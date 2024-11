Avec ce financement de PacifiCan, Small Business BC pourra continuer à soutenir les petites entreprises locales.

VANCOUVER, BC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - D'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique, des petites entreprises créent des emplois et renforcent les collectivités. PacifiCan est déterminé à s'assurer que les entrepreneurs et entrepreneures de l'ensemble de la province ont les ressources dont ils et elles ont besoin pour faire croître leur entreprise.

Deux personnes sont debout dans un magasin. Texte : Le gouvernement du Canada annonce 2,7 M$ pour soutenir les petites entreprises de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

C'est dans ce but que l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 2,7 millions de dollars de PacifiCan à Small Business BC.

Small Business BC tient un rôle essentiel en fournissant aux petites entreprises les outils et les conseils dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Small Business BC offre des ressources gratuites, y compris des services consultatifs pour les entreprises, des ateliers, des occasions de réseautage et du mentorat. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la continuation d'un partenariat de longue date entre PacifiCan et Small Business BC pour soutenir les petites entreprises, elles qui créent des emplois locaux, des collectivités dynamiques et des possibilités inclusives en Colombie-Britannique.

Ce soir, Small Business BC célébrera la 21e année des Small Business BC Awards, plus important programme de reconnaissance de la province exclusivement consacré aux petites entreprises. Ces prix reconnaissent l'engagement sans faille de nos entrepreneurs et entrepreneures à développer leur entreprise et à apporter de la valeur et de la diversité à l'économie de la Colombie-Britannique.

PacifiCan appuie également avec fierté les Small Business BC Awards.

Citations

« Les petites entreprises de la Colombie-Britannique constituent le cœur de nos collectivités et le moteur économique de notre province. Derrière chaque petite entreprise se cachent des entrepreneurs et des entrepreneures infatigables et résilients qui créent de bons emplois et qui bâtissent des collectivités fortes. PacifiCan est déterminé à travailler avec des partenaires tels que Small Business BC pour nourrir l'esprit entrepreneurial des Britanno-Colombiens et des Britanno-Colombiennes et s'assurer que les petites entreprises ont les ressources dont elles ont besoin pour réussir. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Les entrepreneurs et entrepreneures se tournent vers Small Business BC pour obtenir un soutien essentiel à toutes les étapes de leur parcours. Ce financement de PacifiCan nous permettra d'améliorer les services et la formation que nous leur offrons. Chaque année, nous apportons notre aide à des milliers d'entreprises de la province à la recherche de conseils et de ressources fiables. Small Business BC est reconnaissant de ce financement, qui lui permet de continuer à jouer son rôle de point de contact vital, contribuant depuis plus de trois décennies à améliorer les choses! »

-Tom Conway, directeur général, Small Business BC

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Small Business BC est un organisme à but non lucratif indépendant dont la raison d'être consiste à faire grandir chacune des entreprises de la Colombie-Britannique. L'organisme est également un acteur clé du Réseau de services aux entreprises du Pacifique de PacifiCan.

Les Small Business BC Awards constituent le plus important programme de reconnaissance de la Colombie-Britannique exclusivement consacré aux petites entreprises. Au cours de ses 21 années d'existence, plus de 6 600 entreprises y ont participé, acquérant de nouvelles connaissances, obtenant du financement et profitant d'une visibilité à l'échelle de la province.

Les petites entreprises représentent 98 % des entreprises en activité en Colombie-Britannique.

Liens connexes :

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Haley Hodgson, Secrétaire de presse, Bureau du ministre du Développement international et de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications par intérim, PacifiCan, [email protected]