OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les bénévoles améliorent la vie des Canadiens de mille et une façons. En appuyant les services sociaux et les entreprises à vocation sociale du domaine des arts et de la culture, des sports et des loisirs ou d'autres domaines, les bénévoles contribuent à rendre les collectivités plus fortes et plus inclusives. Le gouvernement du Canada est d'ailleurs fier de souligner la contribution de certains bénévoles les plus inspirants du pays en leur remettant les Prix pour le bénévolat du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2024. Sélectionnés pour leur dévouement exceptionnel, les 21 lauréats enrichissent leur collectivité notamment en sensibilisant la population et en soutenant le leadership chez les jeunes, la diversité et l'inclusion, et la durabilité de l'environnement.

Les lauréats de cette année ont apporté des changements positifs partout au pays : ils ont contribué à promouvoir l'enrichissement culturel dans le Nord, à lutter contre l'itinérance au Québec, à soutenir le multiculturalisme au Canada atlantique, à promouvoir l'alphabétisation en Ontario et à protéger la durabilité de la flore dans les Prairies. En somme, ces 21 lauréats ont fait du Canada un endroit meilleur.

Chaque lauréat pourra choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une subvention de 10 000 $ (Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie) ou de 5 000 $ (prix régionaux et mention spéciale). Les Prix pour le bénévolat du Canada seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie en leur honneur.

L'appel de candidatures pour 2025 est actuellement en cours, en vue de récompenser une nouvelle cohorte de bénévoles exceptionnels.

Voici les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de 2024 :

Prix nationaux

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie

- Udlu Hanson (Iqaluit - Nunavut)

Prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie - Mention spéciale

- James Peter (Jim) Mulcahy (Antigonish - Nouvelle-Écosse)

Prix régionaux

Leadership d'entreprise

Québec : Loto-Québec (Montréal - Québec)

Ontario : Meridian Credit Union (Toronto - Ontario)

Prairies : Waste Logic (Edmonton - Alberta)

Colombie-Britannique et Nord : Coast Capital Savings Federal Credit Union (Surrey - Colombie-Britannique)

Leadership communautaire

Atlantique : Constantine Passaris (Fredericton - Nouveau-Brunswick)

Québec : Catherine Duclos (Montréal - Québec)

Ontario : Nancy Dewar-Stenning (Callander - Ontario)

Prairies : The Botanical Gardens of Silver Springs Community of Volunteers (Calgary - Alberta)

Colombie-Britannique et Nord : Kelly Pearce (Hope - Colombie-Britannique)

Leader émergent

Atlantique : Ophélie Chiasson (Dieppe - Nouveau-Brunswick)

Québec : Michael Lecchino (LaSalle - Québec)

Ontario : Vickram Bachan (Toronto - Ontario)

Prairies : Priscilla Ojomu (Calgary - Alberta)

Colombie-Britannique et Nord : Vedanshi Vala (Richmond - Colombie-Britannique)

Innovation sociale

Atlantique : Thrive CYN St. John's Inc. (St. John's - Terre-Neuve-et-Labrador)

Québec : Le Groupe communautaire L'Itinéraire (Montréal - Québec)

Ontario : York Region Educational Services (Markham - Ontario)

Prairies : La section d'Edmonton du Congrès des femmes noires du Canada (Edmonton - Alberta)

Colombie-Britannique et Nord : The Running on Faith Project (Surrey - Colombie-Britannique)

Citations

« Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans de nombreux aspects de la vie, de la santé et du bien-être à la conservation de l'environnement, en passant par l'éducation et bien d'autres encore. Félicitations à tous les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada. Merci à ces extraordinaires bénévoles, ainsi qu'à tous les autres bénévoles qui contribuent à améliorer les choses dans leur collectivité partout au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Grâce au bénévolat, les jeunes ont le pouvoir d'accomplir des choses incroyables : je l'ai constaté par moi-même. Nous avons besoin de jeunes comme les lauréats et lauréates d'aujourd'hui pour favoriser des changements significatifs et positifs partout au pays. Félicitations à toutes les personnes qui ont remporté un prix et ont été mises en nomination cette année. Je vous remercie de votre temps et de votre engagement. Ce que vous faites est important et a une véritable incidence sur nos collectivités et notre avenir. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Faits en bref

Les 21 lauréats de cette année ont été triés sur le volet parmi 307 candidatures.

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un processus de sélection en trois étapes, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social effectue la sélection finale avec l'aide du Comité consultatif national.

Des renseignements sur chaque lauréat et ses réalisations sont affichés sur le site Web des Prix pour le bénévolat du Canada .

. Depuis 2012, 192 personnes et 202 organismes sans but lucratif ont reçu un Prix pour le bénévolat du Canada .

