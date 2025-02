Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un appui financier pour aider Mi'kmaw Kina'matnewey à revitaliser la langue micmaque en Nouvelle-Écosse.

MEMBERTOU, NS, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé du peuple micmac

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Sydney-Victoria, a annoncé l'octroi de 7,1 millions de dollars sur 5 ans à l'organisme Mi'kmaw Kina'matnewey, et ce, dès l'exercice 2024-2025, pour appuyer la revitalisation de la langue micmaque en Nouvelle-Écosse. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Cette contribution fait partie des nouveaux modèles de financement élaborés conjointement qui ont été mis en œuvre en 2023-2024, conformément aux efforts continus du gouvernement pour travailler en collaboration avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin de mettre pleinement en œuvre la Loi sur les langues autochtones. Le nouveau modèle de financement des langues autochtones a été spécialement conçu pour permettre aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis d'exercer un plus grand contrôle sur les décisions de financement, d'établir des accords de financement à long terme et de mieux répondre aux besoins particuliers de leurs communautés. Cette démarche est conforme à la Loi sur les langues autochtones qui reconnaît que les Premières Nations, les Inuit et les Métis sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan dans la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues.

Cette nouvelle démarche permet de verser directement les fonds à Mi'kmaw Kina'matnewey, l'organisation régionale désignée des Premières Nations en Nouvelle-Écosse. Elle lui permettra de mettre en œuvre une stratégie linguistique qui tient compte de ses priorités uniques et de redistribuer les fonds aux 13 communautés micmaques.

Ces investissements et ce modèle de financement représentent une étape importante dans le soutien au peuple micmac en Nouvelle-Écosse. Sous la gouverne de Mi'kmaw Kina'matnewey, les communautés micmaques mettront en œuvre leurs propres efforts de revitalisation linguistique, ce qui leur permettra d'honorer et de préserver leur riche patrimoine.

Citations

« Cet investissement dans la revitalisation du micmac en Nouvelle-Écosse, grâce au leadership et à la gestion de Mi'kmaw Kina'matnewey, souligne l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir les efforts que déploient les Autochtones pour se réapproprier et revitaliser leurs langues. En donnant à Mi'kmaw Kina'matnewey les moyens de gérer et d'affecter les fonds en fonction des priorités de ses communautés, nous favorisons une démarche collaborative qui tient compte de la Loi sur les langues autochtones et soutient les aspirations culturelles et linguistiques des communautés micmaques dans cette province. Wela'lin. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« À titre de fier locuteur micmac, je comprends le lien profond qui existe entre notre langue et notre identité en tant que peuple micmac. Ce financement soutient le travail important de Mi'kmaw Kina'matnewey en offrant au peuple micmac des possibilités de se réapproprier sa langue et de l'apprendre, ce qui contribue à renforcer sa présence au sein de nos communautés. »

- Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Sydney-Victoria

« La revitalisation du micmac est en tête des priorités de Mi'kmaw Kina'matnewey. Grâce à ce financement, nous pouvons soutenir des programmes linguistiques communautaires qui répondent aux besoins particuliers des communautés et des organisations de toute la province. Un tel investissement ouvre de nouvelles possibilités aux communautés afin qu'elles comblent leurs besoins linguistiques de façon créative, ce qui donne lieu à des approches novatrices qui sont adaptées au contexte local. »

- Leroy Denny, chef, président du conseil d'administration, Mi'kmaw Kina'matnewey

Faits en bref

Mi'kmaw Kina'matnewey rassemble des chefs, du personnel enseignant, des parents et des éducateurs qui se consacrent à la défense et à la représentation des intérêts pédagogiques des communautés micmaques en Nouvelle-Écosse. L'organisme protège également les droits du peuple micmac en matière d'éducation et de langue micmaques.

En tant qu'organisation régionale désignée des Premières Nations en Nouvelle-Écosse, Mi'kmaw Kina'matnewey gère et administre le Volet des langues autochtones - Modèle de financement des langues des Premières Nations pour la province, notamment en supervisant l'appel de propositions, en prenant des décisions de financement et en distribuant les fonds en fonction des priorités de programmation linguistique définies par les communautés des 13 Premières Nations en Nouvelle-Écosse.

Le Volet des langues autochtones - Modèle de financement des langues des Premières Nations soutient une variété de projets linguistiques micmacs partout en Nouvelle-Écosse. Il s'agit notamment de cours d'immersion pour adultes, de foyers d'immersion linguistique pour les enfants de 5 ans ou moins, de camps linguistiques, de programmes linguistiques parascolaires pour les enfants et les jeunes de 6 à 19 ans, et de documents pédagogiques sur la langue comme des livres, des jeux et des plans d'activités. Ces mesures contribuent à revitaliser la langue micmaque en améliorant les compétences des élèves, en élargissant l'accès aux possibilités linguistiques et en rehaussant la sensibilisation au micmac et la perspective du public envers cette langue.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le gouvernement travaille en collaboration avec les peuples autochtones pour la mettre pleinement en œuvre.

Dans le but de garantir la vitalité des langues autochtones pour les générations à venir, le budget de 2024 a alloué au ministère du Patrimoine canadien 225 millions de dollars sur 5 ans à partir de 2024-2025, et 45 millions de dollars par an par la suite, afin de soutenir la poursuite de la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones.

Liens connexes

Mi'kmaw Kina'matnewey

Loi sur les langues autochtones

Langues autochtones

Décennie internationale des langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]