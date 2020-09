VANCOUVER, BC, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance des connaissances traditionnelles et de l'expertise des peuples autochtones et des collectivités côtières pour la protection de nos côtes. En réponse aux préoccupations soulevées par les collectivités autochtones dans le cadre du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX), le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative pour des navires silencieux, qui porte sur les répercussions du bruit sous-marin causé par les navires sur le milieu marin du Canada et les mammifères marins vulnérables, y compris l'épaulard résident du Sud.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé un financement pouvant atteindre 2,5 millions de dollars sur trois ans et destiné à 29 collectivités autochtones admissibles le long de la voie de navigation du projet Trans Mountain pour leur participation à l'Initiative pour des navires silencieux.

Les peuples autochtones admissibles qui suivent ont jusqu'au 25 novembre 2020 pour présenter une demande de financement en vue de leur participation :

La bande de Musqueam



La nation Squamish



La Première nation de Tsawwassen*



La nation Tsleil-Waututh



Les tribus Cowichan



La Première nation Halalt



La Première nation du lac Cowichan



La Première nation de Lyackson



La tribu de Penelakut



La Première nation Snaw-Naw-as (Nanoose)



La Première nation Snuneymuxw (Nanaimo)



La Première nation de Stz'uminus (Chemainus)



La nation d'Esquimalt



La nation de Malahat La Première nation de Pauquachin



La bande indienne Scianew (Beecher Bay)



La Première nation de Semiahmoo



La nation des Songhees (Lekwungen)



La Première nation de Tsartlip



La Première nation de Tsawout



La Première nation de Tseycum



La Première nation des T'Sou-ke



La Première nation de Ditidaht



Les Premières nations Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h (Maa-nulth)*



Les Premières nations Huu-ay-aht (Maa-nulth)*



La Première nation des Pacheedahts



La nation Toquaht (Maa-nulth)*



La tribu d'Uchucklesaht (Maa-nulth)*



La Première nation d'Ucluelet (Maa-nulth)* *N.B. : Signataire de traité moderne

En participant à l'initiative, les peuples autochtones aideront à évaluer les technologies les plus prometteuses, la conception des navires, les rénovations et les pratiques opérationnelles pour réduire le bruit sous-marin causé par les navires. La participation des Autochtones augmentera également la capacité locale et la formation technique dans ces domaines.

Une séance d'information virtuelle avec les peuples autochtones admissibles aura lieu au début de septembre pour appuyer le processus de demande.

Citations

« Le milieu marin vulnérable du Canada, dont fait partie l'emblématique épaulard résident du Sud, mérite notre engagement continu à le préserver et à le protéger. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative pour des navires silencieux afin de contrer les effets du bruit sous-marin causé par les navires. Nous invitons maintenant les peuples autochtones à transmettre leurs connaissances traditionnelles et à participer à la mise à l'essai de cette initiative, et nous avons hâte de collaborer avec eux pour protéger le milieu marin. »



L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les travaux de construction du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain ont débuté en décembre 2019. Ce projet sera un moteur important de l'économie canadienne qui fournira des emplois bien rémunérés, de la formation, une rémunération et des contrats aux peuples autochtones.

ont débuté en décembre 2019. Ce projet sera un moteur important de l'économie canadienne qui fournira des emplois bien rémunérés, de la formation, une rémunération et des contrats aux peuples autochtones. L'Initiative pour des navires silencieux est une initiative d'une durée de 5 ans dotée d'un budget de 26 millions de dollars, qui fait partie des consultations de la phase III du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain . C'est l'une des huit mesures d'accommodement élaborées pour répondre aux préoccupations des peuples autochtones susceptibles d'être touchés.

Liens connexes

