PORT COQUITLAM, BC, le 22 août 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris des aînés, en leur offrant du soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. À mesure que la pandémie s'atténuera au Canada, le gouvernement continuera d'appuyer les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et leur donnent l'occasion de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre canadienne des Aînés, Kamal Khera, a annoncé un financement de 67 873 dollars aux fins de trois projets communautaires visant à soutenir les aînés de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). La ministre a fait cette annonce au cours de sa visite à la bibliothèque Terry-Fox.

Dans le cadre de l'appel de propositions communautaires du PNHA de 2021, plus de 61 millions de dollars ont été distribués à plus de 3000 projets communautaires à l'échelle du Canada. En Colombie-Britannique, 398 projets ont reçu un financement total de près de 8,5 millions de dollars.

Dans le budget de 2022, le gouvernement proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour étendre le PNHA afin de financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

Dans le cadre de l'appel de propositions pour des projets communautaires du PNHA de 2021-2022, les organismes ont été invités à demander du financement pour soutenir les priorités nationales suivantes, qui reflètent les priorités des aînés et les difficultés auxquelles ils se heurtent pendant la relance post-pandémie :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance des aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

aider les aînés à vieillir chez eux.

Suivant un processus de demande simplifié, les organismes ont soumis des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« C'est une grande annonce dont les retombées permettront aux aînés de Port Coquitlam de participer à des activités enrichissantes qui favoriseront leur croissance et contribueront à la prospérité de leur communauté. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le gouvernement fait plus qu'inciter les aînés à demeurer actifs et impliqués dans leur communauté. Il les aide à accroître leur participation et leur inclusion au sein de la société. Les aînés méritent la meilleure qualité de vie possible, et notre gouvernement continuera de soutenir les organismes qui contribuent au bien-être des aînés, à Port Coquitlam comme dans les commuautés à travers le Canada. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Les aînés sont forts d'une vie entière de connaissances et d'expérience qu'ils peuvent transmettre aux générations qui leur succèdent. Grâce à des programmes comme celui de Nouveaux Horizons pour les aînés, ils ont l'occasion de mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service des autres. Ils y regagnent alors leur autonomie et la motivation d'adopter un style de vie actif, d'étendre leur réseau social et de vivre de nouvelles expériences. J'ai bien hâte de voir toutes les retombées positives qu'aura cette initiative dans la communauté de Port Coquitlam. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Darren Fisher

« Je suis heureux que les aînés de Port Coquitlam puissent bénéficier du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Au fil des ans, cette grande initiative n'a pas cessé d'apporter des changements positifs à la vie des aînés et des collectivités canadiennes. Grâce à elle, les aînés de tout le Canada pourront continuer de s'épanouir et de grandir, à travers un style de vie actif et l'implication dans leur communauté. »

- Le député de Coquitlam-Port Coquitlam, Ron Mckinnon

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés.

Depuis sa création, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités de l'ensemble du Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA soutiennent des activités qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat, encourager le mentorat, sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés, appuyer la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à soumettre une demande de financement pour des projets communautaires du PNHA dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui a été lancé le 23 novembre 2021 et a pris fin le 21 décembre 2021.

a pris fin le 21 décembre 2021. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Financement du Canada pour des projets à Port Coquitlam, Colombie Brittanique, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

