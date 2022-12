TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe est l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque. Les services de prévention et de soutien sont essentiels pour répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens, car l'égalité des genres ne peut être atteinte sans s'attaquer à ce problème crucial.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un montant maximal de 982 000 $ à trois organismes de l'Ontario. En ce jour, nous soulignons aussi l'un des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, une campagne annuelle qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre et qui met en évidence la nécessité de lutter contre la violence fondée sur le sexe et de la prévenir.

Les organismes qui recevront des fonds sont les suivants :

Services communautaires pour les familles de l' Ontario

Modèle de continuum de soins pour les personnes d'Asie de l'Est ayant survécu à la violence fondée sur le sexe

Muslim Resource Centre for Social Support and Integration

Soutien aux personnes musulmanes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe : modèle de réponse de sécurité familiale culturellement intégrative

Sexual Assault and Violence Intervention Services of Halton

Projet de ligne d'écoute tenant compte des traumatismes et de la culture à l'intention des personnes survivantes

Cette annonce s'inscrit dans la foulée de l'approbation du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine au début du mois de novembre. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : Soutien aux personnes victimes et survivantes et à leurs familles; prévention; un système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement.

Citation

« La violence fondée sur le sexe est une violation des droits de la personne encore trop profondément ancrée dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui s'attaqueront aux causes profondes de la violence tout en apportant un meilleur soutien aux personnes qui y ont survécu - ce qui tracera la voie vers l'édification de collectivités plus sûres. En s'appuyant sur des données pertinentes et des pratiques éclairées sur le plan culturel, ces organismes et ces initiatives permettront de bâtir un avenir meilleur pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Ce financement fait partie des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a engagés dans le cadre du budget 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a engagés dans le cadre du budget 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi plus de 240 millions de dollars en aide d'urgence dans 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont près de 140 organismes qui servent les personnes autochtones.

a investi plus de 240 millions de dollars en aide d'urgence dans 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont près de 140 organismes qui servent les personnes autochtones. En 2022, pour sa campagne des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada a choisi le thème suivant : « Ce n'est pas juste. » Le thème a un double sens qui rappelle à la population canadienne l'injustice qu'est la violence fondée sur le sexe et attire l'attention sur la façon dont la société rejette et minimise les attitudes et les comportements qui y contribuent.

