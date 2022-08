OTTAWA, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Le personnel infirmier, qui forme le plus grand groupe de professionnels de la santé réglementés au Canada avec plus de 400 000 membres, joue un rôle essentiel au sein du système de santé du Canada. Le gouvernement du Canada reconnaît les immenses sacrifices et contributions que les infirmières et les infirmiers ont faits tout au long de la pandémie de COVID-19 et continuent de faire chaque jour. C'est pourquoi le gouvernement a lancé le 1er février 2022 un processus d'embauche de réintégration du poste d'une infirmière ou d'un infirmier en chef (IEC) pour le Canada à l'échelon fédéral afin de reconnaître l'expertise du personnel infirmier ainsi que d'accroître sa visibilité et sa contribution aux décisions qui le touchent notre système de soins de santé.

C'est avec joie que l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui la nomination de Leigh Chapman (Ph. D.) à titre de nouvelle infirmière en chef pour le Canada. Mme Chapman est une infirmière autorisée qui a obtenu son doctorat de la Faculté des sciences infirmières Lawrence S. Bloomberg de l'Université de Toronto. Sa candidature a été retenue en raison de sa vaste expérience de leadership dans divers environnements de soins infirmiers. Elle a, au cours de sa carrière, travaillé dans tous les domaines des sciences infirmières, notamment en exercice professionnel, en enseignement, en recherche, en administration, en politiques et en défense des droits du personnel infirmier.

À titre d'infirmière en chef pour le Canada, Mme Chapman fournira à Santé Canada des conseils stratégiques du point de vue des sciences infirmières par rapport aux secteurs de politiques et de programmes. Elle fournira notamment des conseils en ce qui concerne la planification et la stabilité de la main-d'œuvre en santé, les soins de longue durée, les soins à domicile, les soins palliatifs, la santé mentale, la consommation d'alcool, de médicaments et de drogues, les modèles de soins ainsi que, les champs d'exercice et les compétences. Elle jouera un rôle rassembleur auprès des gouvernements des provinces et des territoires, de même que des populations qui reçoivent des soins de santé du gouvernement fédéral, du vaste éventail des intervenants en soins infirmiers, des organismes de réglementation, des établissements d'enseignement post-secondaire et des pédagogues par rapport aux questions clés en soins infirmiers, en plus de représenter le gouvernement du Canada sur les tribunes publiques, tant au pays qu'à l'étranger.

Citation

« L'amélioration de notre système de soins de santé comprend la prise de mesure à l'égard des pénuries de ressources humaines en santé que nous constatons à l'échelle du pays. La réintégration du poste d'IEC à l'échelon fédéral reconnaît le rôle central que continue de jouer le personnel infirmier dans les soins de santé au Canada grâce à ses nombreuses contributions et son expertise. Mme Chapman jouera un rôle essentiel dans la stabilisation de l'effectif infirmier, veillera à ce que les points de vue du personnel infirmier soient intégrés aux décisions nationales et contribuera à façonner le travail global de Santé Canada en matière de politiques en santé. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

Faits en bref

L'affectation est pour une période de deux ans, avec possibilité de prolongation.

La première IEC du Canada a été nommée en 1968. En 1999, la portée des fonctions de l'IEC a été élargie grâce à la création du Bureau de la politique des soins infirmiers au sein de la Direction générale de la politique stratégique de Santé Canada.

Le poste d'IEC à Santé Canada a été supprimé en 2012, à un moment où le gouvernement redistribuait les ressources en fonction des priorités. Toutefois, dans le contexte actuel, l'IEC est considéré comme un rôle important et a été doté en conséquence.

Le 1er février 2022, le gouvernement du Canada a lancé le processus d'embauche pour la réintégration de l'IEC.

Lien connexe

Document d'information - Leigh Chapman , Ph. D.

SOURCE Santé Canada

