OTTAWA, ON, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les membres de l'Aviation royale canadienne (ARC) dans l'exploitation et la maintenance de la future flotte de chasseurs CF-35A.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le Canada avait désigné L3Harris MAS, de Mirabel (Québec), comme son partenaire stratégique appelé à collaborer avec le gouvernement du Canada et le bureau de programme interarmées des F-35 du Programme d'avions de combat interarmées à l'examen des besoins pour un dépôt destiné aux cellules de F-35. Ce partenariat permettra de faire avancer les discussions en temps opportun, entre autres sur la portée de la mise sur pied et de l'exploitation d'une telle installation et les coûts s'y rattachant, ainsi que sur la meilleure position que le Canada peut adopter afin de démontrer des conditions optimales pour la création de possibilités liées aux F-35 dans le futur.

Cette décision vise à assurer la maintenance et le fonctionnement à long terme de ces nouveaux aéronefs. Elle permet au Canada de franchir une nouvelle étape dans la mise en place de l'infrastructure dont nos aviateurs auront besoin dans le futur. Elle contribuera au maintien de capacités souveraines au pays et démontre la volonté du gouvernement de collaborer plus étroitement et en partenariat avec l'industrie plus tôt dans le processus d'acquisition.

Le secteur du soutien en service de l'industrie canadienne de l'aérospatiale est une capacité industrielle clé au pays. Il veille à ce que les aéronefs militaires canadiens soient prêts à effectuer des missions pour protéger le Canada et sa population. Il peut également contribuer à l'état de préparation des alliés du Canada et permet à ce dernier d'être un partenaire industriel fiable dans le secteur de la défense. Grâce au projet des F-35, notre industrie du soutien de calibre mondial peut continuer de soutenir l'ARC tout en cherchant des débouchés auprès de nos alliés.

L'acquisition et le soutien initial des chasseurs CF-35A ont le potentiel de contribuer au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 425 millions de dollars par année et d'assurer près de 3 300 emplois par année pour l'industrie canadienne et les partenaires de la chaîne de valeur sur une période de 25 an.

L3 Harris MAS est le seul fournisseur à avoir fourni la gamme complète de services de maintenance, de réparation et de révision pour les cellules de chasseurs CF-188 Hornet au Canada. L'entreprise possède une expérience avérée de l'actuelle flotte canadienne de CF-188, en plus d'être un chef de file dans l'une des plus grandes grappes de l'industrie aérospatiale mondiale et a une présence importante au pays. Par conséquent, le Canada estime que L3Harris MAS possède les capacités et le vaste réseau de fournisseurs, de partenaires et de sources de recrutement nécessaires au sein de l'industrie pour lui permettre de bien gérer les travaux de maintenance lourde des cellules de CF-35A au dépôt.

Dans la politique de défense du Canada, Notre Nord, fort et libre, le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que le Canada dispose d'une armée agile, polyvalente et bien équipée en tirant parti de stratégies d'approvisionnement de défense plus souples et de chaînes d'approvisionnement sûres et en investissant dans la modernisation de l'infrastructure de défense.

« Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons renforcer les capacités à long terme de notre armée, protéger notre souveraineté et créer des emplois partout dans le pays. L'investissement du Canada dans la flotte de chasseurs CF-35A et la sélection du partenaire stratégique du dépôt pour la maintenance des cellules d'aéronefs montrent bien en quoi des stratégies d'approvisionnement modernes peuvent soutenir la sécurité nationale et la croissance économique, tout en préparant notre armée à relever les défis dans un monde qui évolue sans cesse. »

« Garantir l'efficacité à long terme des capacités nouvellement livrées est au cœur d'une force de défense prête et résiliente. En collaborant avec l'industrie pour établir ce nouveau dépôt de maintenance des cellules, nous contribuons aux efforts qui visent à assurer que notre nouvelle flotte d'aéronefs CF-35A demeurera prête à soutenir les opérations, tout en procurant d'importantes retombées économiques à la population canadienne. »

« Le développement et le maintien de l'industrie de la défense du Canada sont essentiels à la sécurité nationale et produisent des retombées économiques pour les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui montre que cette industrie de renommée mondiale est bien placée pour continuer de fournir de nouvelles capacités en matière d'avions chasseurs, notamment par la prestation de services clés ici même au Canada. Ces efforts favoriseront l'intégration de technologies de pointe dans l'industrie canadienne de l'aérospatiale et de la défense et aideront à positionner le pays pour contribuer au soutien de flottes à l'international. »

L'acquisition des CF-35A représente l'investissement le plus important dans l'ARC depuis plus de 30 ans.

Depuis 1997, le gouvernement du Canada investit dans le Programme d'avions de combat interarmées, qui a permis aux entreprises canadiennes de faire partie de la chaîne d'approvisionnement des chasseurs F-35. Le Programme est géré par le bureau de programme interarmées.

Le Programme d'avions de combat interarmées est le programme d'avions de combat le plus important au monde. Le Canada est l'un des 8 pays qui participent au Programme, les autres étant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l'Australie.

est l'un des 8 pays qui participent au Programme, les autres étant les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l'Australie. L'acquisition de la nouvelle flotte de chasseurs CF-35A sera effectuée de manière progressive. Les plans d'acquisition pour un certain nombre d'aéronefs sont déjà confirmés, et ce processus se poursuivra jusqu'à ce que la flotte complète de 88 chasseurs soit acquise.

Les entreprises canadiennes ont déjà réussi à obtenir d'importants travaux concernant le F-35, soit 3,1 milliards de dollars ($ US) de contrats à ce jour. Grâce à la signature des nouveaux accords sur les retombées économiques avec le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin / Pratt & Whitney, elles seront bien placées pour saisir les occasions qui se présenteront dans la production et le soutien de l'avion.

Le Canada est le seul partenaire nord-américain autre que les États-Unis qui dispose de fournisseurs capables d'assurer la maintenance des CF-35A. Depuis plus de 40 ans, il assure des services souverains de maintenance, de réparation et de révision au Canada pour sa flotte de CF-188.

est le seul partenaire nord-américain autre que les États-Unis qui dispose de fournisseurs capables d'assurer la maintenance des CF-35A. Depuis plus de 40 ans, il assure des services souverains de maintenance, de réparation et de révision au Canada pour sa flotte de CF-188. Le F-35 est un avion de chasse moderne, fiable et agile que les plus proches alliés du Canada utilisent en mission dans le monde entier. Il est l'avion de combat le plus évolué sur le marché. Parmi les nombreuses capacités avancées qu'il offrira aux pilotes du Canada, mentionnons, des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance renforcées qui amélioreront grandement leur connaissance de la situation et leur capacité de survie dans l'environnement opérationnel actuel très dangereux.

