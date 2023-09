Le gouvernement du Canada verse 13 millions de dollars pour aider Cyclisme Canada et Mondiaux Montréal 2026 à rassembler les meilleurs cyclistes sur route du monde aux Championnats du Monde Route UCI 2026.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2023 /CNW/ - En tant que principal bailleur de fonds du système sportif au pays, le gouvernement du Canada est fier d'investir dans le développement des athlètes canadiens et les organismes nationaux et multisports qui les soutiennent, ainsi que dans la tenue de rencontres sportives internationales au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ont annoncé une aide de 13 millions de dollars pour accueillir les Championnats du Monde Route UCI 2026.

Sport Canada accorde 9,8 millions de dollars à Cyclisme Canda par l'entremise du Programme d'accueil. Développement économique Canada pour les régions du Québec verse une contribution de 3,2 millions de dollars au comité organisateur Mondiaux Montréal 2026 dans le cadre du Programme de développement économique du Québec. Cette aide permettra à Cyclisme Canada et à Mondiaux Montréal 2026 de commencer tôt à planifier cet important rendez-vous sportif international, y compris l'élaboration d'un plan pour le lieu de la rencontre et les nombreux parcours des courses sur route et contre la montre, la mise en œuvre des plans de promotion et de communication ainsi que l'acquisition des technologies de l'information essentielles.

Ces championnats, auxquels participent 1 000 athlètes de plus de 75 pays, figurent parmi les plus grandes rencontres sportives du monde. C'est l'épreuve la plus prestigieuse du calendrier de l'Union Cycliste Internationale (UCI). Les championnats de 2026 seront répartis sur 8 jours, soit du 20 au 27 septembre 2026, à Montréal.

Avec l'appui financier et technique de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal, la tenue du rendez-vous aura une incidence importante sur les plans sportif, culturel et économique, en plus de mettre le Canada en valeur. Le projet aura des retombées économiques significatives pour la région de Montréal et le Canada.

Citations

« Accueillir à Montréal les Championnats du Monde Route UCI 2026 donnera une occasion excitante aux cyclistes canadiens de se mesurer aux meilleurs athlètes du monde, ici, au Canada. Mener une compétition devant leurs concitoyens leur fera vivre une expérience motivante et enrichissante. De plus, ces championnats inciteront les jeunes à faire du cyclisme de compétition et à devenir la prochaine génération d'athlètes du pays. Allez, Canada! »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« C'est un honneur pour Montréal d'accueillir les Championnats du Monde Route UCI 2026. C'est une occasion exceptionnelle de rayonnement pour nos athlètes, et une chance formidable pour la métropole d'accueillir un rendez-vous international qui aura des retombées économiques et touristiques importantes. Les évènements internationaux comme celui-ci sont un attrait touristique incroyable entres autres pour les sportifs canadiens et du monde! »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes honorés que l'Union Cycliste Internationale ait choisi Montréal, au Québec, comme hôte des Championnats du monde Route UCI 2026. Grâce à leur renommée et à leur rayonnement, les Championnats du monde Route UCI seront une vitrine exceptionnelle pour la ville de Montréal ainsi que tous les partenaires associés à l'événement. Ils nous permettront de mettre à l'avant-plan les meilleurs cyclistes québécois et canadiens, tout en soutenant la relève avec la création d'un legs dédié au développement du cyclisme sur route. Dans le cadre de cet événement qui se voudra rassembleur pour toutes les communautés, nous attendons avec impatience l'occasion d'accueillir le monde entier à Montréal pour vivre des moments inoubliables. »

- Pierre Laflamme, président, Cyclisme Canada

« Avec l'équipe des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, nous caressons ce rêve de produire cet autre rendez-vous cycliste mondial depuis des années. Combinés à ces deux grands rendez-vous cyclistes de renommée internationale, les Championnats du Monde Route UCI 2026 campent le Canada à la fois comme une place forte du cyclisme de haut niveau et comme une destination touristique de choix en septembre 2026. Tous les ingrédients sont réunis pour que les Championnats du Monde Route UCI 2026 soient le plus grand événement que Montréal ait organisé depuis les Jeux olympiques de 1976. »

- Sébastien Arsenault, président-directeur général, Mondiaux Montréal 2026

Les faits en bref

Cyclisme Canada est l'organisme officiel qui encadre le cyclisme au Canada. C'est l'un des plus anciens organismes nationaux de sport au pays. Il vise avant tout à cultiver l'amour du vélo chez les Canadiens et les Canadiennes.

Le 22 septembre 2022, le Congrès de l'UCI a confié à la Ville de Montréal l'organisation des Championnats du monde de cyclisme sur route de l'UCI de 2026.

Montréal accueillera les Championnats pour la première fois en 52 ans. La dernière compétition internationale majeure disputée en sol québécois a eu lieu en 1974 sur le circuit du Mont-Royal.

La rencontre sera dirigée par le comité organisateur Mondiaux Montréal 2026, en collaboration avec l'UCI, Cyclisme Canada et la Fédération québécoise des sports cyclistes. Le comité organisateur des Championnats du Monde Route UCI 2026 organise également les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal depuis 2010. Ces Grands Prix sont les premières et les seules épreuves de l'UCI World Tour en Amérique du Nord.

Par l'entremise du Programme d'accueil de Sport Canada, le gouvernement du Canada appuie la tenue de plus de 80 manifestations internationales unisport au pays chaque année, telles que les coupes et les championnats du monde, pour que les athlètes canadiens puissent se mesurer fièrement aux meilleurs athlètes du monde devant leurs concitoyens.

Liens connexes

Sport Canada - Programme d'accueil

Programme de développement économique du Québec (PDEQ) - Développement économique Canada pour les régions du Québec

Cyclisme Canada

L'Union Cycliste Internationale (UCI)

Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Marie-Pier Baril, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, 343-576-4131, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected], 514-283-7443