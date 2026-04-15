CanNor investit jusqu'à 1,5 million de dollars sur trois ans pour soutenir l'état de préparation au niveau local à participer à des activités liées à la défense dans la région d'Inuvik.

INUVIK, NT, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de renforcer et d'étendre sa présence économique et militaire dans l'Arctique. Cela crée de nouvelles possibilités pour les entreprises du Nord et autochtones d'améliorer l'état de préparation régional, de créer des réseaux de fournisseurs et de doter la main-d'œuvre locale des compétences nécessaires pour saisir les nouvelles possibilités d'emploi.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un financement jusqu'à 1,5 million de dollars au conseil des Gwich'in de Nihtat pour la création du centre d'opérations, de préparation et de formation de Nihtat (NORTH), qui offrira une formation aux fournisseurs et à la main-d'œuvre gwich'in locaux afin de les préparer à l'approvisionnement et à l'emploi associés aux activités de défense prévues.

Par l'entremise de NORTH, le conseil des Gwich'in de Nihtat fournira un soutien axé sur la préparation pratique des fournisseurs et des soumissions, les processus d'approvisionnement et de gestion des documents, la préparation à la cybersécurité et la formation ciblée sur les compétences à Inuvik.

En renforçant la capacité des entreprises et de la main-d'œuvre locales à soumissionner et à exécuter des contrats, NORTH contribuera à stimuler une croissance économique importante tout en veillant à ce qu'une plus grande partie des avantages en matière d'emploi et de contrats qui en résultent restent dans le Nord.

Citations

« Le renforcement de la présence du Canada en matière de sécurité dans le Nord est une priorité clé pour le gouvernement du Canada. Les collectivités et les gouvernements autochtones et du Nord sont des partenaires essentiels dans ce travail et sont bien placés pour diriger les possibilités créées par cette présence accrue. En investissant dans la préparation régionale et le perfectionnement de la main‑d'œuvre, nous pouvons contribuer à faire en sorte que ces investissements fédéraux se traduisent par des retombées économiques locales durables. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Renforcer la présence du Canada dans l'Arctique implique d'investir autant dans les personnes que dans les infrastructures. Le centre d'opérations, de préparation et de formation de Nihtat (NORTH) permettra aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'aux entreprises locales de saisir les possibilités qui s'offrent dans le Nord et de créer une véritable prospérité au sein de leurs propres communautés, tout en contribuant à la sécurité de la région. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Le conseil des Gwich'in de Nihtat salue l'investissement de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) pour soutenir les efforts des Gwich'in de Nihtat en vue d'atteindre l'autonomie économique. Cet investissement permettra de créer le centre d'opérations, de préparation et de formation de Nihtat (NORTH) à Inuvik, contribuant ainsi à garantir que les entreprises de Nihtat et les personnes participantes soient bien placées pour s'engager dans les activités économiques actuelles et futures du Nord, les soutenir et en tirer profit.»

- Kelly McLeod, président du conseil des Gwich'in de Nihtat

En bref

Le conseil des Gwich'in de Nihtat investit 375 000 $ dans le projet NORTH.

Ce projet est financé par l'entremise de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID), qui vise à accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en matière de défense et à accroître leur capacité industrielle et d'innovation, tout en soutenant les actifs régionaux stratégiques liés à la défense dans des circonstances ciblées.

L'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) a été lancée dans les territoires par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor. Dans le cadre de cette initiative, qui s'inscrit dans la Stratégie industrielle de défense (SID) du gouvernement du Canada, CanNor débloquera jusqu'à 40,5 millions de dollars sur trois ans pour mieux répondre aux besoins de défense nationale et soutenir le développement économique dans le Nord.

La SID transformera l'industrie de défense du Canada en accordant la priorité aux entreprises fournissant des biens et services ainsi qu'aux matériaux canadiens, en investissant dans des projets d'innovation et de commercialisation au niveau national, et en simplifiant le processus d'approvisionnement afin d'assurer une demande constante et prévisible pour les entreprises. Ces mesures aideront les entreprises canadiennes du secteur de la défense à étendre leurs activités, à accroître leurs ventes tant au pays qu'auprès de partenaires de confiance à l'international, et à créer des emplois bien rémunérés à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement de la défense.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Tony Devlin, Conseiller en communications, Conseil des Gwich'in de Nihtat, [email protected]