SHAWINIGAN, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La participation pleine et égale des femmes à l'économie est essentielle à la compétitivité et à la prospérité du Canada. Investir dans la participation économique des femmes signifie que leurs familles et leurs communautés peuvent prospérer.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de 296 000 $ visant à soutenir la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Shawinigan pour son projet en cours « Flexiprêt pour les femmes ».

Ce projet vise à assurer la pleine participation à la vie économique des femmes entrepreneures à temps partiel (flexipreneures). Il aide les femmes à améliorer leur sécurité économique et leur prospérité à l'aide d'une nouvelle approche de financement et de soutien, qui est adaptée à leurs besoins et les aide à démarrer, à maintenir et à développer leurs entreprises.

Le terme « flexipreneure » a été inventé par la SADC Shawinigan pour décrire une personne qui mène des activités entrepreneuriales à temps partiel tout en jonglant avec un autre emploi, des études à temps plein ou partiel, une famille ou d'autres formes de prestation de soins. Le terme a été inspiré par des femmes qui ne se reconnaissaient pas dans la définition typique du terme entrepreneur. Les flexipreneures sont un groupe en croissance au Québec, car l'entrepreneuriat à temps partiel chez les femmes a connu la plus forte croissance au cours des dernières années.

Au cours des 40 dernières années, la participation accrue des femmes au marché du travail a représenté environ le tiers de la croissance économique du Canada. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les mouvements de femmes, les organismes et les spécialistes pour faciliter la participation économique des femmes et continuera de faire progresser les approches intersectionnelles pour soutenir l'égalité des sexes.

Citations

« En ce qui concerne la participation au marché du travail, les femmes et les filles se heurtent encore à des obstacles pour réaliser leur potentiel. Le gouvernement du Canada s'efforce d'assurer une économie plus inclusive, durable et résiliente pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons la fierté de financer l'important travail accompli pour soutenir le projet des flexipreneures de la SADC Shawinigan. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Promouvoir la participation du plus grand nombre de femmes à notre économie n'est pas seulement la bonne chose à faire, il s'agit de la chose intelligente à faire. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Shawinigan dans la mise en place de ce projet ambitieux. En plus d'assurer la pleine participation des femmes entrepreneures à notre économie en leur offrant les meilleurs outils possibles pour prospérer et s'épanouir, il participe à encourager l'innovation au cœur même de la Mauricie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« À la SADC, nous priorisons l'entrepreneuriat féminin. La SADC Shawinigan a une liste croissante de flexipreneures inspirantes qui pourront bénéficier de la nouvelle approche sur mesure proposée par le projet « Flexiprêt pour les femmes ». Ce projet illustre notre vision à la SADC Shawinigan, qui consiste à promouvoir des projets novateurs et des entreprises pour des collectivités prospères. »

Simon Charlebois, directeur général, Société d'aide au développement des collectivités Shawinigan

« Au Réseau des SADC et CAE, nous croyons au concept du flexipreneuriat et nous souhaitons, à travers la mise en place de ce projet, inspirer éventuellement tous nos membres à maximiser leurs efforts d'accompagnement des femmes qui souhaitent mener des carrières parallèles à se faire confiance et à se lancer en affaires. Conscients du potentiel d'un tel projet, nous garantissons notre soutien et nos efforts à la promotion du flexiprêt et nous remercions nos partenaires d'avoir cru en nous. »

Vallier Daigle, président du Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités et Centres d'aide aux entreprises

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personne-ressource : Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]