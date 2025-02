WINDSOR, ON, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Les jeunes bâtissent le Canada d'aujourd'hui et de demain, et le gouvernement du Canada investit dans la jeunesse en créant de nouvelles occasions pour eux de perfectionner leurs compétences. Grâce à Service jeunesse Canada (SJC), les jeunes entrent dans la culture du bénévolat, ce qui les aide à acquérir une expérience et des compétences précieuses et leur donne les moyens de changer les choses dans leur communauté.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Irek Kusmierczyk, ont annoncés l'octroi d'un financement d'environ deux millions de dollars au groupe d'arts de la scène de l'organisme Black Kids in Action pour son projet Investing in our Youth to Champion Success for the Future au cours des deux prochains exercices financiers.

Le projet Investing in our Youth to Champion Success for the Future mobilisera et permettra à 240 jeunes noirs de l'Ontario de créer, de mener et de réaliser eux-mêmes des projets de microsubventions et de redonner volontairement à leur communauté par l'entremise du bénévolat. Le projet est une occasion de recruter de jeunes bénévoles afin qu'ils contribuent à améliorer les communautés de la province sur les plans social, économique et environnemental. Il aidera les jeunes participants à mettre en œuvre des projets communautaires, ce qui leur permettra de développer des compétences comme le leadership, la planification et la préparation d'un budget dans le but de mettre leurs innovations au profit de leur communauté.

Ce projet fait partie de l'investissement de près de 200 millions de dollars fait par le gouvernement du Canada pour financer 85 projets dans le cadre de SJC. Ainsi, au cours des trois prochaines années, jusqu'à 20 000 jeunes de 12 à 30 ans pourront profiter des nouvelles occasions de bénévolat financées partout au pays.

Ces projets intéressants et mobilisateurs offriront aux jeunes, y compris aux jeunes Autochtones et à ceux issus de groupes démographiques ayant un accès limité aux services, des possibilités de bénévolat uniques et axées sur la réconciliation, l'inclusion, la protection de l'environnement, la participation civique et démocratique, et la résilience.

L'appel de propositions de SJC a suscité une forte réponse des organisations d'un bout à l'autre du Canada, avec un nombre record de demandes soumises. Cet enthousiasme montre que le programme répond à un besoin et à un désir partout au pays d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour contribuer à stimuler notre économie.

Service jeunesse Canada est un programme qui donne aux jeunes des occasions de faire preuve de leadership, d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir leurs réseaux personnel et professionnel. Grâce à des occasions de bénévolat axées sur la communauté, les jeunes acquièrent une expérience précieuse pouvant les aider à découvrir leurs forces et à les motiver à poursuivre leurs études ou à faire la transition vers le marché du travail. Depuis ses débuts en 2018, SJC a permis à des milliers de jeunes de vivre de nouvelles expériences, de perfectionner leurs compétences et d'élargir leur réseau.

Les jeunes qui souhaitent se porter volontaire pour l'une des nouvelles occasions de bénévolat dans un projet financé par Service jeunesse Canada peuvent consulter la page Canada.ca/servicejeunessecanada. De nouvelles occasions sont ajoutées régulièrement.

Citations

« En unissant nos forces à celles d'organisations exceptionnelles de partout au pays, nous créons pour les jeunes plus d'occasions de renforcer leurs compétences, de suivre leur passion et d'avoir une incidence réelle sur leur communauté, tout en se préparant pour leur future réussite professionnelle. Ce projet du groupe d'arts de la scène de Black Kids in Action offre aux jeunes noirs l'occasion de prendre le mérite pour tout le travail qu'ils accomplissent. J'ai pu voir de mes yeux les choses incroyables que peuvent accomplir les jeunes grâce à ce programme. J'ai bien hâte de voir ce qui nous attend pour le prochain chapitre. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

« Les jeunes forment la base des communautés fortes et d'une nation prospère. Les fonds alloués à Investing in our Youth to Champion Success for the Future offriront de belles occasions aux jeunes de Windsoret leur donneront les moyens de réussir grâce à des expériences de bénévolats solides. En investissant dans leur avenir, nous investissons aussi dans la réussite à long terme de notre pays. »

- Secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Irek Kusmierczyk

« Investir dans nos jeunes, c'est investir dans notre avenir. Grâce au financement d'EDSC, nous donnerons aux jeunes des opportunités, des ressources et une base forte et solide pour diriger, inspirer et susciter un changement positif dans notre communauté. Nous voulons construire une communauté où les irrégularités du monde extérieur ne peuvent pas nous contrôler. »

- Oluwatosin Akinbinu, directeur exécutif, Black Kids in Action Performing Art Group

Faits en bref

Le 12 octobre 2023, SJC a lancé un nouvel appel de propositions à volets multiples dans le but d'élargir et de diversifier le programme. Les nouveaux objectifs du programme et des volets ont permis d'éliminer des obstacles pour les organismes communautaires, plus petits ou dirigés par des personnes issues de la diversité, en plus d'allouer du financement à des projets ayant une grande portée géographique qui s'étend à plus d'une province ou d'un territoire.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2023, les organismes de partout au pays pouvaient présenter une demande dans l'un ou plusieurs des volets suivants : Volet national Occasions de bénévolat : finance des organismes ayant une portée nationale, dans plusieurs provinces ou territoires, et pouvant offrir aux jeunes des occasions de bénévolat à modalités souples ou à temps plein; Volet régional Occasions de bénévolat : finance des organismes ayant une solide portée locale ou régionale qui offrent des occasions de bénévolat à modalités souples aux jeunes participants; Volet Micro-subventions : finance des organismes pour qu'ils offrent des mesures de soutien en leur versant des paiements uniques en espèces (micro-subventions). Les projets réalisés sont dirigés par des jeunes et visent à répondre à un besoin de la communauté.

L'information concernant les organismes financés dans le cadre de cet appel de propositions, y compris les montants et les détails sur les nouveaux projets, sera rendue publique après la signature de chacune des ententes de contribution.

Tous les programmes de financement d'Emploi et Développement social Canada visent à inclure un large éventail d'organismes. Pour obtenir du financement, les organismes doivent pouvoir satisfaire aux critères énoncés dans le processus de demande. Les critères peuvent différer d'un appel de propositions à un autre, puisque les priorités du programme évoluent constamment afin de répondre aux besoins changeants des Canadiens. Un organisme ayant déjà reçu du financement n'a pas de garantie que son financement sera approuvé dans l'avenir.

Depuis son lancement en 2018, Service jeunesse Canada a permis aux jeunes de participer à plus de 52 000 occasions de bénévolat dans le cadre de plus de 200 projets. Cela représente plus de 40 000 occasions de bénévolat et plus de 10 000 projets ayant reçu une micro‑subvention.

