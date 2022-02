OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens sont des acteurs clés dans la création d'un environnement sain et d'un secteur agricole plus viable au Canada. Aujourd'hui, en vue d'appuyer les agriculteurs dans leurs efforts pour faire face aux changements climatiques, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Glengarry-Prescott-Russell, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral pouvant atteindre 182,7 millions de dollars à 12 organisations bénéficiaires qui distribueront le Fonds d'action à la ferme pour le climat dans l'ensemble du pays.

Les organisations bénéficiaires sont les suivantes : ALUS Canada, B.C. Investment Agriculture Foundation, l'Association canadienne pour les plantes fourragères, le Conseil canadien du canola, ECOCERT Canada, la Manitoba Association of Watersheds, l'Association pour l'amélioration des sols et des cultures du Nouveau‑Brunswick, l'Association pour l'amélioration des sols et des cultures de l'Ontario, Perennia Food and Agriculture Inc., la Prince Edward Island Federation of Agriculture, Results Driven Agriculture Research (RDAR) et l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Le soutien direct offert aux agriculteurs relèvera de ces domaines cibles :

la culture de couverture : par exemple le paiement par acre, qui permettra de couvrir les coûts d'adoption ou les coûts connexes comme les semences et l'équipement. Les cultures de couverture sont des plantes, comme le trèfle ou la luzerne, qui sont plantées pour couvrir le sol plutôt qu'en vue d'être récolté;

la gestion de l'azote : par exemple, des services agronomiques destinés à élaborer des plans de gestion des éléments nutritifs propre aux exploitations, des modifications de l'équipement pour l'épandage d'engrais dans les champs ainsi que de l'échantillonnage et des analyses des sols;

le pâturage en rotation : par exemple, des services agronomiques permettant l'élaboration de plans de gestion des pâturages, des clôtures transversales intérieures, une infrastructure du système d'eau ainsi que des semences de légumes et des graines fourragères. Le pâturage en rotation est la pratique qui consiste à rassembler et à déplacer le bétail dans le pâturage en vue d'améliorer la santé du sol et de permettre aux plantes fourragères de reprendre de la vigueur et d'étendre leurs systèmes racinaires.

Les organisations bénéficiaires de tout le pays redistribueront les fonds par le biais de demandes individuelles. Le Fonds contribuera à éliminer les obstacles à l'adoption à plus grande échelle, y compris les coûts initiaux de mise en œuvre, le manque de protection contre les risques, le rendement du capital investi minime ou tardif et la disponibilité limitée de renseignements et de services agronomiques. Les agriculteurs à l'échelle du pays sont invités à utiliser l'outil Web du Fonds d'action à la ferme pour le climat en vue de déterminer quelle organisation bénéficiaire correspond le mieux à leur zone géographique et à leurs besoins.

Grâce aux activités soutenues par l'intermédiaire du Fonds, on s'attend à ce que le volume de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) atteigne jusqu'à deux millions de tonnes d'ici à 2024. En collaboration avec la population canadienne et les collectivités, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes destinées à lutter contre les changements climatiques et à bâtir un avenir dynamique et prospère pour tous. Le secteur agricole canadien génère actuellement 10 pour cent des émissions de GES et a le potentiel de jouer un rôle clé dans la réduction des émissions nationales de GES et l'amélioration de la résilience climatique.

Le gouvernement du Canada s'emploie à travailler en partenariat avec les producteurs canadiens à mesure qu'ils aident le Canada à atteindre ses cibles nationales de réduction des émissions, à protéger l'environnement et à renforcer la compétitivité de notre économie et de nos entreprises agricoles.

Citations

« La lutte contre les changements climatiques vise non seulement à réduire les émissions de GES du Canada, mais également à aider les agriculteurs à innover et à adopter des pratiques agricoles plus durables. Nous continuerons de faire le nécessaire pour la protection de notre environnement et d'offrir aux agriculteurs le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils rendent leurs opérations plus durables pour les générations futures. Le Fonds d'action à la ferme pour le climat s'appuie sur les travaux déjà en cours au sein du gouvernement destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la résilience climatique à long terme dans le secteur agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement a établi un partenariat avec 12 organisations dans l'ensemble du pays afin de verser des fonds directement aux agriculteurs locaux qui sont prêts à passer à l'action en matière de résilience climatique. Nous continuerons ainsi à travailler collectivement et sans relâche pour atteindre notre cible collective de carboneutralité d'ici 2050. »

- Francis Drouin, Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Glengarry-Prescott-Russell

Faits en bref

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC) est une initiative visant à aider les agriculteurs à lutter contre les changements climatiques. Il fait partie de l'initiative Solutions agricoles pour le climat (SAC) du gouvernement du Canada , qui relève du Fonds des solutions climatiques naturelles de 4 milliards de dollars, une initiative gérée par Ressources naturelles Canada , Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

, qui relève du Fonds des solutions climatiques naturelles de 4 milliards de dollars, une initiative gérée par Ressources naturelles , Environnement et Changement climatique ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le FAFC soutient le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine , qui vise à réduire les émissions de GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici à 2050.

, , qui vise à réduire les émissions de GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à à atteindre la carboneutralité d'ici à 2050. Les projets et le financement définitif sont tributaires de la négociation d'une entente de contribution.

Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé des investissements fédéraux de 550 millions de dollars pour soutenir le développement et l'adoption de technologies propres et de pratiques de gestion bénéfiques. En plus du FAFC-SAC, des programmes ont été lancés récemment pour contribuer à la résolution des problèmes environnementaux, y compris : le programme des Laboratoires vivants, doté de 185 millions de dollars, dans le cadre des SAC, qui vise à soutenir la séquestration du carbone et la réduction des émissions de GES; le Programme des technologies propres agricoles, doté de 165,7 millions de dollars, qui vise à soutenir la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres.

Liens supplémentaires

Solutions agricoles pour le climat

Gaz à effet de serre et agriculture

Programme des technologies propres en agriculture : Volet Recherche et innovation

Programme des technologies propres en agriculture : Volet Adoption

Un environnement sain et une économie saine

Document d'information

Douze projets ont été annoncés dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC) de l'initiative Solutions agricoles pour le climat, pour un total de 182,7 millions de dollars. Au moyen de demandes individuelles, les 12 organisations bénéficiaires suivantes redistribueront des fonds pour aider les agriculteurs à adopter et à mettre en œuvre immédiatement des PGB à la ferme qui permettent de stocker le carbone et de réduire les gaz à effet de serre en ce qui concerne la gestion de l'azote, les cultures de couverture et le pâturage en rotation.

ALUS Canada recevra jusqu'à 700 000 $ pour mettre en œuvre un programme de pâturage durable pour les bisons avec la Première Nation crie de Woodland et le programme d'ALUS dans le comté de Northern Sunrise de l'Alberta.

B.C. Investment Agriculture Foundation recevra jusqu'à 8 millions de dollars pour faciliter l'adoption par les agriculteurs de la Colombie-Britannique de pratiques de gestion bénéfiques admissibles en ce qui concerne les cultures de couverture, la gestion de l'azote et le pâturage en rotation qui permettent de stocker le carbone et de réduire les émissions de GES.

L'Association canadienne pour les plantes fourragères recevra jusqu'à 10 millions de dollars pour aider les agriculteurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec à planifier et à mettre en œuvre des pratiques de rotation des pâturages.

Le Conseil canadien du canola recevra jusqu'à 22 millions de dollars pour travailler avec les agriculteurs de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à accroître le rendement des cultures de canola, tout en réduisant les émissions d'oxyde nitreux.

ECOCERT Canada recevra jusqu'à 4,5 millions de dollars pour aider les agriculteurs biologiques certifiés de partout au Canada à adopter des pratiques de gestion bénéfiques prêtes à être déployées qui entraînent une réduction des émissions de GES grâce aux cultures de couverture et à la gestion de l'azote.

Manitoba Association of Watersheds recevra jusqu'à 40 millions de dollars pour fournir aux agriculteurs des connaissances, des outils, des compétences et des mesures incitatives financières qui les aideront à adopter des solutions climatiques réelles, mesurables et pratiques dans l'ensemble du Manitoba et de la Saskatchewan en ce qui concerne le pâturage en rotation, la gestion de l'azote et les cultures de couverture.

L'Association pour l'amélioration des sols et des cultures du Nouveau-Brunswick recevra jusqu'à 6 millions de dollars pour aider les agriculteurs du Nouveau-Brunswick à adopter des pratiques de gestion bénéfiques à la ferme en ce qui concerne le pâturage en rotation, la gestion de l'azote et les cultures de couverture pour réduire les émissions de GES.

L'Association pour l'amélioration des sols et des cultures de l'Ontario recevra jusqu'à 25 millions de dollars pour offrir le Fonds d'action à la ferme pour le climat de l'Ontario, qui donnera aux agriculteurs de l'Ontario les moyens d'en apprendre sur les meilleures pratiques pour le climat, qui incluent les cultures de couverture, la gestion de l'azote et le pâturage en rotation, ainsi que de mettre ces pratiques en œuvre et de les respecter.

Perennia Food and Agriculture Inc. recevra jusqu'à 8,5 millions de dollars pour aider les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador à adopter des pratiques de gestion bénéfiques admissibles à la ferme en ce qui concerne les cultures de couverture, la gestion de l'azote et le pâturage en rotation.

La Prince Edward Island Federation of Agriculture recevra jusqu'à 6 millions de dollars pour aider les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard à renforcer leur capacité et à encourager la prise de mesures pour le climat en améliorant la gestion de l'azote, en élargissant l'adoption de cultures de couverture et en appuyant le pâturage en rotation.

Results Driven Agriculture Research (RDAR) recevra jusqu'à 33 millions de dollars pour offrir le Fonds d'action à la ferme pour le climat par les producteurs de l'Alberta, qui aidera les agriculteurs de l'Alberta à adopter des pratiques de gestion bénéfiques (PGB) en ce qui concerne la gestion de l'azote, les cultures de couverture et le pâturage en rotation.

L'Union des producteurs agricoles (UPA) recevra jusqu'à 19 millions de dollars pour aider les agriculteurs du Québec à adopter des pratiques de gestion bénéfiques en ce qui concerne les cultures de couverture et la gestion de l'azote dans un vaste réseau de producteurs agricoles afin de réduire leurs émissions nettes de GES.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

