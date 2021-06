Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la réouverture du camping Whistlers, dans le parc national Jasper, pendant que Parcs Canada y termine un projet d'infrastructure de quelque 60 millions de dollars. Ces importants travaux de réaménagement du plus grand camping géré par Parcs Canada enrichiront grandement l'expérience offerte tout en permettant au parc national Jasper de fournir des services de qualité aux visiteurs pendant des décennies.

Le camping Whistlers compte plus de 800 emplacements. Les visiteurs y trouveront désormais un nouveau centre d'inscription, 18 nouveaux blocs sanitaires toilettes-douches disséminées un peu partout, des emplacements améliorés et des chemins d'accès remis en état. Ces améliorations ont été apportées directement en réponse aux commentaires formulés par les campeurs. Les installations de services publics souterraines ont été remplacées, de sorte que le camping dispose maintenant de conduites d'eau, d'égouts et de systèmes électriques améliorés. De plus, un grand nombre d'emplacements déjà électrifiés ont été pourvus de prises de 50 ampères. Le camping, qui n'avait pas subi de travaux majeurs depuis sa construction dans les années 1960, est maintenant doté d'installations modernes qui répondront aux besoins des campeurs d'aujourd'hui.

Il reste encore quelques travaux à terminer, mais Parcs Canada prévoit qu'environ la moitié des emplacements seront prêts à accueillir des campeurs dès la réouverture du camping, le 12 juillet 2021 avec la majorité des sites prêts la semaine suivante. Les derniers travaux, dont l'aménagement paysager, se poursuivront tout au long de 2021 et pendant les mois d'hiver, afin de ramener à leur état naturel les parcelles endommagées par la construction. La compréhension et la patience des visiteurs et des résidents ont été très appréciées durant les travaux de construction, et elles le seront tout autant pendant que Parcs Canada se familiarise avec de nouveaux bâtiments et de nouveaux systèmes après la réouverture du camping Whistlers.

Le gouvernement du Canada est ravi de présenter le nouveau camping Whistlers, une destination chérie de nombreux habitants du pays. Cet investissement fédéral permettra à Parcs Canada d'offrir des expériences enrichissantes et de grande qualité aux visiteurs du parc national Jasper, et il stimulera la croissance à long terme du secteur touristique. Parcs Canada se réjouit à la perspective de tenir une cérémonie officielle d'inauguration en compagnie de visiteurs et de membres de la collectivité au printemps 2022, une fois que tous les travaux seront terminés.

Citation

« Tout au long de la pandémie, les Albertains et tous les Canadiens et Canadiennes se sont rapprochés et ont redécouvert la nature. Grâce à cet investissement substantiel du gouvernement fédéral dans le camping Whistlers, ce parc national emblématique pourra continuer d'offrir une expérience exceptionnelle, durable et sécuritaire aux Albertains et aux visiteurs des quatre coins du monde dans les décennies à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national Jasper occupe une superficie de plus de 11 000 km 2 , ce qui en fait le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, un trésor de l'UNESCO.

, ce qui en fait le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes. Il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, un trésor de l'UNESCO. Dans le cadre du Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, un peu plus de 300 millions de dollars ont été investis dans le parc national Jasper pour permettre la création d'expériences significatives et de grande qualité et contribuer à la protection de l'environnement. Le réaménagement du camping Whistlers représente une part importante de cet investissement.

Les campeurs remarqueront que le camping a subi des changements considérables. D'importants travaux ont été exécutés pour enlever les arbres morts et dépérissants qui étaient infectés par le dendroctone du pin ponderosa. Il faudra du temps pour que les nouveaux semis, les graminées naturelles et les autres végétaux plantés atteignent leur pleine hauteur et améliorent l'apparence globale du camping.

Pour bénéficier de la meilleure expérience possible, les visiteurs sont invités à bien planifier leur séjour en utilisant le site Web ou l'appli de Parcs Canada pour faire une réservation avant leur arrivée dans le parc national Jasper.

Les réservations d'emplacements pour le camping Whistlers seront acceptées à compter du 24 juin 2021 à 8 h (HAR). Elles peuvent être faites en ligne au www.reservation.pc.gc.ca ou par téléphone au 1-888-737-3783. Les visiteurs sont priés de se montrer prévoyants et de consulter notre page Web sur le camping dans le contexte de la COVID-19 pour se renseigner sur les services accessibles.

Les protocoles de lutte contre la COVID-19 seront appelés à changer régulièrement au cours des mois à venir. Nous vous encourageons à consulter les pages Web du parc national Jasper et d'Alberta Health Services sur la COVID-19 avant votre visite pour obtenir des renseignements à jour.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected] ; Steven Young, Agent, relations publiques et communications, Parc national Jasper, 780-852-6109, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca