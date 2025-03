Les autres mesures de conservation efficaces par zone appuient l'engagement d'arrêter et d'inverser la perte de biodiversité et elles aideront à lutter contre les effets du changement climatique

GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) sont des zones qui visent à conserver la biodiversité, même si elles ne visent pas principalement à conserver la nature. Ces zones contribuent aux efforts continus du Canada visant à protéger la biodiversité et à atteindre l'objectif du pays de conserver 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la reconnaissance de cinq lieux comme faisant partie du réseau croissant d'AMCEZ du pays. Les lieux, dont quatre sont des lieux historiques nationaux, sont les suivants : le lieu historique national du Canal-Rideau, le lieu historique national de l'Île-Navy et le lieu historique national du Fort-George, en Ontario; le lieu historique national de la Grosse-Île-et-Mémorial-des-Irlandais, au Québec; et le ranch Ya Ha Tinda, en Alberta.

Les cinq AMCEZ nouvellement reconnues s'étendent dans divers paysages et écosystèmes, offrant une gamme diversifiée d'habitats essentiels à la protection de la biodiversité. Ces sites, qui font déjà partie du réseau administré par Parcs Canada, sont des aires de conservation qui favorisent le maintien de la santé des espèces et des écosystèmes à l'extérieur des aires officiellement protégées, comme les parcs nationaux.

Ces lieux peuvent être gérés pour des raisons culturelles ou récréatives, entre autres, tout en contribuant de manière importante à la protection de la nature. Les AMCEZ jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité sur les terres aménagées au Canada, en complément aux aires protégées afin de renforcer le réseau national de conservation.

À l'aide de critères pancanadiens normalisés pour les AMCEZ fondés sur les lignes directrices et les normes internationales établies par l'Union internationale pour la Conservation de la Nature, Parcs Canada est en mesure de reconnaître les lieux historiques nationaux, les canaux et d'autres lieux pour leur rôle important dans la conservation de la biodiversité. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre des efforts de conservation plus vastes du Canada, qui comprennent également la création de nouvelles aires protégées, la restauration des écosystèmes et l'appui des initiatives de conservation dirigées par les Autochtones.

L'engagement du Canada à l'égard de la protection de la biodiversité et de l'accroissement de la portée du réseau d'aires protégées et de conservation témoigne de la compréhension croissante du fait que la conservation repose sur un éventail d'approches. Ces zones nouvellement reconnues joueront un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains, le soutien de la faune et le renforcement de la résilience du Canada au changement climatique.

« Depuis 2015, notre gouvernement s'est engagé à protéger les espaces naturels que les Canadiens et Canadiennes chérissent, à les conserver et à veiller à ce que tout le monde ait la chance de profiter de nos terres et de nos eaux partout au pays. La reconnaissance de ces cinq nouvelles AMCEZ, administrées par Parcs Canada, met en valeur leur rôle important en tant que sites d'intérêt culturels et écologiques. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus résilient et plus durable, qui préserve et maintient l'accessibilité de la beauté naturelle du Canada pour les générations à venir. »

« Le Canal Rideau fait la fierté de la capitale nationale et une destination incontournable. C'est un lieu où la nature et l'histoire se rencontrent, attirant des milliers de visiteurs chaque année, qu'ils viennent y patiner en hiver ou naviguer en été. Et au-delà de sa beauté, il joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité et la protection de nos écosystèmes. Sa reconnaissance en tant que Autres Mesure de Conservation Efficace par Zone (AMCEZ) met en lumière l'importance de cet équilibre réussi entre préservation de notre patrimoine et protection de notre environnement naturel. »

« Ottawa abrite des paysages naturels et historiques incroyables qui contribuent à la fois à notre environnement et à notre identité. En renforçant les efforts de conservation ici et partout au pays, nous veillons à ce que les générations futures puissent continuer à profiter de ces espaces tout en protégeant la faune et les habitats. »

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi qu'avec les collectivités locales, pour atteindre les objectifs de conservation ambitieux du Canada visant à protéger la biodiversité et à conserver 30 % des terres et des eaux intérieures du Canada d'ici 2030, par l'intermédiaire de différentes mesures de conservation, y compris les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ).

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 48 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Les efforts continus du gouvernement du Canada visant à accroître le nombre d'aires protégées et à appuyer les initiatives de conservation font partie d'une tendance mondiale visant à réduire la perte de biodiversité et à lutter contre le changement climatique, garantissant ainsi un environnement durable et sain pour les générations à venir.

Depuis 2022, Parcs Canada a reconnu un total de sept lieux comme AMCEZ, représentant 30 317 hectares de terres et d'eaux.

Le Canada a été l'un des premiers pays au monde à désigner des AMCEZ; des parties de la Base des Forces canadiennes de Shilo , au Manitoba , ayant été officiellement reconnues en 2019 comme la première AMCEZ.

a été l'un des premiers pays au monde à désigner des AMCEZ; des parties de la Base des Forces canadiennes de , au , ayant été officiellement reconnues en 2019 comme la première AMCEZ. Le ranch Ya Ha Tinda est le seul ranch de chevaux exploité par le gouvernement fédéral au Canada. Les chevaux sont hivernés et entraînés au ranch et sont utilisés comme chevaux de travail pour mener des patrouilles et protéger les parcs nationaux de l'Ouest canadien.

