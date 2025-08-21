OTTAWA, ON, le 21 août 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, publie la déclaration suivante après avoir rencontré des représentants du gouvernement de la Saskatchewan et des dirigeants de l'industrie canadienne du canola.

« Aujourd'hui, avec mes collègues l'honorable Buckley Belanger, le secrétaire d'État (Développement rural), et l'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Scott Moe, le ministre de l'Agriculture Daryl Harrison et le ministre du Commerce et du Développement des exportations Warren Kaeding ainsi que des intervenants et exportateurs clés de l'industrie du canola. Nous avons ainsi pu discuter des défis rencontrés par le secteur du canola, notamment les droits antidumping imposés de façon préliminaire par la Chine sur les graines de canola provenant du Canada.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a annoncé un droit antidumping préliminaire de 75,8 % sur les importations de graines de canola en provenance du Canada, qui est entré en vigueur le 14 août 2025. Cette mesure s'est ajoutée aux mesures commerciales mises en place à la suite de l'enquête anti-discrimination menée par la Chine, notamment des droits de 100 % sur l'huile et le tourteau de canola canadiens. Nos agricultrices et agriculteurs, qui travaillent d'arrache-pied, offrent des produits alimentaires de premier ordre aux Canadiennes et Canadiens et à nos partenaires commerciaux à l'étranger, et le Canada est profondément déçu de l'annonce faite par la Chine.

Lors de la rencontre d'aujourd'hui, nous nous sommes entendus sur l'importance de travailler ensemble pour garantir un accès équitable au marché pour l'industrie du canola et d'entamer un dialogue constructif avec les représentants chinois en vue de répondre aux préoccupations commerciales de chacun. Notre discussion a également porté sur les possibilités de soutien aux producteurs, notamment l'ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) mis en place par le gouvernement, et sur l'élaboration d'une stratégie industrielle complète par le Canada afin d'aider les entreprises à trouver de nouvelles possibilités d'exportation sur les marchés étrangers.

Le canola est l'une de nos exportations agricoles les plus précieuses, et il s'agit d'un moteur important de l'économie canadienne. Nous sommes fermement résolus à défendre le commerce canadien et à assurer sa diversification, et nous épaulerons les producteurs, les travailleurs et les exportateurs de l'industrie canadienne du canola qui travaillent sans relâche. »

Faits en bref

Le canola est la deuxième culture en superficie au Canada , avec plus de 21 millions d'acres chaque année.

, avec plus de 21 millions d'acres chaque année. Au Canada , la production de graines de canola a généré des recettes monétaires agricoles de 12,9 milliards de dollars en 2024, ce qui en fait la grande culture principale ayant la plus forte valeur.

, la production de graines de canola a généré des recettes monétaires agricoles de 12,9 milliards de dollars en 2024, ce qui en fait la grande culture principale ayant la plus forte valeur. La Chine est le plus grand marché d'exportation pour les graines de canola canadiennes, représentant 67 % des exportations totales de graines de canola et totalisant 5,9 millions de tonnes en 2024, d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars.

