le 26 nov. 2021

Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et des travailleurs étrangers temporaires et pour limiter la propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants au pays. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher la COVID-19 de se propager. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certaines personnes au Canada de s'isoler en raison du surpeuplement des logements ou des coûts élevés, ce qui augmente leur risque, ainsi que celui de leur famille et leur collectivité, sans qu'elles aient quoi que ce soit à se reprocher.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 5 millions de dollars pour soutenir deux projets menés en Colombie-Britannique, dans le cadre du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire, à savoir :

un programme de remboursement par l'employeur destiné aux employés agricoles qui vivent en Colombie-Britannique et qui y travaillent, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique, pour répondre aux besoins de ces travailleurs en matière d'isolement;

un site sûr d'isolement volontaire mis en place à Surrey par l'intermédiaire de la Fraser Health Authority (autorité sanitaire de la vallée du Fraser).

Les sites d'isolement volontaire donnent accès aux personnes atteintes de la COVID-19, ou qui ont été exposées au virus, à un lieu d'isolement sûr pour se protéger et protéger leur collectivité. Ces sites viennent s'ajouter aux installations ouvertes aux personnes en situation d'itinérance qui doivent s'isoler parce que leur test de dépistage s'est révélé positif.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de propagation du virus entre contacts familiaux qui vivent dans des conditions de surpeuplement et pour qui c'est la seule option. Ces sites font partie des mesures d'intervention rapide mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 et peuvent être créés là où il y a des éclosions.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire aide directement les villes, municipalités et régions sanitaires où il y a un risque de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites retenus par le Programme offrent un lieu accessible où les gens peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période requise. Les responsables locaux de la santé publique décident des personnes admissibles à qui offrir la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement pour assurer leur sécurité et celle des membres de leurs ménages lorsqu'une éclosion est déclarée dans leur collectivité.

Citations

« Aider les gens à s'isoler lorsqu'il leur est impossible de le faire chez eux est un moyen efficace de protéger l'ensemble de la population canadienne contre la COVID-19. Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire soutient les municipalités du Canada, comme il le fait pour ces projets en Colombie-Britannique, pour qu'elles puissent aider leurs citoyens à trouver des lieux sûrs pour s'isoler. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les agriculteurs ont besoin d'avoir une main-d'œuvre stable pour pouvoir fournir aux Britanno-Colombiennes et aux Britanno-Colombiens les aliments qui leur sont nécessaires, et grâce au Programme de sites sûrs d'isolement volontaire, les agriculteurs de la province pourront continuer à le faire tout en veillant à la sécurité de leurs employés et de leurs collectivités. Des efforts comme celui-ci, qui sont complémentaires au programme d'isolement des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement provincial, ainsi que le dur labeur et la résilience de nos agriculteurs, garantiront que les fruits et légumes frais de la Colombie-Britannique continueront d'être facilement accessibles et appréciés dans les collectivités de toute la province. »

Lana Pophamn, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique

« De nombreux résidents de nos collectivités vivent dans des logements surpeuplés où ils n'ont pas la possibilité de s'isoler en toute sécurité s'ils ont contracté la COVID-19. Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire peut les aider à s'isoler efficacement et, par le fait même, les empêcher de transmettre la maladie à leurs êtres chers qui vivent sous le même toit. »

Dr Aamir Bharmal, médecin-hygiéniste, Fraser Health

Faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde un financement maximal de 5 080 989 $ pour deux projets en Colombie-Britannique qui visent à exploiter deux projets de sites sûrs d'isolement. Ce financement sera réparti comme suit :

1. une somme pouvant atteindre 4 150 000 $ octroyée au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique pour la création d'un programme d'isolement des travailleurs agricoles offert par l'employeur et des fonds destinés à soutenir une intervention d'urgence en cas d'épidémie dans le secteur agroalimentaire; ce financement pourra aider à assurer l'isolement en toute sécurité d'environ 1 350 employés agricoles vivant et travaillant partout en Colombie-Britannique et sera utilisé selon les besoins;

Ce programme fournit des fonds aux employeurs du secteur agricole ayant des travailleurs qui vivent à la ferme et qui doivent s'isoler pour des raisons liées à la COVID-19 sans disposer d'un espace approprié sur la ferme pour le faire.



Les employeurs admissibles peuvent demander le remboursement des dépenses qu'ils ont dû assumer depuis le 1er avril 2021 pour la mise en isolement en toute sécurité de travailleurs dans un hôtel ou un motel et la satisfaction des besoins quotidiens

2. une somme de 930 989 $ versée à la Ville de Surrey pour l'exploitation d'un site comptant 20 chambres.

Le gouvernement du Canada a accordé près de 100 millions de dollars à des municipalités et à des régions sanitaires pour les aider à mettre en place des sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays. Ce financement fait partie des mesures d'intervention rapide prises par le Canada pour freiner la propagation de la COVID-19.

a accordé près de 100 millions de dollars à des municipalités et à des régions sanitaires pour les aider à mettre en place des sites sûrs d'isolement volontaire partout au pays. Ce financement fait partie des mesures d'intervention rapide prises par le pour freiner la propagation de la COVID-19. Jusqu'à présent, le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire a versé 99,7 millions de dollars pour la création de sites en Ontario , en Saskatchewan , en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

, en , en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Depuis l'ouverture du premier site sûr d'isolement volontaire à Toronto en septembre 2020, environ 10 792 personnes à l'échelle du pays ont demandé l'accès à un site financé par le gouvernement fédéral et y ont obtenu un soutien.

en septembre 2020, environ 10 792 personnes à l'échelle du pays ont demandé l'accès à un site financé par le gouvernement fédéral et y ont obtenu un soutien. Les sites sûrs d'isolement volontaire font l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique.

Les responsables des sites d'isolement sont encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour améliorer le fonctionnement des sites et la prestation de services aux personnes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation du COVID-19, il est conseillé aux Canadiennes et aux Canadiens de suivre les mesures de santé publique en vigueur dans leur région, d'éviter les endroits où aucune mesure de contrôle n'a été mise en place pour réduire la transmission de la maladie et de rester à la maison s'ils présentent des symptômes.

Liens connexes

