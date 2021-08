TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Au Canada, la diversité est notre force; c'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des initiatives qui soulignent la contribution des Canadiens noirs et qui reconnaissent les défis uniques et majeurs que doit relever cette communauté.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé un financement fédéral pouvant aller jusqu'à 96 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

Ce financement comprend 82 millions de dollars sur deux ans pour soutenir environ 1 300 projets visant à améliorer les milieux de travail et les espaces communautaires des organismes dirigés par des personnes noires. Il sera offert en 2021-2022 pour évaluer et financer des projets supplémentaires de rénovation/réaménagement et d'équipement à partir des demandes existantes d'un appel de propositions initial annoncé en janvier 2021.

De plus, les fonds prévus dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada sont en partie distribués par le biais d'organisations intermédiaires, qui attribuent le financement à des projets qui appuient l'accroissement de la capacité à l'échelle locale. Le gouvernement du Canada accordera un financement supplémentaire de 14 millions de dollars aux organisations intermédiaires afin d'aider les organismes à mettre en place l'infrastructure essentielle dont ils ont besoin pour mieux servir les communautés noires canadiennes.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada reflète l'engagement de longue date du gouvernement du Canada en faveur de la diversité et de l'inclusion ainsi que du renforcement des capacités de la communauté. Le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour que les Canadiens noirs puissent participer pleinement à toutes les sphères de notre société.

Citation

« L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada est un élément important du travail de notre gouvernement pour lutter contre le racisme systémique envers les Canadiens noirs. C'est pourquoi nous prenons des mesures significatives pour améliorer et augmenter le financement de cette initiative. Un plus grand nombre d'organismes admissibles seront en mesure de réaliser d'importants projets au profit des communautés canadiennes noires de partout au pays. Notre gouvernement est déterminé à bâtir un Canada meilleur et plus prospère qui donne à tous une chance juste et équitable de réussir. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Investir dans les communautés noires et lutter de front contre le racisme systémique sont des éléments importants pour bâtir un pays inclusif et résilient qui ne laisse personne de côté. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape essentielle dans le travail de notre gouvernement pour faire en sorte que les Canadiens noirs puissent participer pleinement à tous les aspects de la société. Bien qu'il reste encore du travail à faire, notre gouvernement s'engage à continuer de travailler avec les communautés noires de partout au Canada pour s'assurer que tout le monde ait une chance juste et équitable de réussir. »

- La députée de Toronto-Centre, Marci Ien

Les faits en bref

En 2019, en reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités.

a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités. Afin de continuer à soutenir le travail des organisations communautaires qui donnent du pouvoir aux Canadiens noirs, les défendent et les soutiennent

le budget de 2021 prévoyait d'octroyer 100 millions de dollars en 2021-2022 à Emploi et Développement social Canada pour l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada .

pour l'initiative Appuyer les communautés noires du . Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement soutient également la création d'un institut national pour faire avancer les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs et la création d'un groupe de référence externe pour fournir des conseils stratégiques et une expertise en la matière.

, le gouvernement soutient également la création d'un institut national pour faire avancer les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs et la création d'un groupe de référence externe pour fournir des conseils stratégiques et une expertise en la matière. De plus, le groupe de référence externe créé dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada mènera des activités de mobilisation internes et externes avec les communautés canadiennes noires afin de mieux les informer des politiques du programme, des communications, de la prestation de services et de la façon de faire connaître leur point de vue auprès du cercle de consultation du gouvernement du Canada .

mènera des activités de mobilisation internes et externes avec les communautés canadiennes noires afin de mieux les informer des politiques du programme, des communications, de la prestation de services et de la façon de faire connaître leur point de vue auprès du cercle de consultation du gouvernement du . Dans le cadre de l'initiative, le gouvernement du Canada créera un groupe consultatif de dirigeants noirs de partout au pays afin de mieux informer le gouvernement au sujet de la conception du programme, de ses processus de financement ainsi que de son engagement permanent auprès des organismes qui jouent un rôle essentiel en vue de répondre aux besoins des communautés noires. Plus de renseignements seront disponibles vers la fin de 2021.

créera un groupe consultatif de dirigeants noirs de partout au pays afin de mieux informer le gouvernement au sujet de la conception du programme, de ses processus de financement ainsi que de son engagement permanent auprès des organismes qui jouent un rôle essentiel en vue de répondre aux besoins des communautés noires. Plus de renseignements seront disponibles vers la fin de 2021. Il existe actuellement trois organismes intermédiaires dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada : Tropicana Community Services, la Mesure visant les gens d'affaires noirs et Le Groupe 3737.

3737. Du 23 novembre 2020 au 8 janvier 2021, ces trois organismes intermédiaires ont lancé un appel de propositions sur leur portail de candidatures commun. À ce jour, ces trois organismes ont reçu 4,6 millions de dollars pour le financement de 148 projets.

