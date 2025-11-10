OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé la reconduction du mandat du Dr Robert Bell au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le Dr Bell est membre du conseil d'administration des IRSC depuis septembre 2022. Il a pratiqué la chirurgie orthopédique oncologique à l'hôpital Mount Sinai et à l'hôpital Princess Margaret, et il est professeur émérite de chirurgie à l'Université de Toronto. Le Dr Bell a également été directeur général du Réseau universitaire de santé de Toronto de 2005 à 2014, sous-ministre de la Santé de l'Ontario de 2014 à 2018, et siège à plusieurs conseils d'administration.

Créés en 2000, les IRSC forment une organisation indépendante qui relève du Parlement par l'intermédiaire de la ministre de la Santé. Les IRSC collaborent avec des partenaires et des chercheurs afin de soutenir les nouvelles connaissances scientifiques et de permettre leur application à l'amélioration de la santé, à la mise au point de services et de produits de santé plus efficaces et au renforcement du système de santé canadien.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer que le Dr Bell a été reconduit dans ses fonctions au sein du conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada. L'expérience et les compétences du Dr Bell dans le domaine de la santé et de la recherche continueront d'être un atout majeur pour l'organisation. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) font partie du portefeuille de la Santé, qui aide la ministre de la Santé à maintenir et à améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens.

Composés de 13 instituts, les IRSC assurent le leadership et le soutien des chercheurs et des stagiaires en santé partout au Canada.

Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats hautement qualifiés afin de servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens, et il s'engage à procéder à une sélection ouverte, transparente et fondée sur le mérite pour les personnes nommées à la gouvernance du conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne, car elles siègent à des commissions, à des conseils d'administration, à des sociétés d'État, à des organismes et à des tribunaux partout au pays.

