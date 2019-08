Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds à une organisation de Premières Nations de Thunder Bay

Le programme fondé sur les distinctions donne aux Autochtones les moyens d'améliorer leurs compétences et de trouver de l'emploi

THUNDER BAY, ON, le 13 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la réconciliation et à offrir un meilleur avenir aux Autochtones en veillant à élargir les possibilités qui s'offrent à eux de trouver et de conserver un emploi de qualité.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, a annoncé l'octroi de 16 947 730 $ sur une période de 10 ans aux Anishinabek Employment and Training Services (AETS, services d'emploi et de formation Anishinabek), à Thunder Bay. Ces fonds font partie de la Stratégie relative au marché du travail destinée aux Premières Nations du Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux autochtones (FCEA). Le FCEA aidera cette communauté à fournir de l'éducation, de la formation et d'autres services pertinents qui permettront à ses membres d'acquérir des compétences professionnelles et de suivre une formation pour l'obtention de meilleurs emplois. De plus, AETS s'efforcera de combler les écarts qui existent entre les Premières Nations et les gens non-autochtones dans les domaines de l'emploi, du salaire et des compétences

Conjointement, le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones ont mis au point le Programme de FCEA de sorte qu'il réponde mieux aux besoins des Autochtones du pays en matière d'emploi et de formation. La Stratégie relative au marché du travail destinée aux Premières Nations reconnaît les besoins uniques des Autochtones et a pour objectif d'améliorer la situation d'emploi et d'encourager l'acquisition de compétences par la formation chez les Autochtones.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à renouveler la relation avec les peuples autochtones, une relation fondée sur la réconciliation et la reconnaissance des droits, le respect et la coopération. Ce partenariat donne aux Premières Nations le pouvoir de mettre sur pied des programmes et des services d'acquisition de compétences par la formation. Nous sommes fiers de collaborer avec des organisations autochtones comme les Anichinabek Employment and Training Services pour favoriser l'égalité des chances chez les Autochtones. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Notre organisation est ravie de l'annonce officielle d'aujourd'hui désignant les AETS signataires d'une entente de dix ans dans le cadre du Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones, un programme autonome financé à l'échelle fédérale. Qui plus est, les AETS sont fiers de se voir octroyer 8,6 millions de dollars du Fonds pour les compétences et les partenariats, financement qui a débuté en 2017 et qui se poursuit jusqu'en mars 2021, connu comme MINO BIMAADIZIWIN - Building Innovative Pathways to Indigenous Employment (nouvelles voies novatrices de l'emploi chez les Autochtones). Les deux initiatives permettront aux AETS d'enrichir la prestation de services et l'offre de programmes. »

- Sharon Ostberg, présidente des Anishinabek Employment and Training Services

En bref

La population autochtone est jeune et affiche la croissance la plus rapide au Canada . Au cours de la prochaine décennie, plus de 400 000 jeunes Autochtones seront en âge d'accéder au marché du travail.

. Au cours de la prochaine décennie, plus de 400 000 jeunes Autochtones seront en âge d'accéder au marché du travail. Le gouvernement du Canada et les partenaires autochtones travaillent de concert pour veiller à ce que les Autochtones aient les mêmes possibilités de perfectionnement des compétences et d'emploi que les non-Autochtones du Canada .

et les partenaires autochtones travaillent de concert pour veiller à ce que les Autochtones aient les mêmes possibilités de perfectionnement des compétences et d'emploi que les non-Autochtones du . Dans le Budget 2018, le gouvernement consacrait le montant très considérable de deux milliards de dollars sur cinq ans et de 408,2 millions de dollars par année par la suite à la création du Programme de FCEA. Ce dernier permettra d'accroître le soutien apporté aux partenaires autochtones par l'entremise d'une plus grande flexibilité de financement et d'ententes d'une plus longue durée. Ces améliorations reflètent la détermination du gouvernement à faire progresser la réconciliation et à offrir un meilleur avenir aux Autochtones et à l'ensemble des Canadiens.

Le Programme de FCEA est le fruit d'efforts consacrés au renouement des relations avec les Autochtones. Le Programme s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones, qui a profité à environ 375 000 Autochtones

Le Programme de FCEA adopte une approche reposant sur les distinctions afin de reconnaître les besoins uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis, en plus de consacrer un volet de financement au soutien des services destinés aux Autochtones vivant en milieu urbain et non affiliés.

Un vaste réseau d'organisations autochtones de partout au pays a recours au Programme de FCEA afin d'offrir des programmes de perfectionnement des compétences et de formation à l'emploi aux Autochtones afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences et atteindre leurs objectifs professionnels à long terme. Chaque organisation conçoit et offre des programmes en fonction des besoins et des priorités de ses communautés.

La Stratégie relative au marché du travail destiné aux Premières Nations sera financée à hauteur de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans et de 235,7 millions de dollars par année par la suite.

Dans le cadre de la Stratégie relative au marché du travail destiné aux Premières Nations, AETS recevront au total 16 947 730 $ sur 10 ans, du 2 juillet 2019 au 31 mars 2029.

AETS existe depuis 22 ans. C'est une organisation bien établie dans la région du nord de l' Ontario . Elle a conclu des partenariats durables et solides avec divers membres des secteurs public, privé et à but non lucratif.

Document d'information

Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones

Le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones (FCEA) est conçu pour aider les Premières Nations, les Inuits, les Métis ainsi que les Autochtones vivant en milieu urbain et non affiliés à perfectionner leurs compétences et à trouver un emploi, en ayant comme objectif ultime de réduire les clivages en matière de compétence et d'emploi.

En 2016 et 2017, le gouvernement a collaboré avec des partenaires et des organisations autochtones clés dans l'ensemble du pays pour examiner et renouveler la Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA). À la suite de cette collaboration, le gouvernement et les partenaires autochtones ont travaillé ensemble à la mise en place du Programme de FCEA.

Ce dernier s'inscrit dans la continuité de la SFCEA et tient compte des suggestions des partenaires autochtones que voici :

Adopter de nouvelles stratégies et de nouveaux volets de financement fondés sur les distinctions de sorte à répondre aux besoins uniques des Premières Nations, des Métis et des Inuits ainsi que des Autochtones vivant en milieu urbain et non affiliés.

Privilégier l'éventail de l'acquisition des compétences, des compétences essentielles au perfectionnement.

Faire preuve d'une plus grande souplesse pour que les organisations autochtones puissent concevoir des programmes qui répondent aux besoins de leurs membres et de leur communauté.

Réduire le fardeau administratif.

Augmenter les fonds pour financer des formations et une acquisition des compétences prévisibles et stables au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre de la mise en œuvre conjointe du nouveau Programme de FCEA, le gouvernement continuera de travailler avec les partenaires autochtones afin d'améliorer la stratégie d'efficacité. Il s'agira de recueillir et d'analyser des données pour aider les partenaires autochtones dans la conception et la prestation de services et de programmes pour qu'ils puissent s'adapter.

Le Programme de FCEA répond également à l'appel à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation voulant que le gouvernement mette en place une stratégie commune avec les groupes autochtones afin d'éliminer les clivages en matière d'éducation et d'emploi entre les Autochtones et non-Autochtones du Canada.

Pour obtenir la liste des partenaires du Programme de FCEA, par distinction, consultez Canada.ca/iset.

Liens connexes

Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Véronique Simard, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, C.P., député, Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, veronique.simard@hrsdc-rhdcc.gc.ca, 819-654-5611; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca