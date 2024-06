OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de deux mandats, pour une durée de trois ans, au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Mme Debbie DeLancey est spécialisée dans la recherche et l'évaluation liées à la santé et au mieux-être dans le Nord. Ses recherches actuelles portent sur la cocréation d'approches d'évaluation qui intègrent à la fois le savoir autochtone et les connaissances occidentales, en particulier dans le contexte des programmes autochtones basés sur la terre. Mme DeLancey a siégé à plusieurs conseils d'administration, dont la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé, la Commission de la santé mentale du Canada et le Comité directeur national de la stratégie de recherche axée sur le patient des IRSC. Elle est également membre du conseil d'administration du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées, d'Ecotrust Canada et d'AVENS : A Community for Seniors.

Créés en 2000, les IRSC sont une agence indépendante qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Santé. Les IRSC collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour soutenir les nouvelles connaissances scientifiques et permettre leur application en vue d'améliorer la santé, d'offrir des services et des produits de santé plus efficaces et de renforcer le système de santé canadien.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer le renouvellement des nominations au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ensemble, leurs connaissances et leur expérience professionnelle dans le domaine de la santé et de la recherche continueront d'être un atout exceptionnel pour l'organisation. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) font partie du portefeuille de la Santé, qui soutient le ministre de la Santé dans le maintien et l'amélioration de la santé de la population canadienne.

. Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens et s'engage à appliquer des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour sélectionner les personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne puisqu'elles siègent dans des commissions, des conseils, des sociétés de la Couronne, des agences et des tribunaux dans tout le pays.

