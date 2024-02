Le ministre Boissonnault fait une annonce de financement à Edmonton dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs

EDMONTON, AB, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion pour la population canadienne de découvrir et de célébrer les nombreuses réalisations et la contribution des personnes noires au pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les organismes qui perpétuent cet héritage.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé l'octroi de plus de 2 millions de dollars à des organismes dirigés par et au service des personnes noires en Alberta. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Ces fonds proviennent des volets Événements et Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. Le gouvernement du Canada investit la somme de 2 015 989 dollars dans 12 organismes communautaires qui miseront sur les points forts du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. Le Programme vise à faire progresser les mesures de lutte contre le racisme; à offrir des possibilités équitables de participer à la société; à promouvoir le dialogue; et à soutenir la recherche afin de mieux comprendre les disparités et les défis auxquels font face les populations méritant l'équité.

Cet investissement s'ajoute au plus de 850 000 dollars que le gouvernement du Canada a déjà alloués - dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada - à 12 projets soutenant les communautés noires dans le Nord de l'Alberta.

Ces investissements s'appuient sur l'engagement du gouvernement du Canada à aider les communautés noires à réaliser tout leur potentiel par la reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (de 2015 à 2024) proclamée par les Nations Unies. L'Initiative a pour objectif de lutter contre le racisme et la discrimination à l'égard des personnes noires, de promouvoir l'égalité, et de renforcer les moyens d'action des Canadiennes et Canadiens noirs. Plus tôt en février, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé la prolongation jusqu'en 2028 des efforts du Canada dans le cadre de la Décennie pour continuer à réaliser des investissements transformateurs dans des mesures axées sur les personnes noires.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, veuillez consulter le document d'information.

« Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des Noirs au Canada, l'investissement d'aujourd'hui aidera à raconter les importantes histoires des communautés noires en Alberta, à lutter contre le racisme et, surtout, à resserrer les liens qui nous unissent. Ces fonds s'ajoutent aux investissements historiques dans des projets axés sur les personnes noires depuis que notre gouvernement a reconnu, en 2018, la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, dans le but de lutter contre le racisme à l'égard des personnes noires, de faire tomber les barrières et de faire résonner la voix des Canadiennes et Canadiens noirs. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Notre gouvernement travaille en tandem avec les organismes des communautés noires en vue de créer des occasions sociales et économiques pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Les 12 organismes dirigés par des personnes noires et bénéficiant de l'investissement annoncé aujourd'hui sont déterminés à améliorer la situation de l'Alberta grâce à leurs activités de sensibilisation et à leur leadership. Voilà un pas en avant vers un Canada plus équitable et inclusif. »

-- L'honorable, Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'Africa Centre s'est engagé à révolutionner le soutien que nous apportons aux diverses communautés d'origine africaine. À travers un éventail de possibilités adaptées à chaque groupe d'âge, ce financement nous aidera à offrir des expériences encore plus profondes et transformatrices, garantissant des occasions de participation pour nos communautés d'ascendance africaine. »

- Samuel Juru, directeur général, Council for the Advancement of African Canadians en Alberta (Africa Centre)

Les faits en bref

En décembre 1995, la Chambre des communes a officiellement désigné février comme le Mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion présentée par l'honorable Jean Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement.

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (de 2015 à 2024) proclamée par les Nations Unies. Le 7 février dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la prolongation - jusqu'en 2028 - des efforts du gouvernement fédéral, dans le cadre de la Décennie, pour promouvoir l'égalité et donner les moyens d'action aux personnes noires au Canada. Depuis qu'il a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 860 millions de dollars pour des projets axés sur les personnes noires.

En 2023, le ministère du Patrimoine canadien a regroupé deux de ses volets de financement - le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et le Programme d'action et de lutte contre le racisme - en une seule entité : le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme. Celui-ci compte trois volets distincts : Événements, Projets et Renforcement des capacités organisationnelles.

Le volet Événements prévoit des fonds pour les activités communautaires qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle; encouragent les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse; ou célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté, comme les mois du patrimoine reconnus par le Parlement.

Le volet Projets offre du financement pour le développement communautaire, les mesures de lutte contre le racisme et les projets d'engagement visant à promouvoir la diversité et l'inclusion en encourageant les interactions entre les groupes communautaires.

Le volet Renforcement des capacités organisationnelles fournit un financement aux demandeurs admissibles pour améliorer et renforcer leurs capacités internes. Il consiste à financer des projets qui contribueront à la capacité du bénéficiaire à faire progresser la lutte contre le racisme et à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, à offrir des occasions équitables, à favoriser les échanges sur le multiculturalisme et la lutte contre le racisme, et à mieux comprendre les disparités.

En reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative de soutien aux communautés noires canadiennes, en 2019. Celle-ci vise à célébrer la contribution des personnes d'ascendance africaine au Canada. Elle contribue également à renforcer les capacités des communautés noires partout au pays; à faire entendre la voix des personnes noires dans les politiques et les programmes qui les touchent; ainsi qu'à éliminer les iniquités systémiques et les obstacles auxquels se heurtent les personnes noires. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans des projets d'un bout à l'autre du pays. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, portant l'investissement total à 200 millions de dollars.

Ville Organisme Projet Financement Volet Projets Edmonton African Canadian Civic

Engagement Council Boardroom Bound 250 000 $ Edmonton Alliance Jeunesse-Famille

de l'Alberta Society Campagne : Agir contre le racisme

- ACOR Je M'ENGAGE 240 000 $ Edmonton Council for the Advancement of African

Canadians in Alberta (Africa Centre) Black Youth Civic Engagement Program 236 000 $ Edmonton Council of Canadians of

African and Caribbean

Heritage CCACH Youth Mentorship and Empowerment Program 70 394 $ Edmonton The Enchanté Network / Le Réseau Enchanté Rainbow Resilience Fund: Preventative Action for Canadian Safety 748 097 $ Edmonton Francophonie canadienne plurielle Société Inclusion et diversité franco-albertaine 256 000 $ Volet Événements Beaumont Black Impact Alliance Foundation of Beaumont Programmation du Mois de

l'histoire des Noirs 2024 dans le comté de Leduc 28 077 $ Edmonton Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society Célébrons notre couleur 29 500 $ Edmonton Francophonie canadienne plurielle Société La FRAP présente le Mois de l'histoire des Noirs 40 000 $ Fort Saskatchewan Fort Saskatchewan Multicultural Association Reflections of Black History as a Community 37 721 $ Fort McMurray Gethsemane International Assembly Wood Buffalo Célébration du Mois de l'histoire des Noirs de 2024 18 000 $ Grande Prairie Canada in Progress Mois de l'histoire des noirs : cultures et traditions pour l'épanouissement économique de notre ville 23 000 $ Grande Prairie Grande Prairie Intercultural Association Célébration du Mois de l'histoire des Noirs à Grande Prairie 8 000 $ St. Albert Africans & African Descendants Friendship Club of St. Albert Taste of Africa: Celebrating Black History Month in St. Albert 2024 31 200 $

Cet investissement s'ajoute au plus de 850 000 dollars que le gouvernement du Canada a déjà alloués - dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada - à 12 projets soutenant les communautés noires en Alberta.

