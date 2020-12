OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Nous, Canadiens, tirons une grande fierté de notre engagement les uns envers les autres. En nous faisant vacciner, nous nous protégeons mutuellement et nous protégeons notre mode de vie. Sûrs et efficaces, les vaccins sont l'un des meilleurs moyens de prévenir les maladies graves comme la COVID-19.

Au Canada, seuls les vaccins dont les preuves scientifiques ont fait l'objet d'un examen approfondi et indépendant sont homologués. Les vaccins sont aussi soumis à une surveillance étroite une fois sur le marché et peuvent en être rapidement retirés si des problèmes d'innocuité sont relevés. Malgré la rigueur des essais cliniques et l'excellence des pratiques d'administration des vaccins, un petit nombre de Canadiens subiront un effet indésirable après avoir été vaccinés. Cet effet peut être provoqué par le vaccin proprement dit ou par son administration.

Les vaccins ne sont pas différents de tous les médicaments, en ce sens qu'ils peuvent aussi causer des effets secondaires et des réactions. Après la vaccination, il n'est pas rare de ressentir des effets secondaires légers et inoffensifs -- c'est la réponse normale du corps qui acquiert une immunité contre une maladie. Cependant, une réaction indésirable grave à un vaccin est également possible, mais c'est extrêmement rare (dans moins d'un cas sur un million). Il est de notre devoir d'apporter notre aide aux personnes chez qui cela se produit.

C'est justement pour cette raison que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), en collaboration avec les provinces et les territoires, met en œuvre un programme pancanadien de soutien aux victimes d'une vaccination sans égard à la faute. Le programme pancanadien de soutien aux victimes d'une vaccination, basé sur le modèle en place au Québec depuis plus de 30 ans, fera en sorte que tous les Canadiens pourront se prévaloir équitablement de soutien dans les rares cas de réaction indésirable grave à un vaccin. Grâce à ce programme, le Canada se met au diapason de ses homologues du G7 qui sont dotés de programmes similaires et s'assure de rester compétitif quand ce sera le temps d'obtenir de nouveaux vaccins à mesure qu'ils seront disponibles.

Citation

« Notre système de soins de santé public est une source de fierté, et ce programme l'améliorera encore davantage. Les Canadiens peuvent faire confiance à la rigueur du système d'approbation de vaccins; toutefois, advenant le cas rare où ils seraient victimes d'une réaction indésirable grave, ce programme contribuera à garantir qu'ils obtiennent le soutien nécessaire. Je collaborerai avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour rapidement mettre en place ce plan. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les effets indésirables graves aux vaccins sont extrêmement rares et se produisent dans moins d'un cas sur un million.

Le Canada a mis en place un système rigoureux de surveillance de l'innocuité des vaccins après leur mise en marché. Dans ce système, les professionnels de la santé, les fabricants de vaccins, les provinces et les territoires, l'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada avisent les autorités de la santé publique des nouvelles tendances et des effets indésirables inhabituels qui n'ont pas encore été signalés.

a mis en place un système rigoureux de surveillance de l'innocuité des vaccins après leur mise en marché. Dans ce système, les professionnels de la santé, les fabricants de vaccins, les provinces et les territoires, l'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada avisent les autorités de la santé publique des nouvelles tendances et des effets indésirables inhabituels qui n'ont pas encore été signalés. Plus de 20 pays ont des programmes nationaux d'indemnisation des victimes d'une vaccination, ce qui comprend tous les autres pays du G7.

Liens connexes

Canada.ca/le-coronavirus

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public sur la COVID-19 :1-833-784-4397