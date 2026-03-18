EDMONTON, AB, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les vastes paysages du Canada, souvent difficiles d'accès, compliquent de plus en plus les opérations de recherche et de sauvetage (R-S), surtout à mesure que les urgences liées au climat deviennent plus fréquentes. Pour renforcer notre système de R-S, des efforts soutenus et coordonnés sont nécessaires afin de garantir que les intervenants puissent rejoindre les personnes en détresse, où qu'elles se trouvent.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a lancé un appel de propositions dans le cadre du Fonds pour les nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S).

Le programme FNI de R-S vise à accroître l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de R-S partout au Canada. Il accorde jusqu'à 6,5 millions de dollars par année pour des projets nouveaux ou en cours qui améliorent la prévention des appels à l'aide et l'intervention dans ces situations.

Pour renforcer cet engagement à soutenir davantage la R-S partout au pays, le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement ponctuel de 2,86 millions de dollars pour sept projets financés par le FNI de R-S afin d'améliorer les capacités de R-S au Canada. Cet investissement soutiendra un large éventail de projets, allant du renforcement de la formation, du leadership, de la gouvernance et du recrutement et maintien en poste des bénévoles, à l'amélioration de la capacité d'intervention dans les communautés et au développement d'outils qui favorisent la coordination et les efforts de prévention.

Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer la R-S en collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés, les organisations spécialisées et les particuliers afin de réduire les risques de blessures et de décès, et d'assurer des interventions d'urgence rapides et efficaces.

Citations

« Les opérations de recherche et de sauvetage dans un pays aussi vaste et exigeant que le Canada reposent sur de solides partenariats -- entre les gouvernements, les communautés et les quelque 15 000 bénévoles dévoués qui se mobilisent pour aider les autres en période de besoin. À mesure que les urgences deviennent plus fréquentes et plus complexes, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur le renforcement des systèmes qui assurent la sécurité de la population. Grâce au Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage, nous soutenons des projets novateurs qui améliorent la coordination, renforcent les capacités locales et veillent à ce que les intervenants disposent des outils nécessaires pour rejoindre les personnes en détresse, où qu'elles se trouvent. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

Le système de recherche et sauvetage fait appel aux ressources et à l'expertise de partenaires à tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, de bénévoles et du secteur privé pour répondre aux personnes perdues, disparues ou en détresse.

Le FNI de R-S est un programme de contributions géré par Sécurité publique Canada en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et sauvetage, qui déterminent ensemble ses priorités annuelles.

Les projets sont sélectionnés au moyen d'un processus fondé sur le mérite, utilisant des critères objectifs et mesurables. Chaque proposition doit soutenir au moins l'une des priorités annuelles pour être prise en considération pour un financement.

Les bénéficiaires admissibles peuvent comprendre des organisations canadiennes sans but lucratif et bénévoles, des gouvernements (provinciaux, territoriaux, régionaux, municipaux ou autochtones), des universités et établissements d'enseignement canadiens, des organisations autochtones, ainsi que des organisations canadiennes à but lucratif, à condition que le projet et ses résultats prévus ne génèrent aucun profit pour l'organisation.

La date limite pour présenter une demande dans le cadre de l'appel de propositions 2026‑2027 est le 15 mai 2026 à 12 h (midi), heure du Pacifique.

Depuis 2015, à la suite du transfert du Secrétariat national Recherche et sauvetage à Sécurité publique Canada, le programme du FNI de R-S a versé 61 M$ pour soutenir les activités de recherche et sauvetage partout au Canada, afin de renforcer la prévention et de faire en sorte que les intervenants disposent de l'équipement nécessaire pour rejoindre les personnes en détresse, où qu'elles se trouvent.

La conférence SARscene 2026 réunira des bénévoles, des professionnels, des universitaires, des représentants de l'industrie ainsi que tous les ordres de gouvernement afin d'échanger les meilleures pratiques, de développer des compétences et de renforcer la collaboration au sein de la communauté de R-S. Cette année, elle sera organisée par l'Association des bénévoles en recherche et sauvetage de la Saskatchewan et se tiendra à Ottawa du 7 au 11 octobre 2026.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]