OTTAWA, ON, le 9 déc. 2022 /CNW/ - La violence sur le sexe a coûté la vie à des femmes et des personnes de diverses identités de genre. Les personnes les plus à risque sont celles qui vivent dans les régions rurales et éloignées, les femmes autochtones, noires, en situation de handicap, racisées ainsi que les personnes de genre non binaire et des communautés 2ELGBTQI+. Comprendre et contrer la violence fondée sur le sexe au sein de ces groupes constitue une étape cruciale vers l'atteinte de l'égalité entre les sexes et les genres au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse lance un appel de propositions pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au moyen de pratiques prometteuses et de la recherche communautaire.

Cette possibilité de financement vise à financer des projets visant à élaborer, à mettre en place et à évaluer ou à accroître des pratiques prometteuses pour renforcer le secteur de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Il financera également des projets de recherche qui permettront d'acquérir des connaissances pour répondre aux besoins de groupes particuliers qui sont à risque de violence fondée sur le sexe ou qui sont mal desservis par le secteur de lutte contre la violence fondée sur le sexe.

La date limite pour soumettre une demande est le 3 février 2023. Pour en savoir plus et voir comment présenter une demande pour cet appel de propositions, consultez l'Appel de propositions pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au moyen de pratiques prometteuses et de la recherche communautaire.

« Nous savons que la violence fondée sur le sexe est inacceptable et n'a pas sa place au Canada. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires, des experts, et des militantes et militants pour prévenir la violence fondée sur le sexe, tout en s'attaquant à ses causes profondes. Cet appel de propositions appuiera des projets d'organismes qui travaillent dans ce secteur pour combler les lacunes persistantes dans les soins, le soutien et les services de première ligne, ce qui nous rapproche de l'édification d'un Canada plus sûr et plus équitable pour toutes et tous. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

L'appel de propositions débute le 9 décembre 2022 et la date limite pour déposer une demande est le 3 février 2023.

la date limite pour déposer une demande est le 3 février 2023. Le financement annoncé aujourd'hui fait partie des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le budget de 2021 prévoyait 105 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir Femmes et Égalité des genre Canada dans l'amélioration de son Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe.

dans l'amélioration de son Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 à des organismes qui soutiennent les personnes confrontées à la violence fondée sur le sexe. Ce financement assure le maintien de ces services pour les personnes dans le besoin, tant pendant la pandémie que pour aider les organismes à se préparer à l'après-pandémie. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a versé plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 à 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont 138 organismes au service des Autochtones.

