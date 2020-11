PEEL REGION, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Quand une personne présente des symptômes, l'auto-isolement est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID-19. Cela dit, il peut être dangereux ou impossible pour certains Canadiens et Canadiennes de s'isoler en raison de logements surpeuplés et de coûts trop élevés, ce qui augmente le risque de transmission communautaire.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 6,5 millions de dollars sur 16 mois au bureau de santé publique de Peel pour qu'il établisse un site sûr d'isolement volontaire. Le site en question permettra aux Canadiens et aux Canadiennes de la région de Peel qui ont contracté la COVID-19 ou qui y ont été exposés d'avoir accès à de l'hébergement pour leur protection et celle de leur collectivité. Cette approche contribuera à réduire la transmission communautaire de la COVID-19 en aidant les personnes qui ne peuvent pas s'isoler en toute sécurité en raison de logements surpeuplés ou qui n'ont pas suffisamment d'espace pour maintenir une distance adéquate entre elles et les membres de leur ménage.

Les sites d'isolement volontaire contribueront à réduire le risque de transmission du virus entre contacts familiaux, surtout dans les centres urbains les plus densément peuplés du Canada. Ces sites font partie des outils d'intervention rapide mis en place pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Le financement est octroyé directement aux collectivités qui en ont besoin.

Le Programme a été créé pour combler une lacune dans les centres urbains et les municipalités susceptibles d'enregistrer des taux élevés de transmission, car des données probantes indiquent que les personnes des quartiers à faible revenu et densément peuplés sont touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, notamment par ses conséquences les plus graves.

Les sites choisis dans le cadre du Programme offriront un endroit central où certaines personnes pourront s'isoler en toute sécurité pendant la période prescrite. Les responsables locaux de la santé publique détermineront les personnes admissibles à qui se verront offrir la possibilité de se rendre volontairement au site d'isolement. À titre d'exemple, l'accès au site pourrait être offert à une personne atteinte de la COVID-19 qui vit dans un logement sans pièce séparée où elle peut s'isoler. L'accès pourrait aussi être offert à des personnes qui vivent avec un cas positif si, par exemple, elles ne sont pas en mesure de maintenir une distance adéquate de la personne atteinte du virus.

Citations

« Dans le cadre de nos efforts concertés pour protéger les Canadiens et les Canadiennes contre la COVID-19, le gouvernement fédéral appuie les collectivités au moyen du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire. Ces sites contribueront à réduire la propagation du virus au sein de la collectivité en offrant un endroit sécuritaire aux Canadiens et aux Canadiennes qui ne peuvent pas s'isoler en toute sécurité en raison de leurs conditions d'hébergement ou de contraintes financières. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« La région de Peel reçoit favorablement cet important investissement du gouvernement du Canada. La situation ici, dans la région de Peel, est critique; le nombre de cas positifs et le taux de positivité sont les plus élevés enregistrés, et la capacité du réseau hospitalier est rudement mise à l'épreuve. Nous savons que la transmission dans les ménages est un mode critique de transmission dans notre collectivité, surtout quand les personnes ne peuvent s'isoler de façon sécuritaire. Le site sûr d'isolement volontaire est une solution à cet enjeu majeur. Le site est un lieu sûr offert à ceux qui éprouvent de la difficulté à s'isoler à domicile une fois atteint de la COVID-19. Je reconnais que l'auto-isolement peut être difficile socialement, émotionnellement et financièrement. Toutefois, nous devons le faire pour interrompre la chaîne de transmission dans la région de Peel. »

Dr Lawrence Loh

Médecin hygiéniste de la région de Peel

Faits en bref

La région de Peel est la deuxième au pays à recevoir du financement dans le cadre du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire, le Bureau de santé publique de Toronto ayant reçu du financement plus tôt cette année pour établir un site dans le contexte d'un projet pilote.

ayant reçu du financement plus tôt cette année pour établir un site dans le contexte d'un projet pilote. Le site comptera environ 40 unités d'hébergement (et la possibilité d'accroître la capacité à 80 unités, au besoin) pour les personnes de la région qui ne peuvent s'auto-isoler de façon sécuritaire à domicile.

Dans les quartiers densément peuplés, il est difficile pour certaines personnes de s'isoler en toute sécurité, ce qui augmente le risque de contracter la COVID-19.

La Ville de Toronto a reçu 13,9 millions de dollars en septembre 2020 pour établir le premier centre d'auto-isolement volontaire au Canada dans le cadre d'un projet pilote.

a reçu 13,9 millions de dollars en septembre 2020 pour établir le premier centre d'auto-isolement volontaire au dans le cadre d'un projet pilote. Chaque site sûr d'isolement volontaire fera l'objet de vérifications et de déclarations périodiques, effectuées en collaboration avec les responsables locaux de la santé publique.

Les responsables des sites d'isolement seront encouragés à mettre en commun leurs pratiques exemplaires pour optimiser le fonctionnement des sites ainsi que la prestation de services aux Canadiens qui s'y rendent.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, les Canadiens doivent suivre les mesures de santé publique locales, éviter les endroits où aucune mesure n'a été mise en place pour réduire la propagation et rester chez eux s'ils présentent des symptômes.

