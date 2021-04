OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec tous les partenaires pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne et pour réduire la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants au Canada. L'isolement est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID-19. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certains Canadiens et certaines Canadiennes de s'isoler en raison de logements surpeuplés et de coûts trop élevés, ce qui augmente le risque de transmission communautaire.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé du financement à l'agence de la sécurité publique de la Saskatchewan pour l'exploitation d'un certain nombre de sites sûrs d'isolement volontaire à l'échelle de la Saskatchewan.

Les sites d'isolement volontaire réduisent le risque de transmission du virus entre contacts familiaux, dans les centres urbains les plus densément peuplés du Canada et aux endroits où les personnes doivent faire face à des logements surpeuplés et à la pénurie de ressources. Ces sites font partie des outils d'intervention rapide à notre disposition pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 et ils peuvent être mis en œuvre dans les collectivités devant faire face à des éclosions.

Le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire appuie directement les villes, les municipalités et les régions sanitaires susceptibles d'une forte propagation communautaire de la COVID-19. Il est connu que les personnes des quartiers à faible revenu et densément peuplés sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, notamment par ses conséquences les plus graves.

Les sites choisis dans le cadre du programme offrent un endroit accessible où certaines personnes peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période prescrite. L'agence de la sécurité publique de la Saskatchewan collaborera avec les responsables locaux de la santé publique pour offrir aux personnes admissibles la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement afin de les protéger et de protéger les membres de leur ménage au cours d'une éclosion dans la collectivité.

Citations

« Veiller à la santé de tous est la meilleure façon de protéger l'ensemble de la population. Les sites sûrs d'isolement volontaire en Saskatchewan offriront un endroit où les gens peuvent s'isoler lorsqu'il leur est impossible de le faire de façon sécuritaire à domicile. Le financement appuiera un autre outil crucial pour les dirigeants du domaine de la santé afin de freiner la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Nous collaborons à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre la COVID-19, et du fait même, nous appuyons les collectivités susceptibles de transmettre davantage la COVID-19 à l'aide du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire. Les nouveaux à l'échelle de la Saskatchewan contribueront à réduire la propagation communautaire en appuyant des lieux sûrs pour les Canadiens et les Canadiennes. »

L'honorable Jim Carr

Représentant spécial pour les Prairies

« Un plus grand nombre de lieux où s'isoler en Saskatchewan permettront aux habitants susceptibles de contracter le virus de mieux se protéger. Le nouveau Programme de soutien pour l'isolement volontaire est un autre outil que la province, les dirigeants communautaires et les personnes peuvent utiliser pour freiner la propagation communautaire de la COVID-19. »

Marlo Pritchard

Président de l'agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

Faits en bref

Saskatchewan se trouvent à Les renseignements sur le Programme de sites sûrs d'isolement volontaire ense trouvent à saskatchewan.ca/covid-19

Les sites compteront jusqu'à 300 unités d'hébergement pour certaines personnes en Saskatchewan qui ne peuvent s'isoler de façon sécuritaire à domicile.

qui ne peuvent s'isoler de façon sécuritaire à domicile. L'isolement est possible dans des hôtels ou, lorsque la demande le justifie et à la demande des collectivités, au moyen d'autres types d'hébergement.

Le financement de 11,6 millions de dollars aidera les habitants à accéder à des lieux d'hébergement sûrs où s'isoler pour les protéger et protéger leur collectivité contre la COVID-19.

Jusqu'à présent, 84,1 millions de dollars ont été versés dans le cadre du programme pour appuyer des projets en Ontario et en Saskatchewan , ce qui représente en tout environ 2 150 unités en Ontario et 300 unités en Saskatchewan .

et en , ce qui représente en tout environ 2 150 unités en et 300 unités en . Dans les logements surpeuplés, il est difficile pour certaines personnes de s'isoler en toute sécurité, ce qui augmente le risque de contracter la COVID-19.

Chaque site sûr d'isolement volontaire fera l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique.

Les responsables des sites d'isolement seront encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour améliorer le fonctionnement des sites ainsi que la prestation de services aux Canadiens et aux Canadiennes qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, les Canadiens et les Canadiennes doivent suivre les mesures de santé publique locales, éviter les endroits où aucune mesure n'a été mise en place pour réduire la propagation et rester chez eux s'ils présentent des symptômes.

Pour obtenir du soutien, les habitants peuvent composer le 1-833-551-5501.

Les habitants qui ont besoin de s'isoler ont accès à ce programme dans les circonstances suivantes :

ils ont été exposés à la COVID-19;



ils ont reçu un diagnostic positif pour la COVID-19;



ils sont âgés de plus de 40 ans;



ils souffrent d'une condition médicale qui, selon l'Agence de la santé publique du Canada , les rend plus susceptibles d'être atteints d'une maladie grave s'ils contractent la COVID-19.

