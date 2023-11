Le financement de PacifiCan aidera deux entreprises de technologies locales à développer leurs activités, à commercialiser leurs produits dans le monde entier et à créer des emplois.

VANCOUVER, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Vancouver est une puissante plaque tournante de l'innovation, classée parmi les principales villes spécialisées dans la technologie en Amérique du Nord. Pour soutenir les plus audacieux et les plus brillants agents du changement de Vancouver, le gouvernement du Canada investit dans des entreprises locales qui sont des catalyseurs d'innovations canadiennes avec un potentiel de croissance bien au-delà de nos frontières.

Le gouvernement du Canada annonce l’octroi de plus de 5,6 millions de dollars à des entreprises de technologie novatrices de Vancouver dans le domaine de la sécurité de la construction et des transports (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 5,6 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de deux entreprises situées à Vancouver, qui mettent au point des technologies novatrices pour améliorer la sécurité sur les chantiers de construction et offrir davantage d'options de transport en commun.

Le ministre Sajjan a annoncé le financement sur un chantier de construction de logements abordables, sur la 12ème avenue Est à Vancouver, où un financement de 44,5 millions de dollars du gouvernement du Canada soutient déjà plus de 150 nouvelles habitations pour personnes âgées. Le logiciel de SALUS Technologies est utilisé pour gérer la sécurité sur ce chantier. Le ministre Sajjan a annoncé l'octroi de 2 635 300 dollars à SALUS pour l'extension de son logiciel de gestion de la sécurité basé sur l'informatique infonuagique.

Le logiciel de SALUS renforce la sécurité des travailleurs et améliore les résultats en aidant les organisations à rester à jour sur les inspections, en fournissant des notifications en temps réel sur les incidents de sécurité, en assignant des actions correctives et en assurant le suivi. Grâce au financement accordé dans le cadre du Fonds pour la croissance et l'emploi de PacifiCan, SALUS pourra mettre en place de nouvelles capacités de plateforme, embaucher du personnel, améliorer le soutien à la clientèle et intensifier ses efforts de marketing.

Le ministre Sajjan a aussi annoncé un financement de 3 millions de dollars à Spare Labs dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan. Le logiciel de Spare automatise les réservations de transport en commun afin que les prestataires de services de transport puissent servir un plus grand nombre de personnes sans augmenter leurs coûts. Cette technologie permet aux opérateurs de transport en commun d'utiliser d'autres flottes de véhicules, comme les sociétés de covoiturage, pour fournir un service sur demande aux usagers des zones rurales et aux personnes handicapées. Grâce au financement de PacifiCan, Spare embauchera du personnel supplémentaire, améliorera son produit et développera ses activités afin de tirer parti des perspectives de croissance dans le monde entier.

Au total, le financement annoncé aujourd'hui pour ces deux entreprises de Vancouver devrait générer 100 emplois et une croissance des revenus de plus de 80 millions de dollars.

« Vancouver abrite une industrie technologique florissante qui génère des solutions novatrices pour relever les défis de l'industrie. PacifiCan est fière d'aider ces deux entreprises basées en Colombie-Britannique à croître localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale. Ensemble, nous construisons une économie forte et inclusive qui crée des emplois de qualité pour les Britanno-Colombiens ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Vancouver Centre regorge d'entreprises novatrices qui sont au cœur de l'économie en pleine croissance de la Colombie-Britannique. L'annonce d'aujourd'hui aidera deux entreprises de Vancouver à créer de nouveaux emplois locaux de qualité et à stimuler l'économie de la province. En reconnaissant le potentiel de croissance des entreprises locales grâce à PacifiCan, nous sommes en mesure de mettre en évidence la diversité des industries de la Colombie-Britannique et d'offrir des solutions novatrices tant au pays qu'à l'étranger. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver Centre

« À SALUS, nous croyons que l'innovation est le moteur d'un changement positif. Et la réalité est que l'innovation ne peut se produire sans le soutien de personnes et de programmes comme ceux de PacifiCan. Avec le soutien de PacifiCan et du gouvernement du Canada, non seulement nous repoussons les limites de la technologie de la sécurité, mais nous préparons également le terrain pour un avenir plus prometteur dans notre industrie ».

- Gabe Guetta, directeur général et fondateur de SALUS

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

En 2022, Vancouver s'est classée au 8e rang des 50 villes de haute technologie d'Amérique du Nord, sur la base de 13 paramètres mesurant la profondeur, la vitalité et l'attrait de chaque marché pour les entreprises à la recherche de talents technologiques et pour les travailleurs de la technologie à la recherche d'un emploi.

Vancouver a enregistré la croissance la plus élevée (69 %) des emplois de talents dans le secteur de la technologie en Amérique du Nord entre 2017 et 2022, avec 45 200 emplois supplémentaires pour atteindre un total de 111 100 emplois.

a enregistré la croissance la plus élevée (69 %) des emplois de talents dans le secteur de la technologie en Amérique du Nord entre 2022, avec 45 200 emplois supplémentaires pour atteindre un total de 111 100 emplois. En février 2022, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 44,5 millions de dollars pour la création de 157 logements aux 1425 et 1451 de la 12ème avenue Est, destinés principalement aux personnes âgées à revenu faible ou modéré et aux personnes handicapées.

