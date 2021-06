TORONTO, le 25 juin 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. La pandémie a amplifié le besoin des Canadiens d'avoir un meilleur accès aux parcs locaux, aux espaces verts et aux secteurs riverains. De plus, la gravité croissante des événements météorologiques et les répercussions des changements climatiques sur les municipalités ont créé un besoin accru de mesures d'adaptation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les familles et les collectivités afin de s'assurer que les infrastructures communautaires sont sûres et fiables, tout en protégeant les gens contre les effets des changements climatiques, en créant des possibilités économiques et en améliorant la qualité de vie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, était accompagnée de John Tory, maire de Toronto, pour annoncer le nouveau Fonds pour l'infrastructure naturelle de 200 millions de dollars. Dans le cadre de ce nouveau programme, le premier du genre au niveau fédéral, jusqu'à 120 millions de dollars sera investi dans de vastes projets d'infrastructure naturelle. Ce nouveau programme appuiera les projets d'infrastructure naturelle et hybride qui protégeront l'environnement naturel, appuieront des collectivités saines et résilientes, contribueront à la croissance économique et amélioreront l'accès à la nature pour les Canadiens.

Les villes de tout le Canada font preuve d'un grand leadership lorsqu'il s'agit d'investir dans les espaces naturels et de réduire la dépendance à l'égard des infrastructures construites. Dans le cadre du volet Grands projets du Fonds, certaines grandes villes ayant des stratégies novatrices en matière d'infrastructures naturelles seront invitées à présenter une demande de financement pouvant atteindre 20 millions de dollars, notamment la Ville de Toronto.

Comme on l'a souligné dans le budget de 2021, la Ville de Toronto est un chef de file en matière de solutions dans le domaine des infrastructures naturelles, grâce à sa stratégie novatrice et communautaire relative aux ravins, qui vise à protéger, à gérer et à améliorer les services écologiques et les possibilités de loisirs qu'offre un réseau de ravins en milieu urbain qui couvre plus de 300 kilomètres. La stratégie met l'accent sur les ravins qui sont actuellement très utilisés, et où les quartiers voisins ont un accès limité à des espaces verts publics ou privés.

Dans les semaines à venir, de plus amples renseignements seront communiqués au sujet du volet Grands projets. Après réception et approbation de la demande, on pourra accorder jusqu'à 20 millions de dollars pour un projet. Un autre volet sera créé, dans le cadre duquel les bénéficiaires pourront soumettre des projets de plus petite envergure dans le cadre d'un processus ouvert et fondé sur le mérite. Un minimum de dix pour cent de l'enveloppe globale du programme sera alloué aux bénéficiaires autochtones.

Les infrastructures naturelles, en particulier dans les zones urbaines, créent un lien avec la nature qui contribue au bien-être et à la santé mentale, et un accès accru aux espaces verts favorise les loisirs et le lien social. Les infrastructures naturelles constituent un élément clé de la reprise économique du Canada après la pandémie et de l'engagement à créer un million d'emplois, et elles contribueront à rendre nos collectivités plus résilientes face aux changements climatiques tout en améliorant l'accès à la nature et à un mode de vie sain.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir des fonds aux collectivités lorsqu'elles en ont le plus besoin, de manière à obtenir un triple avantage : faire croître notre économie et créer des emplois, s'attaquer aux changements climatiques et bâtir un pays plus résilient et inclusif pour tous les Canadiens.

Citations

« Plus que jamais, les Canadiens connaissent l'impact positif que la nature peut avoir sur leur bien-être physique et mental, mais toutes les collectivités n'ont pas accès à des espaces verts locaux. C'est pourquoi le gouvernement crée un nouveau Fonds pour les infrastructures naturelles de 200 millions de dollars. Dans le cadre de ce programme de financement, jusqu'à 20 millions de dollars sont offerts pour la Ravine Strategy de la Ville de Toronto, qui améliorera l'accès à la nature pour les résidents, protégera les animaux et les espèces locales, et augmentera la résilience aux changements climatiques. Grâce à cet investissement, nous créons de bons emplois, nous relançons l'économie et nous bâtissons des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Le gouvernement fédéral est un partenaire solide pour notre ville et il nous a toujours aidés à progresser dans la construction de Toronto. Le financement de 20 millions de dollars pour la stratégie des ravins de notre ville, dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles, nous aidera à poursuivre nos objectifs de construction d'une ville plus verte. En investissant de manière proactive dans nos ravins, nous pouvons nous assurer que nous protégeons ces espaces et que nous les améliorons afin que les générations futures puissent continuer à en profiter. »

John Tory, maire de Toronto

Faits en bref

Annoncé lors du budget de 2021, le Fonds pour l'infrastructure naturelle de 200 millions de dollars appuiera un nombre de projets à grande et petite échelle à travers le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer, y compris les infrastructures de transport actif, telles que les parcs, les sentiers, les passerelles, les pistes cyclables et les chemins à usages multiples, et les projets d'atténuation et d'adaptation aux catastrophes, y compris les infrastructures naturelles et la plantation d'arbres.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Infrastructure Canada a alloué 9,9 milliards de dollars en investissements fédéraux à plus de 3 600 projets d'infrastructure, par l'entremise du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca