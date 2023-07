Le financement de PacifiCan permettra aux entreprises locales d'accéder à la technologie de l'impression en 3D, de développer leurs activités et de créer des emplois.

BURNABY, BC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Dans toute la Colombie-Britannique, des organisations et des entreprises novatrices stimulent l'économie. La vision de PacifiCan est celle d'une prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens et nous travaillons en partenariat avec des entrepreneurs et des innovateurs avant-gardistes qui partagent cette ambition.

Burnaby est une plaque tournante pour les entreprises qui innovent dans des secteurs tels que la biotechnologie, les sciences de la vie et les technologies propres.

Voilà pourquoi l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) et l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens ont annoncé, aujourd'hui, un financement de plus de 20,8 millions de dollars au profit de sept entreprises et organisations situées à Burnaby dans les domaines des sciences de la vie, de la fabrication et de la technologie. Ce financement aidera les bénéficiaires à commercialiser de nouveaux produits, à acquérir des technologies de pointe et à accroître leurs ventes.

Le ministre Sajjan et le ministre Beech ont annoncé le financement au Centre de recherche appliquée et d'innovation de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT). Lors de leur visite à BCIT, les ministres ont annoncé un soutien de plus de 1,9 million de dollars pour la création de AAMTECH, un centre de prototypage de fabrication additive avancée par impression en 3D à BCIT. L'impression en 3D permet de créer un objet en trois dimensions, couche par couche, à partir d'un dessin généré par ordinateur. Toutefois, le coût élevé de l'acquisition et de l'exploitation de cet équipement constitue un obstacle pour les entreprises qui cherchent à mettre au point et à commercialiser de nouveaux concepts.

Ce projet permettra aux petites et moyennes entreprises locales d'accéder à une technologie de pointe et à une expertise qui leur permettra d'imprimer des prototypes en utilisant une technologie d'impression en 3D avancée dans une grande variété de matériaux, notamment les composites avancés, les métaux, les aliments et la biofabrication. Ce centre soutiendra une soixantaine d'entreprises, aidera à commercialiser 90 produits ou services et offrira des possibilités de formation.

Les ministres ont également annoncé un financement de plus de 4,7 millions de dollars à Garibaldi Glass Industries Inc. pour l'aider à répondre à la demande accrue de ses produits en ajoutant une deuxième ligne de production et en achetant de l'équipement de pointe. Garibaldi Glass fournit des produits en verre pour répondre à divers besoins en matière de vitrage. Grâce à cette capacité supplémentaire, Garibaldi Glass sera en mesure d'accéder à de nouveaux marchés, de créer 60 emplois et d'augmenter ses revenus.

Pour de plus amples renseignements sur les entreprises et les organisations bénéficiant d'un financement, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Ce financement est accordé dans le cadre de trois programmes de PacifiCan: Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), Croissance et productivité des entreprises et le Fonds pour l'emploi et la croissance. Ces programmes soutiennent la fabrication de pointe, la technologie numérique, les technologies propres et la croissance des entreprises.

Ce financement devrait permettre de créer 284 emplois.

Citations

« Les entreprises et les organisations de l'ensemble de la Colombie-Britannique travaillent sans relâche pour faire avancer la province. PacifiCan soutient ces entreprises novatrices pour qu'elles atteignent leurs objectifs d'expansion sur de nouveaux marchés, de création d'emplois et même d'accès à de nouvelles technologies telles que l'impression en 3D. PacifiCan est fière de collaborer avec la ville de Burnaby pour l'aider à bâtir une économie prospère et inclusive, qui tire parti des diverses compétences de ces entrepreneurs talentueux et d'autres personnes dans toute la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La ville de Burnaby est en train de devenir un centre important pour des secteurs clés tels que les sciences de la vie, la technologie et l'énergie propre. Les investissements annoncés aujourd'hui renforceront la réputation de Burnaby en tant que ville accueillant des organisations et des entreprises dynamiques qui mettent tout en œuvre chaque jour pour créer des emplois, promouvoir l'innovation et renforcer la collectivité. »

- L'honorable Terry Beech, Ministre des Services aux citoyens

« L'annonce d'aujourd'hui renforce le travail important du Centre de recherche appliquée et d'innovation de BCIT - en créant des possibilités d'apprentissage pratique pour les étudiants de BCIT, tout en fournissant des solutions pratiques aux défis de l'industrie. Avec le financement de PacifiCan pour le nouveau centre d'impression en 3D de la technologie de fabrication additive avancée (AAMTECH), BCIT continue à étendre son soutien à de multiples secteurs de la fabrication, notamment les métaux, les composites, les aliments et la biofabrication. Les entreprises, les organisations, les chercheurs et les étudiants de BCIT disposent désormais d'un espace à la pointe de la technologie pour innover dans le domaine de l'impression en 3D. »

