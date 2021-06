OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - Les Autochtones -- qu'elles soient femmes, filles ou membres de la diversité sexuelle et de genre (2ELGBTQQIA+) -- vivent des iniquités intolérables, que la pandémie de COVID-19 est venue aggraver d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour remédier à ces iniquités : il épaule par du financement et des actions conjointes les organismes qui œuvrent à renforcer le pouvoir de ces Autochtones et celle d'autres populations sous-représentées afin d'aplanir les obstacles qui freinent leur pleine participation dans tous les domaines de la vie économique et sociale.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'octroi de plus de 3 millions de dollars pour faire progresser l'égalité des genres dans les communautés du Nord. Les fonds seront répartis entre les six organismes suivants :

Le Centre de recherche sur la santé Qaujigiartiit -- 1,25 M$

Le Conseil d'alphabétisation du Nunavut -- 683 246 $

d'alphabétisation du -- 683 246 $ La Société du patrimoine du Kitikmeot -- 168 580 $

La Fondation des enfants et des jeunes de l'Arctique -- 624 000 $

Le Conseil yukonnais de la condition de la femme -- 141 160 $

yukonnais de la condition de la femme -- 141 160 $ Le Conseil du statut de la femme des T.N.-O. -- 145 000 $

Ces investissements aideront les bénéficiaires à créer des partenariats et des stratégies pour promouvoir une participation équitable des femmes et d'autres groupes sous-représentés dans l'économie, ainsi que leur accès aux postes de responsabilité. Ils leur donneront aussi les moyens de travailler à la réalisation de changements sociaux et systémiques favorables à l'égalité des genres et d'atténuer les répercussions de la pandémie de la COVID-19.

Hier, à l'occasion du deuxième anniversaire de la publication de Réclamer notre pouvoir et notre place, le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, un groupe de travail cadre a publié le Plan d'action national qui définira une nouvelle approche pour mettre fin à cette tragédie nationale -- une approche responsable, qui tiendra compte des particularités des communautés et des différences régionales.

Il reste encore beaucoup à faire pour réaliser l'égalité des genres. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires autochtones et nordiques pour bâtir un Canada plus juste et plus inclusif pour toutes et tous.

Citations

« La concertation est primordiale pour faire avancer l'égalité entre les genres et améliorer les débouchés qui sont offerts aux femmes et aux filles autochtones ainsi qu'aux Autochtones membres de la diversité sexuelle et de genre dans le Nord. Les investissements de quelque 3 millions de dollars annoncés aujourd'hui au profit de ces partenaires vitaux aideront à atténuer les effets disproportionnés que la pandémie de COVID-19 a eus sur elles et leur famille. Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a versé plus de 83 millions de dollars à quelque 170 organismes qui travaillent au progrès de l'égalité des genres dans les communautés autochtones, y compris pour les Autochtones 2ELGBTQQIA+. En collaborant avec nos partenaires autochtones et nordiques, nous pourrons faire avancer l'égalité et la réconciliation et, ce faisant, bâtir des collectivités équitables, sûres et égalitaires pour toutes et tous. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Le gouvernement du Canada croit en l'importance de soutenir fermement les organismes qui jouent un rôle crucial dans l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que d'autres populations désavantagées dans le Nord. L'annonce d'aujourd'hui contribue à cet objectif. Car le soutien apporté à des organismes comme le Conseil yukonnais de la condition de la femme les aidera à faire en sorte que toute personne qui vit dans le Nord ait des chances égales de participer à la vie sociale et économique. »

Larry Bagnell

Député d'Egmont

« Ces six organismes accomplissent un travail incroyable pour l'avancement des femmes et des filles dans le nord du Canada. Grâce aux investissements fédéraux annoncés aujourd'hui, ils seront plus aptes à continuer les progrès dans notre région, dans l'immédiat et à long terme. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Depuis novembre 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a versé en tout plus de 95 millions de dollars à quelque 200 organismes œuvrant pour l'égalité des femmes et des filles autochtones, la commémoration de la vie des Autochtones disparues ou assassinées - femmes, filles et 2ELGBTQQIA+ -- ainsi que pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership des femmes autochtones. De ce montant, plus de 13 millions de dollars ont appuyé 110 projets dans le cadre du Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

a versé en tout plus de 95 millions de dollars à quelque 200 organismes œuvrant pour l'égalité des femmes et des filles autochtones, la commémoration de la vie des Autochtones disparues ou assassinées - femmes, filles et 2ELGBTQQIA+ -- ainsi que pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership des femmes autochtones. De ce montant, plus de 13 millions de dollars ont appuyé 110 projets dans le cadre du Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Le 3 juin 2021, un groupe de travail cadre a publié le Plan d'action national 2021 : Mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones , qui donne suite aux enjeux soulevés dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

, qui donne suite aux enjeux soulevés dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019- 2020, et ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file. En juin 2020, le Canada a été reconnu par CARE comme ayant le plan le plus sensible au genre pour lutter contre la COVID-19.

a été reconnu par CARE comme ayant le plan le plus sensible au genre pour lutter contre la COVID-19. En février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars qui a pour objet de financer des projets axés sur l'égalité à l'intention des personnes dont les besoins sont particulièrement importants.

a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars qui a pour objet de financer des projets axés sur l'égalité à l'intention des personnes dont les besoins sont particulièrement importants. Pour que toute personne aux prises avec la violence fondée sur le sexe ait accès en temps opportun à une protection et à des services fiables, où qu'elle vive, le budget de 2021 a prévu des investissements de 601,3 M$ sur cinq ans en vue de l'adoption d'un nouveau Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Ce montant comprend des fonds supplémentaires pour des initiatives visant à mettre fin à la traite de personnes.

