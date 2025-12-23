Produit : Lampes solaires à rayons ultraviolets (UV) non homologuées

Marque : Chroma D-Light

Ce que vous devriez faire : Cessez d'utiliser la lampe UV Chroma D-Light. Consultez un professionnel de la santé si vous présentez des réactions cutanées, des brûlures ou des lésions oculaires. Vérifiez si une lampe solaire UV a été homologuée pour la vente en consultant la liste des instruments médicaux homologués en vigueur de Santé Canada. Signalez tout effet secondaire ou problème lié à un produit de santé à Santé Canada.

À qui s'adresse cet avis : public général

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'utilisation de la lampe Chroma D-Light, une lampe UV vendue en ligne et présentée comme un moyen de maintenir le taux de vitamine D, et a demandé à l'entreprise de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations relatives à la sécurité.

Cette lampe peut présenter des risques pour la santé en raison de niveaux de rayonnement UV excessifs et dangereux.

Une exposition excessive au rayonnement UV provenant de l'utilisation de la lampe Chroma D-Light peut causer :

des réactions cutanées et des brûlures

des lésions oculaires

un vieillissement prématuré de la peau

un cancer de la peau en cas d'exposition répétée

Il est illégal de faire la promotion, d'importer ou de vendre des instruments médicaux au Canada sans permis approprié en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Santé Canada demande aux entreprises qui vendent des lampes UV Chroma D-Light non homologuées de cesser immédiatement leur vente.

Si d'autres problèmes de sécurité sont identifiés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la diffusion de mises à jour, le cas échéant.

Ce que vous devriez faire

Cessez d'utiliser la lampe solaire Chroma D-Light.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé des lampes solaires UV non homologuées et que vous avez des préoccupations pour votre santé, telles que des réactions cutanées et des brûlures, ou des lésions oculaires.

Vérifiez si une lampe solaire UV a été homologuée pour la vente en consultant la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur de Santé Canada.

Soyez conscient des risques liés à l'achat de matériel médical sur Internet.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

Consultez la base de données Rappels et avis de sécurité de Santé Canada pour obtenir des avis sur les produits de santé illégaux.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : Santé Canada, 866-225-0709, [email protected]