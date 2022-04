Aujourd'hui, M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député d'Halifax, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé l'achèvement et l'ouverture printanière d'une toute nouvelle exposition phare de cinq millions de dollars au lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax; l'un des lieux historiques nationaux les plus visités au pays et une icône du tourisme à Halifax. Financée dans le cadre du Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, cette expérience ouvrira ses portes aux visiteurs à compter du 7 mai 2022.

L'exposition Forteresse d'Halifax : Une ville façonnée par le conflit retrace la riche histoire du territoire de Kjipuktuk, où est fondé Halifax en 1749, une ville devenue aujourd'hui une belle mosaïque multiculturelle. Elle relate également l'histoire des gens d'ici : les Mi'kmaq, les pionniers britanniques, français et acadiens, les loyalistes noirs et les immigrants de différentes cultures. L'exposition, qui occupe une superficie de 6 500 pi2, mêle le traditionnel au virtuel pour plonger les visiteurs dans l'histoire sociale et militaire d'Halifax et son influence à l'échelle régionale et mondiale du point de vue des quatre forts qui se dressent au sommet de la colline de la citadelle. Les visiteurs de tous âges apprécieront l'accessibilité et la nature expérientielle des différentes salles.

Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec les Mi'kmaq et d'autres groupes locaux pour veiller à ce que l'exposition reflète l'histoire et l'expérience diversifiée des habitants de Kjipuktuk (Halifax) et de la Nouvelle-Écosse. Parcs Canada a l'honneur de collaborer avec des peuples autochtones de partout au pays pour élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions autochtones.

Les lieux historiques nationaux reflètent la richesse et la diversité du patrimoine national et donnent la possibilité à la population canadienne d'en apprendre davantage sur son histoire variée. La création de programmes et de services nouveaux et novateurs permet à plus de Canadiens, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, de faire l'expérience de la riche mosaïque qu'est notre histoire collective.

« Le gouvernement est résolu à investir dans les économies locales et à favoriser la croissance du secteur touristique. En investissant dans les infrastructures fédérales, Parcs Canada contribue fièrement à l'offre touristique canadienne de calibre mondial grâce à l'emblématique lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax. Forteresse d'Halifax est une nouvelle exposition originale interactive qui accueillera les Canadiens et les visiteurs de tous les horizons au cours des prochaines années pour leur en apprendre plus sur l'origine, les peuples et les contributions de Kjipuktuk. »

La construction de l'actuelle citadelle d' Halifax a été achevée en 1856; il s'agit du quatrième d'une série de quatre forts britanniques aménagés sur les lieux. Aujourd'hui, la citadelle restaurée est un point d'intérêt national qui souligne le rôle d' Halifax en tant que station navale importante de l'Empire britannique et qui fait revivre une page d'histoire dans le plus grand centre urbain du Canada atlantique.

s'inscrivent dans le plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. En investissant dans les infrastructures, Parcs Canada protège et préserve ainsi nos trésors nationaux, tout en stimulant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur touristique. L'exposition Forteresse d' Halifax plongera les visiteurs dans l'histoire sociale et militaire d' Halifax et son passé colonial dynamique, mais turbulent, en plus de leur offrir l'occasion d'en apprendre plus sur le rôle qu'a joué Halifax dans les divers événements régionaux, nationaux et mondiaux. Basée sur les quatre citadelles et leur époque de construction respectives, l'exposition entraîne les visiteurs dans un voyage à travers le temps et l'histoire, leur faisant traverser le paysage autochtone et la fondation d' Halifax en 1749 pour les amener à l'ère moderne.

ou y ajouter leur propre héros de guerre local. Forteresse d'Halifax : Une ville façonnée par le conflit sera accessible au public dès l'ouverture du lieu historique national de la Citadelle-d' Halifax pour la saison, à partir du 7 mai 2022. Parcs Canada demande aux visiteurs de continuer à respecter les consignes sanitaires lorsqu'ils visitent ses installations. Consultez notre site Web pour obtenir les plus récentes informations.

