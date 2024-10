WINNIPEG, MB, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Les cultures céréalières sont un élément essentiel du secteur agricole canadien. L'an dernier, nous avons exporté 29,8 millions de tonnes de blé, d'orge et d'avoine, d'une valeur de 13,8 milliards de dollars, et la demande continue de croître.

Pour appuyer la compétitivité et la durabilité des céréales canadiennes, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre, conseiller spécial sur l'eau et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'octroi de jusqu'à 7,3 millions de dollars à Céréales Canada dans le cadre du programme Agri-marketing et du volet Projets du programme Agri-science, deux initiatives du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Céréales Canada recevra jusqu'à 6 660 817 $ dans le cadre du programme Agri-marketing pour accroître l'accès aux marchés, améliorer le soutien à la clientèle et augmenter les exportations grâce à des initiatives comme les échanges techniques, les études de marché et la mise en commun des connaissances entre les intervenants.

Céréales Canada recevra également jusqu'à 674 249 $ dans le cadre du volet Projets du programme Agri-science. Ce financement permettra d'étudier l'effet des conditions environnementales sur la qualité des cultures de céréales pendant la saison de croissance. Il permettra également d'accroître l'expertise en matière de mouture, d'établir des normes de qualité de l'avoine et de comparer le blé canadien à ses concurrents internationaux afin de renforcer la place du Canada sur le marché mondial.

En fournissant des renseignements clés sur le rendement, la fonctionnalité et la qualité marchande des céréales canadiennes aux clients, aux producteurs et aux partenaires, ces projets stimuleront la croissance du marché. De plus, ils renforceront la réputation du Canada en tant que fournisseur fiable de céréales durables de grande qualité grâce à des investissements dans la recherche pour aider les agriculteurs à s'adapter aux défis environnementaux.

Citations

« Nos producteurs de céréales sont une pierre angulaire du secteur agricole du Canada et travaillent très fort pour produire des grains de qualité supérieure. Grâce à ce financement, nous les aidons non seulement à demeurer concurrentiels, mais aussi à veiller à ce que les grains canadiens continuent de respecter les normes élevées ici au pays et ailleurs dans le monde. Cet investissement d'une importance vitale appuiera la croissance, la durabilité et l'avenir de la culture de céréales au Canada. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement vise à soutenir nos agriculteurs et à assurer l'avenir des céréales canadiennes sur un marché mondial concurrentiel. En appuyant la recherche et la croissance des marchés, nous veillons à ce que nos grains demeurent de calibre mondial et que notre secteur agricole continue de prospérer de façon durable. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre, conseiller spécial sur l'eau et député de Winnipeg-Sud

« Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada pour les initiatives de recherche appliquée et d'accès aux marchés qui profiteront aux producteurs canadiens de blé, de blé dur, d'orge et d'avoine, ainsi qu'à l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce financement nous permettra d'augmenter nos ressources, de maintenir et de faire croître les marchés et de favoriser les relations et la défense des intérêts de l'industrie, ce qui contribuera à assurer la compétitivité et la durabilité à long terme de l'industrie céréalière du Canada. »

- Dean Dias, président et directeur général, Céréales Canada

Les faits en bref

Au cours des cinq dernières années, le Canada a exporté du blé vers plus de 100 pays, certains des principaux acheteurs se trouvant aux États-Unis, en Indonésie, en Chine et au Japon.

a exporté du blé vers plus de 100 pays, certains des principaux acheteurs se trouvant aux États-Unis, en Indonésie, en Chine et au Japon. Selon Statistique Canada, les exportations de blé se sont chiffrées à près de 12 milliards de dollars en 2023 et les exportations d'avoine à 725 millions de dollars en 2023.

les exportations d'avoine à 725 millions de dollars en 2023. Céréales Canada est un bénéficiaire de longue date de fonds ministériels, ayant reçu récemment plus de 3 millions de dollars au titre du programme Agri-marketing dans le cadre de l'ancien Partenariat canadien pour l'agriculture.

est un bénéficiaire de longue date de fonds ministériels, ayant reçu récemment plus de 3 millions de dollars au titre du programme Agri-marketing dans le cadre de l'ancien Partenariat canadien pour l'agriculture. Céréales Canada est un organisme national sans but lucratif qui représente l'industrie céréalière et qui vise à améliorer la compétitivité des céréales canadiennes au pays et à l'étranger.

est un organisme national sans but lucratif qui représente l'industrie céréalière et qui vise à améliorer la compétitivité des céréales canadiennes au pays et à l'étranger. Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un accord quinquennal (2023 à 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il a pour but de renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Le programme Agri-marketing, dans le contexte du PCA durable, aide les secteurs agricoles nationaux à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Le programme Agri-science, dans le contexte du PCA durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire et à la population canadienne.

Autres liens

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]