OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La participation des Autochtones aux secteurs clés des économies canadienne et québécoise est un élément important de la reprise économique après la COVID-19.

Alors que se tient présentement le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec à Montréal, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé aujourd'hui, le renouvellement de deux initiatives sur les partenariats stratégiques (IPS). Ces initiatives clés contribuent à l'autonomie économique des communautés autochtones au Québec, soit l'Initiative Trésor du Nord, avec une contribution de 4,5 millions de dollars, et l'Initiative Forêt en valeur, avec une contribution de 4,5 millions de dollars.

L'activité minière contribue de façon importante à la croissance économique au Québec. L'Initiative Trésor du Nord vise à soutenir la participation des Autochtones à ce secteur clé de l'économie en facilitant les partenariats entre les communautés autochtones et les acteurs des secteurs privé et public. Le renouvellement de cette initiative aidera les communautés autochtones à poursuivre sur la lancée des dernières années, afin qu'elles puissent continuer à former des travailleurs qualifiés, créer des emplois reliés au secteur minier et développer des possibilités d'affaires.

L'Initiative Forêt en Valeur vise à aider les communautés autochtones à saisir les occasions de plus en plus nombreuses dans le secteur de la bioéconomie forestière au Québec grâce à des investissements ciblés qui leur permettront de tirer parti des ressources forestières de manière durable. Le renouvellement de cette initiative aidera les communautés des Premières Nations à établir d'importants partenariats, à créer des emplois et à accroître leur participation aux secteurs alimentaire et énergétique, tout en honorant leurs cultures et leurs traditions.

Citations

« Le renouvellement des initiatives Trésor du Nord et Forêt en valeur favorisera la croissance soutenue de l'économie des Autochtones au Québec, notamment dans les secteurs minier et forestier. Je suis enthousiaste à l'idée de voir les projets qui seront lancés et les partenariats qui en découleront au cours des prochaines années, et de constater leurs retombées positives pour les Autochtones au Québec. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les Autochtones et leurs communautés jouent un rôle essentiel dans les secteurs forestier et minier durables au Canada. Le renouvellement de l'Initiative sur les partenariats stratégiques offrira aux travailleurs et aux entreprises autochtones de nouvelles possibilités de croissance en plus de générer des retombées positives pour les communautés de manière continue. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 36 millions de dollars dans les IPS afin d'appuyer les possibilités de développement économique des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au pays.

investit 36 millions de dollars dans les IPS afin d'appuyer les possibilités de développement économique des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au pays. L'Initiative Trésor du Nord amorce la quatrième phase de sa mise en œuvre, dont les investissements s'étendront de 2022 à 2025.

L'Initiative Forêt en valeur entre dans la deuxième phase de sa mise en œuvre, dont les investissements s'étendront de 2022 à 2025.

Produits connexes

Liens connexes

Initiative sur les partenariats stratégiques

Initiative de foresterie autochtone

Initiative Trésor du Nord

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Andrew MacKendrick, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca