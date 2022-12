GATINEAU, QC, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer en poste des candidats hautement qualifiés capables de servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr. a annoncé trois nominations au Conseil des gouverneurs du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.

Gary O'Toole - nommé gouverneur représentant la Nouvelle-Écosse, pour un mandat de quatre ans

Amir Raza - nommé gouverneur représentant les employeurs, pour un mandat de quatre ans

Myles Morris - nommé gouverneur représentant l' Alberta , pour un mandat de quatre ans

Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été créé en 1978 par la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Il vise à promouvoir le mieux‑être des travailleurs canadiens en leur offrant de l'information, de la formation, des systèmes de gestion et des solutions qui appuient les programmes de santé, de sécurité et de mieux-être. Ce conseil tripartite - qui représente les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux), les employeurs et les employés - contribue à la prestation d'un service en matière de santé et de sécurité au travail fiable et complet, et assure une approche équilibrée aux questions de santé et de sécurité au travail.

Citation

« M. O'Toole, M. Raza et M. Morris sont de fervents défenseurs des droits des travailleurs. Ils mettent maintenant leur expertise à contribution pour assurer la sécurité des Canadiens au travail. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Comme le précise la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, le Conseil des gouverneurs compte vingt-deux sièges. Treize sièges sont attribués aux provinces et aux territoires, quatre aux groupes d'employeurs, quatre aux groupes d'employés et un au président, qui représente normalement la compétence fédérale.

Produits connexes

Document d'information : Biographies - Nominations au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Document d'information : Biographies - Nominations au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Gary O'Toole - gouverneur représentant la Nouvelle-Écosse

Gary O'Toole est le directeur général principal de la Direction générale de la sécurité du ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse. Il a pour mandat de changer les pratiques et les attitudes culturelles à l'égard de la sécurité en Nouvelle-Écosse. Son travail consiste notamment à diriger plus de 130 employés professionnels répartis dans l'ensemble de la province et chargés de mettre en œuvre et d'améliorer les stratégies, politiques et programmes de sécurité, d'anticiper les besoins et d'apporter des innovations dans le domaine. Dans le cadre de ses fonctions, il lui incombe de veiller à la mise en place de programmes de conformité réglementaire et législative uniformes, ce qui inclut l'exécution d'activités de promotion, d'inspection et d'application de la loi liées aux exigences de sécurité liées aux professions et exigences techniques. Il a dirigé la création d'un poste de liaison avec les familles afin d'offrir un soutien accru aux victimes d'accidents du travail et à leurs proches. Il possède également une vaste expérience en santé et sécurité au travail dans le domaine de la santé publique.

M. O'Toole a été nommé pour un mandat de quatre ans à compter du 15 décembre 2022.

Amir Raza - gouverneur représentant les employeurs

Amir Raza a plus de 20 ans d'expérience en tant que dirigeant au sein d'entreprises multinationales, notamment dans des postes axés sur la gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement. À titre de responsable du programme Santé, Sécurité, Environnement et Marchandises dangereuses chez FedEx Express Canada, il dirige une équipe qui élabore et met en œuvre des programmes de sécurité et de durabilité pour atteindre les objectifs et les buts de l'entreprise, tout en veillant au respect de toutes les exigences réglementaires et de conformité. Cela l'a amené à dresser le plan de réponse à la pandémie de COVID-19 pour les opérations, les ventes et le personnel et a réussi à réduire de 29 % les blessures à déclaration obligatoire et de 24 % les accidents de la route sur une année.

M. Raza a été nommé pour un mandat de quatre ans à compter du 15 décembre 2022.

Myles Morris - gouverneur représentant l'Alberta

Myles Morris est sous-ministre adjoint de la Division des milieux de travail sûrs, équitables et sains au ministère de l'Emploi, de l'Économie et du Développement du nord de l'Alberta. Responsable de l'administration et de l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et des normes d'emploi de la province, il possède une vaste expérience en gestion des ressources humaines, en politiques gouvernementales, en normes d'emploi et en planification stratégique. Dans un rôle antérieur à la Commission de la fonction publique de l'Alberta, il était négociateur en chef de la toute première entente sur les services essentiels conclue entre le gouvernement de l'Alberta et l'Alberta Union of Provincial Employees, ce qui a enrichi ses connaissances en relations de travail et en gestion des enjeux.

M. Morris a été nommé pour un mandat de quatre ans à compter du 15 décembre 2022.

Liens connexes

Programme du travail

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]