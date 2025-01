OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le renouvellement du mandat de Bruno Guilmette au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) pour une période de deux ans.

Reconnu pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des marchés financiers, M. Guilmette possède une vaste expérience en matière de gestion financière et d'acquisition et de financement de projets d'infrastructure partout dans le monde.

Dans le cadre de ses fonctions actuelles de premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex, il est responsable des divisions Finances et Comptabilité, Fiscalité, Relations avec les investisseurs, Gestion des risques et Contrôles internes de l'entreprise.

Avant de se joindre à Boralex, M. Guilmette a occupé le poste de chef des investissements par intérim à la Banque de l'infrastructure du Canada, où il a mis en place les politiques et les processus initiaux de l'organisation en matière d'investissements et de conseils.

« Je suis heureux d'annoncer que Bruno Guilmette continuera à siéger au conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada. Son expérience a été un atout incroyable pour faire avancer les objectifs de la banque, qui consistent à investir dans des projets d'infrastructure qui soutiennent la croissance économique, qui permettent de construire davantage de logements et qui feront en sorte que le Canada atteigne son objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

À propos de la BIC

En tant que société d'État, la BIC est dirigée par un conseil d'administration indépendant et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. En mobilisant des capitaux et l'expertise du secteur privé, la BIC maximise l'utilisation des fonds publics en investissant dans des projets d'infrastructure d'intérêt public qui génèrent des revenus.

En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires autochtones et des investisseurs privés, la BIC fait avancer, partout au pays, des projets d'infrastructure qui produisent des résultats d'intérêt public, notamment des projets qui soutiennent la croissance économique durable et à long terme du Canada, les infrastructures qui permettent de construire davantage de logements, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, ainsi que l'amélioration de la connectivité.