- Jeff Zabudsky, Ph.D., Président, BCIT

« À Garibaldi Glass, nous sommes ravis de jouer un rôle actif en contribuant à la prospérité de l'économie de Burnaby. Grâce au soutien récent des programmes CPE et FEC, nous renforçons la position de Burnaby comme centre dynamique de l'innovation. Notre engagement en faveur de l'excellence et de la qualité nous a permis de nous développer au-delà de la Colombie-Britannique, de créer des emplois et d'introduire des technologies de pointe, comme notre deuxième ligne de production, afin de favoriser le progrès et le changement positif. Alors que notre croissance se poursuit à l'échelle internationale, nous restons déterminés à promouvoir l'innovation, à créer des possibilités et à renforcer la collectivité dont nous sommes fiers de faire partie. »

- Chris Mobius, vice-président des opérations, Garibaldi Glass

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, notamment les secteurs des technologies propres, des sciences de la vie et des technologies numériques afin de créer un écosystème d'innovation inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

L'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) offre un enseignement pratique, flexible et adapté, dispensé par des instructeurs qui ont une expérience directe et concrète dans leur domaine d'activité. Depuis 1964, BCIT enseigne et forme des experts, des professionnels et des innovateurs qui façonnent notre économie, en Colombie-Britannique et dans le monde entier.

Garibaldi Glass est un fournisseur de produits en verre qui répond aux divers besoins de l'industrie en matière de vitrage, qu'il s'agisse de vitrages commerciaux, résidentiels, d'hôtellerie, de marine, d'institutions publiques ou de vitrages spéciaux conçus selon un design précis.

Document d'information : Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de plus de 20,8 millions de dollars à des entreprises et à des organisations de Burnaby, en Colombie-Britannique, pour leur permettre de développer leurs activités et de créer des emplois

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) et l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens ont annoncé, aujourd'hui, un investissement de plus de 20,8 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de sept entreprises et organisations situées à Burnaby. Ce montant comprend 1,9 million de dollars dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux, plus de 12,9 millions de dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises et 5,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Écosystèmes d'innovation régionaux

Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT)

1 935 000 $

Le financement permettra d'établir un centre de prototypage sur le campus de Burnaby de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique (British Columbia Institute of Technology). Ce nouveau centre offrira aux entreprises de la Colombie-Britannique une formation et un accès à un équipement d'impression en 3D de pointe pour fabriquer des prototypes.

Croissance et productivité des entreprises

INETCO Systems Ltd.

401 109 $

Le financement permettra à INETCO de développer le marketing et d'accélérer les ventes internationales de son service de prévention des fraudes. INETCO aide les banques et les détaillants à bloquer les paiements frauduleux avant qu'ils ne soient effectués.

Binary Stream Software Inc.

2 928 500 $

Le financement permettra à Binary Stream Software d'accroître ses activités et les ventes de son logiciel infonuagique, qui simplifie la comptabilité pour les grandes entreprises. Grâce à ce financement, Binary Stream Software pourra participer à des salons professionnels, acheter de l'équipement, développer ses activités de marketing et embaucher du personnel.

ARTMS Inc.

5 000 000 $

Le financement permettra à ARTMS d'intensifier et d'étendre sa production pour inclure trois isotopes médicaux supplémentaires. Les isotopes médicaux sont utilisés pour le diagnostic du cancer, des maladies cardiaques et pulmonaires. La méthode de production d'ARTMS permet d'expédier ces isotopes sur de longues distances et de remédier aux pénuries d'approvisionnement à l'échelle mondiale, ce qui permet à un plus grand nombre de patients de bénéficier des traitements nécessaires.

Garibaldi Glass Industries Inc.

4 625 000 $

Le financement aidera Garibaldi Glass à répondre à la demande croissante et à améliorer la qualité de ses produits en verre isolant. Grâce à ce financement, Garibaldi Glass ajoutera une deuxième ligne de production et achètera du matériel et des technologies de pointe.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Garibaldi Glass Industries Inc.

168 000 $

Le financement aidera Garibaldi Glass à moderniser son système actuel de formation des employés, notamment en créant des cours de formation et en recrutant du personnel dans le domaine des ressources humaines.

Oxygen8 Solutions Inc.

1 589 000 $

Le financement aidera Oxygen8 Solutions Inc. à intensifier ses activités et à accroître les ventes de ses appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation à haut rendement énergétique. Grâce à ce financement, l'entreprise augmentera la taille de son usine de fabrication de 8 500 pieds carrés à 26 500 pieds carrés, embauchera du personnel et augmentera ses campagnes de marketing.

Vitacore Industries Inc.

4 181 652 $

Le financement permettra à Vitacore d'augmenter sa production de masques et de respirateurs et de mettre en place une installation de recyclage pour traiter les équipements de protection individuelle usagés et les transformer en matériaux de construction.

