FBC d'établir des partenariats pour étudier les avantages environnementaux des pratiques agricoles durables et de relever des défis, dont les changements climatiques, la perte de biodiversité, la santé des sols et la qualité de l'eau. La FBC trouvera des solutions pour résoudre des problèmes de production, notamment l'adaptabilité des cultures biologiques et la lutte antiparasitaire. Ces efforts permettront d'améliorer le rendement des systèmes de production biologique, de soutenir la croissance économique et le développement et de renforcer la durabilité du secteur.

Le gouvernement du Canada s'engage à appuyer les recherches et l'innovation dans le secteur de la production biologique afin de s'assurer que les producteurs biologiques canadiens restent à la tête de la gérance environnementale tout en garantissant un avenir économique solide.

« Cet investissement aidera nos agriculteurs biologiques à relever les défis environnementaux et à affiner leurs pratiques en vue de toujours offrir des denrées alimentaires de qualité supérieure, et ce, de manière durable. C'est grâce à un tel soutien que notre secteur de la production biologique peut jouer un rôle de chef de file et trouver un plus grand nombre de clients, au Canada et ailleurs dans le monde. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce au financement annoncé aujourd'hui, la Fédération biologique du Canada sera en mesure de contribuer à la recherche et de résoudre des problèmes importants liés à l'agriculture biologique. Les agriculteurs biologiques canadiens, y compris ceux de la Nouvelle-Écosse, obtiendront le soutien dont ils ont besoin pour continuer à produire des aliments durables et de grande qualité, renforçant notre secteur de la production biologique au profit de tous les Canadiens. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants, Nouvelle-Écosse

« La science à l'appui de l'agriculture biologique doit trouver des solutions novatrices et écologiques aux défis de production qui pourront servir toutes les formes d'agriculture. La protection de la biodiversité et de la santé des sols, la réduction des émissions de GES, le recours à des approches intégrées de la lutte antiparasitaire ainsi que l'obtention d'avantages économiques sont tous des facteurs qui orientent les 14 activités de recherche sur les cultures agricoles, l'horticulture et la production animale qui seront réalisées dans le cadre de la quatrième grappe scientifique de la production biologique. La Fédération biologique du Canada, en collaboration avec le Centre d'agriculture biologique du Canada, tient à remercier AAC ainsi que les autres partenaires financiers et les exploitations agricoles biologiques pour leurs généreuses contributions et leur participation directe à la recherche menée par près de 50 chercheurs provenant de 10 universités canadiennes et de 13 centres de recherche. Une campagne nationale de transfert des connaissances permettra d'informer le secteur agricole des avantages de notre projet de recherche national. »

- Jim Robbins, président de la Fédération biologique du Canada

En 2022, le secteur canadien de la production biologique a atteint une valeur de 9,3 milliards de dollars (y compris les produits qui ne sont pas admissibles à la certification au Régime Bio-Canada de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, notamment les aliments pour animaux de compagnie et les textiles).

l'Agence canadienne d'inspection des aliments, notamment les aliments pour animaux de compagnie et les textiles). En 2022, le Canada a exporté pour 555 millions de dollars de produits biologiques, ce qui en fait le cinquième plus grand marché d'aliments biologiques au monde.

La FBC reçoit depuis longtemps du financement d'AAC. Récemment, elle a obtenu plus de 7 millions de dollars dans le cadre du programme Agri-science, sous l'ancien Partenariat canadien pour l'agriculture.

La FBC est une organisation nationale sans but lucratif responsable de la mise à jour et de l'interprétation des Normes biologiques canadiennes et de l'administration de la recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture biologique au Canada.

Depuis 2008, la FBC a collaboré avec le Centre d'agriculture biologique du Canada (CABC), situé sur le campus agricole de l'Université Dalhousie , afin de répondre aux besoins et aux priorités de recherche des producteurs et des transformateurs de produits biologiques au Canada.

, afin de répondre aux besoins et aux priorités de recherche des producteurs et des transformateurs de produits biologiques au Canada. Le CABC facilite et dirige les recherches et l'éducation à l'appui des producteurs biologiques, des consommateurs et d'autres intervenants du secteur de production biologique. Il vise à favoriser des milieux de vie durables.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (de 2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-science, dans le cadre du PCA durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science appuie les projets visant à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'entremise de partenariats et portant sur des thèmes prioritaires et des questions d'intérêt général de portée nationale.

