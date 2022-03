OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW/ - Les producteurs de poulet et de dindon du Canada offrent des produits de la plus grande qualité à la population canadienne. En appuyant les efforts de l'industrie pour accroître les marchés intérieurs du dindon et du poulet, le gouvernement du Canada aide les producteurs et les productrices à faire croître leur entreprise et à assurer la prospérité continue du secteur agricole canadien.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, a annoncé, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, une aide financière de 3,5 millions de dollars dans le cadre du Programme de développement des marchés pour les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs de poulet du Canada. Ce financement aidera à accroître la demande et la consommation de produits canadiens de dindon et de poulet au pays grâce à des activités promotionnelles menées par l'industrie afin de mettre de l'avant les produits et les producteurs canadiens et de miser sur la réputation du Canada comme producteur de produits de volaille de grande qualité.

Les Éleveurs de dindon du Canada recevront jusqu'à 2,5 millions de dollars pour sensibiliser davantage les consommateurs canadiens aux avantages de la viande de dindon comme source de protéines principale et de remplacement.

Les Producteurs de poulet du Canada recevront jusqu'à 1 million de dollars pour promouvoir auprès de la population canadienne l'excellence du poulet canadien et l'engagement des producteurs à fournir du poulet sain et de grande qualité.

L'aide financière accordée dans le cadre du Programme de développement des marchés jouera un rôle essentiel dans le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la volaille, tout en soulignant l'engagement de nos producteurs et productrices à fournir les meilleurs produits aux familles canadiennes. Ces investissements aideront à assurer la croissance et la prospérité continues de nos producteurs de volaille qui aident à maintenir la vigueur et le dynamisme des collectivités rurales du Canada.

Le gouvernement du Canada est déterminé à offrir une indemnisation complète et équitable aux industries sous gestion de l'offre pour les concessions en matière d'accès au marché faites dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. La croissance de l'industrie permettra d'augmenter les ventes et de stimuler la croissance économique pour assurer la résilience du secteur agricole.

Citations

« Après la signature des accords internationaux, notre gouvernement s'est engagé à indemniser pleinement et équitablement les industries canadiennes sous gestion de l'offre et il tient parole. Ces investissements permettront aux producteurs de volaille de promouvoir la qualité supérieure de leurs produits dans l'ensemble du Canada et de développer leurs marchés. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La population canadienne peut être fière de nos producteurs de dindon et de poulet. Le financement annoncé aujourd'hui lui donnera l'occasion d'en apprendre davantage sur les mesures que prennent les producteurs et productrices de volaille pour fournir des aliments sains et nutritifs partout au pays. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes heureux de l'annonce concernant le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet, qui contribuera grandement à soutenir les efforts de l'industrie du dindon pour rejoindre les consommateurs et promouvoir un dindon sain et de grande qualité élevée par des producteurs canadiens. »

- Darren Ference, président, Les Éleveurs de dindon du Canada

« Le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet sera d'une grande utilité pour aider l'industrie à faire la promotion du poulet sain et de grande qualité que les producteurs élèvent avec soin pour la population canadienne. Ce programme renforcera l'engagement des consommateurs et continuera à faire connaître les produits canadiens partout au pays. »

- Tim Klompmaker, président, Les Producteurs de poulet du Canada

Faits en bref

Sur une période de dix ans, le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet fournira un total de 19,2 millions de dollars aux Éleveurs de dindon du Canada et de 25 millions de dollars aux Producteurs de poulet du Canada , soit un soutien total de plus de 44 millions de dollars pour améliorer la position de ces industries sur le marché.

et de 25 millions de dollars aux Producteurs de poulet du , soit un soutien total de plus de 44 millions de dollars pour améliorer la position de ces industries sur le marché. Le programme et les affectations de fonds sont basés sur les commentaires de l'industrie et les consultations auprès des intervenants.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 3 milliards de dollars pour indemniser les industries sous gestion de l'offre touchées par l'Accord économique et commercial global Canada -Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Cela comprend ce qui suit :

s'est engagé à verser plus de 3 milliards de dollars pour indemniser les industries sous gestion de l'offre touchées par l'Accord économique et commercial global -Union européenne et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Cela comprend ce qui suit : 1,75 milliard de dollars dans le cadre du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers;



647 millions de dollars dans le cadre du Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs;



292,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre;



250 millions de dollars dans le cadre du Programme d'investissement pour fermes laitières;



100 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers;



44 millions de dollars dans le cadre du Programme de développement des marchés du dindon et du poulet.

Des travaux sont en cours avec les industries sous gestion de l'offre afin de déterminer une indemnisation complète et équitable concernant les répercussions de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique au cours de l'année.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]