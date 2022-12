VANCOUVER, BC, le 2 déc. 2022 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les personnes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 1,1 million de dollars à Women's Studies Online et à la Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia.

En augmentant la capacité des organismes de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, ceux-ci pourront s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe (VFS) et s'assurer que les femmes autochtones et leurs communautés puissent prospérer, aujourd'hui et à l'avenir.

L'annonce du financement s'inscrit dans l'appui au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine au début de novembre. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : un soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; la prévention; un système judiciaire préventif; la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et une infrastructure sociale et un environnement propice.

Citations

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones sont soumises à une intensité de violence qui bouleverse les Canadiennes et les Canadiens. Les organismes de première ligne comme la Women's Studies Online et la Native Courtworker and Counselling Association sont au coeur des efforts de changement systémique visant à mettre fin à cette terrible réalité. Pour notre gouvernement, il est prioritaire de soutenir ce travail qui sauve des vies. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous sommes fiers d'annoncer l'octroi de ce financement à ces organismes et à d'autres dans le but de les aider à mettre en place des programmes de prévention qui permettent de remédier aux causes profondes de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui fait partie des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Cette annonce s'appuie sur le financement de plus de 13 millions de dollars accordé précédemment par Femmes et Égalité des genres Canada à plus de 100 projets de commémoration qui ont permis d'honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées.

Ce financement est une initiative clé de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce financement contribue de façon importante à la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones, qui représente le quatrième pilier du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

La Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et à venir du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 afin de soutenir les personnes confrontées à la violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a versé plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 à 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont 138 organismes au service des Autochtones.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]