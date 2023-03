Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour soutenir les personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

TORONTO (EAST-YORK), ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Grâce à des investissements stratégiques visant à relever les défis propres aux Canadiens noirs et à d'autres groupes méritant l'équité, notamment les inégalités en matière de santé dues à la discrimination et à la stigmatisation, le gouvernement du Canada veillera à ce que toutes les personnes au Canada bénéficient des services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances dont elles ont besoin, quand et où elles en ont besoin.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine de la santé mentale des Noirs, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de près de 3 millions de dollars à six organismes de Toronto, en Ontario, pour leurs projets de soutien à la santé mentale des personnes et des communautés de race noire. Ces projets visent à promouvoir la santé mentale positive grâce àl'amélioration des connaissances en matière de santé mentale, une meilleure distribution de ressources en santé mentale adaptées à la culture, la sensibilisation aux moyens de combattre et d'enrayer le racisme anti-Noirs systématique dans les secteurs qui servent des clients noirs et l'utilisation des arts comme mode d'expression.

L'investissement d'aujourd'hui s'appuie sur l'annonce historique que le gouvernement du Canada a faite en février, à savoir 198,6 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens, réduire les arriérés chirurgicaux, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et les services liés à la consommation de substances. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que tous les Canadiens bénéficient du soutien dont ils ont besoin en matière de santé mentale et de consommation de substances pour préserver leur bien-être, aujourd'hui et à l'avenir.

« La Semaine de la santé mentale des Noirs est l'occasion de parler des problèmes de santé mentale auxquels sont confrontées les personnes et les communautés noires, et de ce qui est fait pour améliorer leur accès à des soins de santé mentale sûrs et adaptés sur le plan culturel. Ces six organisations de Toronto font un travail incroyable pour soutenir la santé mentale des Noirs grâce à des projets communautaires qui répondent aux besoins des gens là où ils vivent et accèdent aux services. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La santé mentale des jeunes mères de race noire a été démesurément éprouvée par la pandémie de COVID-19. Nous devons intervenir maintenant pour empêcher que les effets négatifs de la pandémie ne se répercutent sur leurs enfants. Ce financement essentiel de l'ASPC permettra de promouvoir la santé mentale, la résilience et la réussite scolaire des mères adolescentes noires et de leurs enfants au moyen d'un modèle de visites à domicile. Nous sommes reconnaissants à l'ASPC pour son investissement important dans la vie des jeunes Noirs. »

Ekua Asabea Blair

Présidente et directrice générale, Abiona Centre for Infant & Early Mental Health (anciennement Massey Centre and Humewood House)

« Le soutien visant à favoriser la santé mentale et le bien-être permet de veiller à ce que les personnes confrontées à des obstacles systémiques aient accès aux ressources dont elles ont besoin pour s'épanouir. »

Julie Dabrusin

Députée de Toronto--Danforth

Faits en bref

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il a l'intention de collaborer avec les provinces et les territoires sur quatre priorités communes en santé afin d'améliorer les soins de santé intégrés proposés à la population canadienne, ce qui comprend l'accroissement de l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances.

a annoncé qu'il a l'intention de collaborer avec les provinces et les territoires sur quatre priorités communes en santé afin d'améliorer les soins de santé intégrés proposés à la population canadienne, ce qui comprend l'accroissement de l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien modéré par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien modéré par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre en tout temps, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

